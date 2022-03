Canciller de Bolivia se abre a establecer “relacionamiento bilateral” con Chile, pero asegura que aspiración marítima es “irrenunciable”

“Valoramos los criterios del Presidente Boric en relación a fortalecer nuestro relacionamiento bilateral, creemos que este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas, constructivas y de interés para ambos países (…) debe basarse en diálogo y confianza mutua”.

Con esas palabras se refirió este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, a las declaraciones del Presidente Boric de retomar las “relaciones diplomáticas” entre ambos países.

En un encuentro -el lunes 14 de marzo- con los corresponsales extranjeros acreditados en el país, organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile, el Mandatario Boric afirmó que “tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia) (...) La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada; te soy sincero, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes”. Pero que, “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país”.

En tanto, el canciller de Bolivia, valoró el llamado del Presidente Boric sobre reanudar relaciones diplomáticas, sin embargo, agregó, que “en ese marco queremos separar un poco las cosas, un tema importante para nosotros como bolivianos y que es irrenunciable, es nuestra reivindicación marítima, que está plasmada en nuestra Constitución Política del Estado como una máxima aspiración, eso es irrenunciable”.

Mayta también explicó que tras el encuentro que sostuvieron el pasado 11 de marzo, luego del cambio de mando, “los presidentes -Boric y Arce- nos encargaron a la canciller de Chile y al canciller que les habla, poder trabajar en esta relación bilateral, de ninguna forma ha sido definida, ni resuelta, pero se habló de que se va a construir progresivamente”.

Por lo tanto, dijo que la agenda aún no está resuelta y que “hay temas que para nosotros son de interés, la lucha contra el contrabando, libre tránsito, migración, temas consulares para proteger recíprocamente a nuestros connacionales y veremos las preocupaciones que tengan en Chile sobre este relacionamiento bilateral (…) vamos a esforzarnos”, precisó el ministro.

Asimismo, aseguró que las reuniones con Chile las darán a conocer oportunamente porque “los temas de relacionamiento internacional son muy delicados y creemos que no deben resolverse en el ámbito de los medios de comunicación”.