Canciller de Maduro acusa al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado

El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Yvan Gil, acusó este jueves al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado, ello luego que el organismo estadounidense, que actuó como observador en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, confirmara el triunfo del candidato opositor y descartara un hackeo durante el proceso, como aseguró el Ejecutivo venezolano.

“Una vergüenza colocar a esa institución en el plan de golpe de Estado, apoyando la ejecución de los delitos electorales más rastreros que hayamos visto en la era republicana de Venezuela, cometidos por las hordas fascistas”, escribió Gil en su cuenta de la red social X.

El diplomático acusó a Jennie Lincoln, la jefa de la misión en Venezuela del Centro Carter, de ser una “asalariada del Departamento de Estado” norteamericano y de “mentir descaradamente”. “Ninguna de sus palabras se corresponden con la realidad ni la legalidad venezolana”, aseguró Gil, quien agregó: “Todo el trabajo y prestigio que construyó en Presidente Jimmy Carter es lanzado a la basura”.

En una entrevista con AFP desde Atlanta, Estados Unidos, Jennie Lincoln descartó que el sistema electoral fuese blanco de un ataque informático durante la jornada, como afirman las autoridades electorales locales para justificar los retrasos en la presentación de resultados detallados de los comicios.

Explicó que las “empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche”. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, añadió.

El Centro Carter, aseguró Lincoln, ha “analizado los números” disponibles junto a otras organizaciones y universidades y “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%” de los votos.

El Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar los cuestionados comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer período de seis años.