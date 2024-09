Congreso español complica estrategia de Sánchez tras instarlo a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

La oposición española, liderada por el Partido Popular (PP), propuso en la sesión de este miércoles en el Congreso el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a más de un mes de las elecciones que terminaron, Nicolás Maduro por un lado y la oposición por otro, adjudicándose la victoria de los comicios.

Con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención, el legislativo español aprobó la “proposición no de ley”, una declaración que insta al gobierno a reconocer a González “como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela”.

Aún con puro valor simbólico, ya que este reconocimiento político no es vinculante, la iniciativa choca contra la voluntad del gobierno español con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez a la cabeza. El presidente del gobierno, que acaba de llegar a Madrid después de un viaje por China, ha estado en medio de las negociaciones entre Maduro y la oposición venezolana para buscar una solución a la crisis poselectoral.

Esta proposición llega en una semana clave, luego de que España recibiera como asilado político a Edmundo González, el candidato opositor en las pasadas elecciones. A pesar de que Madrid y la Unión Europea no han reconocido ninguna victoria de Nicolás Maduro, tampoco se adelantan a reconocer a González. En Bruselas, algunos hablan de “no repetir el error Guaidó”, en alusión a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que juró como “Presidente encargado” que terminó exiliado en Miami.

Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa en China. Foto: Reuters

De hecho, parte de la iniciativa del Partido Popular sí era del gusto del PSOE, que apoyó las declaraciones referidas a la condena de la represión del régimen de Maduro y su atropello de los derechos humanos, pero no toda la propuesta. Algunos comentaristas políticos señalan que la iniciativa de la formación de Alberto Núñez Feijóo tenía, entre sus fines, “abrir fisuras” en la coalición oficialista, y de hecho habría tenido éxito: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que normalmente vota junto a los socialistas, esta vez aprobó la iniciativa del PP, sumándose así a Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, para conseguir los 177 votos.

Otro partido, que al final no tomó parte en la votación, fue Junts, del líder catalán Carles Puigdemont. En un principio no habían dejado su postura clara, pero al final los diputados de la formación catalana se ausentaron de la discusión parlamentaria, para acudir a los actos de celebración de la Diada de Cataluña, el día oficial de aquella comunidad autónoma.

A pesar de la aprobación de la iniciativa “popular”, no hay ningún efecto práctico en ella: es el Ejecutivo y solo el Ejecutivo el que tiene competencias sobre a quién reconoce como presidente de un país. De momento, la posición de Sánchez ha sido la de que esa decisión se tomará en conjunto como Unión Europea.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega al Parlamento a votar la iniciativa para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Foto: Reuters

Desde el gobierno español, indica el diario El País, “no es que no crean” que Edmundo González es el ganador legítimo de las elecciones, sino que están metidos “en otra operación más de fondo con sus socios europeos y algunos países muy relevantes de Latinoamérica como Brasil y Colombia, que están buscando una salida para que Nicolás Maduro abandone el poder y permita una salida negociada”.

Ya en China, el presidente Pedro Sánchez comentaba la situación sobre Venezuela. “El gobierno de España ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la Unión Europea que permita un margen de mediación, de aquí a final de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas del pueblo venezolano”, aseguró en una conversación con la prensa.

Desde Bruselas, el alto representante para Política Exterior y Seguridad de una Unión Europea, Josep Borrell, había indicado hace un par de semanas: “No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo, el Consejo ha decidido que no tiene legitimidad democrática como presidente”. En su posición, Maduro es un “presidente de facto”, al cual el bloque le niega su “legitimidad democrática”.

El canciller español José Manuel Albares, por su parte, ha pedido “actuar con inteligencia”, refiriéndose a la no necesidad de reconocer aún la presidencia de González. El gobierno español, de momento, busca “el margen de mediación” hasta este fin de año, mirando al momento en que debería tomar posesión el ganador de las elecciones, es decir, el 10 de enero próximo.

De todos modos, Sánchez también aprovechó de criticar la actitud del PP, que a principio de semana, cuando Edmundo González apareció en España, atacó al gobierno por asilarlo, asegurando que “no es hacerle un favor a la democracia, es quitarle un problema a la dictadura de Maduro”.

Como respuesta, Sánchez señaló: “La oposición está en lo de siempre, en decir que no a todo lo que haga el gobierno, sea lo que sea. Si asilamos, porque asilamos, si no asilamos, porque no asilamos. Si una persona pide asilo y decimos que no, ¿cuál hubiera sido la reacción en este caso justificada de la oposición y del conjunto de la sociedad española? El asilo no deja de ser un gesto de humanidad con personas que están sufriendo la persecución y la represión”.

En tanto, desde Venezuela, el ministro de Interior y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió a lo ocurrido en el Congreso español: “¿Qué carajo tiene que ver el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos, hace 300 años, y los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista”.