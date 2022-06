Corte Suprema de Argentina rechaza recursos de Cristina Kirchner en caso de presunta corrupción y complica su situación judicial

“Cristina (Fernández de Kirchner) enfrenta un segundo semestre crítico en el frente judicial”, tituló el domingo el sitio La Política Online, un día después que el diario Clarín arriesgara que este martes la Corte Suprema argentina rechazaría los recursos en una de las principales causas que enfrenta la vicepresidenta, por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. Y así fue, los cuatro miembros del máximo tribunal votaron por unanimidad no hacer lugar a los planteos -12 recursos en total- de la principal acusada, por lo que el único juicio por supuesta corrupción en marcha contra la dirigente de centroizquierda continuará hasta que se dicte sentencia.

Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que durante su mandato (2007-2015) adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales por 46.000 millones de pesos argentinos (US$ 371 millones) en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena de personas.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner saludan a los partidarios reunidos frente al Congreso durante la sesión inaugural del período legislativo de 2022, en Buenos Aires, el 1 de marzo de 2022. Foto: Reuters

La mayor cantidad de recursos extraordinarios rechazados este martes fue presentada por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Tres de ellos eran centrales, porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público. El juicio comenzó en mayo de 2019 y está previsto que el 11 de julio empiecen los alegatos de las partes. Según Clarín, el debate oral continuará con el cronograma fijado por el Tribunal Oral Federal 2, que busca dar su veredicto antes de fin de año.

La vicepresidenta, que no se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema, podría recibir una condena mayor a los 10 años de prisión, destacó The Associated Press. No obstante, es poco probable que la cumpla en la cárcel, ya que la tradición en estos casos es aguardar que la pena esté firme tras sucesivas apelaciones lo cual puede demorar años. Además, Fernández de Kirchner cumplirá en febrero próximo los 70 años y estaría en condiciones de solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria. Tampoco puede descartarse que se postule a un cargo legislativo que le garantice fueros parlamentarios, indicó la agencia de noticias.

Según la Fiscalía, la supuesta “organización criminal” que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido Néstor Kirchner (2003-2007) sustrajo fondos del Estado y “valiéndose de la legitimidad de los cargos” que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para sustraer y direccionar” esos fondos a Báez.

El empresario argentino Lázaro Báez, cercano al fallecido presidente Néstor Kirchner. Foto: Europa Press

También son juzgados en este proceso el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad Nacional.

Durante su declaración ante los tres jueces de un tribunal oral federal de Buenos Aires que la juzgan, Fernández de Kirchner se desligó de toda responsabilidad; sostuvo que las obras viales contaron con la previa autorización del Congreso y que los encargados de ejecutar los presupuestos eran los jefes de Gabinete. Durante su primera presidencia, ese cargo fue ocupado por el actual mandatario Alberto Fernández, quien se presentó como testigo en el juicio y negó irregularidades.

Clarín sostuvo que, con su fallo por unanimidad, la Corte Suprema “envió un poderoso mensaje a todo el Poder Judicial, que Cristina Kirchner leerá como una declaración de guerra”. Según el periódico, Cristina, “con sus ataques al tribunal”, ya venía anticipando el contenido del fallo. “Es de esperar ahora que la pirotecnia verbal contra los jueces aumente en frecuencia e intensidad. Y que alguna bomba de otra magnitud estalle cuando llegue la hora de la temida sentencia, antes de fin de año”, agregó.

“Ahora se entiende por qué de pronto algunos jueces de la Corte Suprema habían sido fuertemente agraviados por el kirchnerismo en los últimos días. En síntesis, los máximos jueces del país despejaron ayer (martes) el camino para que el tribunal oral juzgue y decida sobre la causa por corrupción del kirchnerismo que tiene el trámite más avanzado”, escribió ayer el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, quien sostiene que Cristina se encontraría “más acorralada que nunca”.

Cristina Kirchner saluda a los partidarios junto a Alberto Fernández, en el mitin de clausura de la campaña antes de las elecciones intermedias, en Merlo, Buenos Aires, el 11 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

Y es que el caso de las obras públicas en Santa Cruz no es la única dificultad que el calendario judicial marca para Cristina, destacó La Política Online. El otro frente de batalla se dará en la Sala 1 de la Cámara de Casación -el máximo tribunal penal antes de la Corte- donde están para su revisión las causas pacto con Irán y la más compleja: Hotesur-Los Sauces.

Con distintos argumentos jurídicos los tribunales decidieron que no debían realizarse los juicios orales de estas causas. Fue una batalla importante que ganó la vicepresidenta, pero los fiscales apelaron y ahora será Casación quien deberá definir si se ratifica ese criterio o, por el contrario, debe hacerse el juicio oral.

La audiencia para definir el futuro de la causa del Pacto con Irán quedó fijada para el 29 de septiembre, y en tribunales circula la versión que, en la causa Hotesur-Los Sauces, Casación podría fallar incluso antes del feriado judicial de invierno, indicó el medio argentino.