Crece tensión en Medio Oriente: Hamas lanza cohetes contra Tel Aviv e Israel amplía sus operaciones terrestres en Gaza

Por primera vez desde octubre pasado Hamas lanzó cohetes al centro de Israel, y se escucharon sirenas de cohetes en varias ciudades. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Cúpula de Hierro interceptó con éxito un cohete y otros dos cayeron en zonas abiertas.

Hamas se atribuyó la responsabilidad de los lanzamientos, afirmando que habían disparado los cohetes en represalia por “la masacre de la ocupación sionista” en la Franja de Gaza.

No se reportaron víctimas por los cohetes disparados contra Israel. Sin embargo, el bombardeo -indicó The New York Times- sirvió como muestra de resiliencia del grupo armado palestino a pesar de más de un año de guerra con Israel.

Un alto el fuego de dos meses fracasó esta semana con un bombardeo aéreo israelí sobre Gaza, que, según el Ejército, tuvo como objetivo a Hamas. Israel argumentó que la tregua no podía continuar a menos que Hamas liberara a más rehenes, mientras que Hamas acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego.

Estados Unidos, que buscaba mediar una extensión del alto el fuego entre Israel y Hamas, ha respaldado con fuerza la ofensiva israelí. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró a la prensa el jueves que el presidente Donald Trump “apoya plenamente a Israel” y “las medidas que ha tomado en los últimos días”.

Vehículos militares israelíes recorren la frontera sur de Israel con el norte de la Franja de Gaza el 20 de marzo de 2025. Israel bombardeó Gaza e intensificó sus operaciones terrestres el 20 de marzo, tras emitir lo que denominó una "última advertencia" a los palestinos para que devolvieran a los rehenes y expulsaran a Hamas del poder. Foto: AFP

Informes del Ministerio de Salud en Gaza señalan que al menos 85 palestinos murieron y 133 resultaron heridos en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza durante la noche del jueves, incluso en las regiones de Beit Lahia, Khan Yunis y Rafah.

Según un informe del diario árabe palestino Al-Quds, 24 personas murieron en ataques contra varias viviendas durante los dos últimos ataques israelíes. El informe añadió que una guagua quedó atrapada bajo los escombros de su casa tras la muerte de sus padres en el ataque y fue rescatada con vida varias horas después.

Un portavoz del Hospital Shuhada al-Aqsa en Deir al-Balah, en la Franja central, declaró en una entrevista con Al Arabiya que 710 personas murieron y que al menos 900 palestinos heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza en 48 horas . Añadió que el 70% de los heridos son mujeres y niños, y que algunos fallecieron al no recibir atención médica debido a la escasez de suministros.

El Ejército israelí dijo ayer que había iniciado una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza, marcando la primera vez que soldados israelíes han entrado a la parte norte de la Franja a pie desde el comienzo del alto el fuego en enero.

Según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel, citado por el diario Haaretz, “la infraestructura terrorista y las posiciones utilizadas para el lanzamiento de misiles antitanque fueron atacadas antes del lanzamiento de la operación terrestre, que tuvo como objetivo la ruta costera en la región de Beit Lahia”.

Según un informe de ABC News del jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel distribuyeron panfletos en la Franja de Gaza con amenazas a la vida de sus residentes. En el informe se afirma que los panfletos dirigidos a los residentes de Gaza incluían mensajes como: “Nadie los compadecerá ni preguntará por ustedes. Están solos para enfrentar su inevitable destino” y “El mapa mundial no cambiará si desaparece toda la población de Gaza”.

Según se informa, los folletos también afirmaban que “ni a Estados Unidos ni a Europa les importa Gaza; deben irse antes de que se implemente el plan de Trump, que impondrá su desplazamiento forzado, les guste o no”.

Palestinos desplazados permanecen frente a tiendas de campaña instaladas en un vertedero en la zona de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2025. Israel bombardeó Gaza e intensificó sus operaciones terrestres el 20 de marzo, tras emitir lo que denominó una "última advertencia" a los palestinos para que devolvieran a los rehenes y expulsaran a Hamas del poder. Foto: AFP

Los panfletos militares, según ABC, también instaron a los residentes a cooperar a cambio de ayuda: “No dudaremos ni un instante en ayudar”, y concluyeron con: “El juego casi ha terminado, y solo queda un poco. Quien quiera salvarse antes de que sea demasiado tarde, aquí estamos para quedarnos hasta el Día del Juicio Final”. ABC informó que las FDI se negaron a comentar el informe.

Posibles evacuaciones

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el miércoles que sus tropas comenzaron “operaciones terrestres específicas” en el centro y sur de Gaza para “expandir la zona de seguridad y crear una zona de amortiguación parcial” entre las partes norte y sur de la Franja.

Como parte de las operaciones, el Ejército dijo que “las tropas expandieron su control más allá del centro del corredor de Netzarim” y que se decidió que la Brigada Golani de las FDI se prepararía para una operación terrestre en el sur de la Franja.

Las FDI creen que Hamas utilizó el alto el fuego para preparar el regreso al combate, pero los oficiales del Ejército confían en la capacidad de las fuerzas para llegar a cualquier punto de la Franja de Gaza en 48 horas.

También el miércoles, la publicación en árabe Al-Araby Al-Jadeed informó que soldados de las FDI habían bloqueado la carretera Saladino, una de las dos principales rutas que conectan el norte de la Franja de Gaza con las regiones del sur. Fuentes informaron al medio que el tráfico en la carretera estaba prácticamente paralizado, y los civiles se desplazaban hacia la carretera costera Al-Rashid ante la reanudación de los ataques israelíes en la Franja.

La carretera Saladino se extiende por toda la Franja, desde el paso fronterizo de Erez hasta el de Rafah. Durante la guerra, el Ejército israelí tomó el control del tráfico en la carretera y estableció un puesto de control.

El Ejército también pavimentó varias carreteras en dirección oeste desde Saladino para el traslado de tropas y equipos, centradas en el corredor de Netzarim, del que las FDI tuvieron que retirarse tras el acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes con Hamas.

Benjamin Netanyahu y Ronen Bar caminando en Tel Aviv. Foto: Archivo

El ministro de Defensa, Israel Katz, se dirigió a los gazatíes el miércoles y declaró: “Pronto la población será evacuada de nuevo de las zonas de combate. El ataque aéreo contra los terroristas de Hamas fue solo el primer paso. El resto será mucho más difícil y ustedes pagarán el precio”.

“Si no se libera a todos los rehenes israelíes y no se expulsa a Hamas de Gaza, Israel operará con fuerzas que aún no conocen. Sigan el consejo del Presidente de Estados Unidos. Regresen a los rehenes y expulsen a Hamas, y se les ofrecerán otras opciones, incluyendo irse a otros lugares del mundo, para quienes lo deseen”, continuó Katz. Según él, “la alternativa es la ruina y la destrucción total”.

En tanto, decenas de miles de israelíes salieron a las calles para exigir un nuevo alto el fuego en Gaza y protestar contra lo que consideran un ataque a la democracia del país por parte de la coalición gobernante de derecha de Benjamin Netanyahu.

Carreteras clave fueron bloqueadas y la policía realizó al menos 12 arrestos en medio de intensos enfrentamientos en Jerusalén y Tel Aviv. Se esperan más protestas en los próximos días a medida que la campaña “gana impulso y energía”, según afirmaron los activistas citados por el diario The Guardian.

El detonante inmediato de la ira fue el intento de Netanyahu de destituir a Ronen Bar, director de la agencia de seguridad interna (Shin Bet), pero la decisión del primer ministro de romper una tregua de dos meses en Gaza con oleadas de ataques aéreos letales ha avivado las manifestaciones, indicó el periódico británico.

Imagen de archivo de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Foto: Europa Press

En medio de este contexto, la situación humanitaria en el enclave ha ido empeorando. Hace unas semanas el gobierno de Netanyahu bloqueó el paso a la ayuda humanitaria. Con este nuevo panorama, los organismos internacionales temen que la situación para la población gazatí empeore rápidamente en los próximos días, indicó el portal de France 24.

El bloqueo a la ayuda humanitaria -que comenzó a principios de mes- fue justificado por el gobierno de Netanyahu como una manera de “presionar” a Hamas para acceder a alargar la primera fase del cese al fuego y liberar a más rehenes.

El 9 de marzo cortó el suministro total de energía eléctrica en el territorio y amenazó que el del agua será el siguiente en la lista.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) reveló en su reporte de la situación humanitaria en palestina del 15 de marzo que, desde la entrada del cese al fuego, “toda la población” de la Franja de Gaza ha recibido asistencia alimentaria por parte de la ONU.

Durante las semanas de tregua, más de 500.000 gazatíes recibieron artículos esenciales como mantas, colchas, almohadas, ropa para el frío y utensilios de cocina. Además, recuperaron más de 100 espacios educativos temporales para reiniciar las clases para las y los niños en el enclave, según cifras de la UNRWA.

Sin embargo, el 2 de marzo Israel bloqueó el flujo de la ayuda humanitaria. “Creo que cuanto más avancemos (con los bloqueos de la ayuda), más veremos aumentar el impacto sobre la población. Y, obviamente, el riesgo (...) es que volvamos a la situación que vivimos hace meses de agravamiento del hambre en la Franja de Gaza”, dijo a France 24 Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA. También alertó que la situación se deteriora “rápidamente”.

El portal señaló que filas enormes, negocios vacíos y rostros de preocupación inundan las calles de Gaza, que teme regresar a una de las peores catástrofes humanitarias de las que se tenga registro en la modernidad.