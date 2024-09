Cristina Kirchner vuelve a cuestionar gestión económica de Milei, lo trata de “lunático” y le pide que se ponga a “administrar el país”

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández lanzó nuevamente duras críticas a la gestión del gobierno de Javier Milei, al dictar una clase magistral en una universidad nacional que la distinguió con un doctorado Honoris Causa.

Con el título “Sigue siendo la economía, estúpido”, Fernández desarrolló una exposición en la que desafió al mandatario libertario, al que sindicó de distorsionar la historia del país vecino con mentiras, llamándolo con el calificativo de “lunático”.

La exmandataria cuestionó los primeros nueve meses de gestión de Milei, señalando que sus ideas económicas no se adaptaron a la realidad argentina. “Nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traía de los austríacos y no sé quiénes más chocaron con la pared de la Argentina”, aseguró.

“Presidente, lárguelo a (Milton) Friedman, cace el manual argentino y siéntese a administrar el país”, demandó.

La exgobernante recordó las dificultades económicas que enfrentó durante su mandato, especialmente la crisis financiera global que estalló en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, “una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30″, aseveró.

A pesar de ese sombrío panorama internacional, destacó que su gobierno mantuvo el crecimiento económico y la inclusión social, logrando un ciclo de superávit fiscal desde 2003.

En contraste, criticó las gestiones actuales de la administración Milei que, a su juicio, buscan soluciones simplistas a expensas del bienestar social. “Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública... así cualquiera”, indicó.

Distorsión de la historia argentina

Kirchner defendió los logros de su administración, destacando no solo la reestructuración de la deuda y el pago al FMI, sino también la gestión del legado del corralito de 2001: “El corralito lo pagaron los giles de los peronistas, nosotros”.

También acusó a Milei de presentar una visión distorsionada de la historia argentina. Dijo que el libertario habla sobre la historia argentina como “un paraíso perdido” en la que “hace 100 años éramos potencia”. “Milei ha creado la imagen de un paraíso perdido que no resiste a la más mínima historia comparada. ¡Basta de engañar a nuestros niños!”, afirmó, según reporta el medio trasandino Página12.

El mismo medio indicó que la exmandataria recordó que durante el gobierno de Julio Argentino Roca, en 1904, los médicos que revisaron a la población en el debut del servicio militar obligatorio y encontraron que “el estado de salud de la sociedad argentina era calamitosa”. Asimismo, la situación de la clase obrera de la época era “catastrófica”.

“Estas cosas las siento como un fracaso de la educacion argentina porque si no, no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente”, lamentó.

Dichos violentos y misóginos

Cristina Kirchner cuestionó los dichos violentos y misóginos que Milei repite en cada una de sus intervenciones. Mencionó frases como “los vamos a dejar como mandriles”, en referencia a sectores opositores o “el gesto fálico que hizo la semana pasada”.

“La palabra de un Presidente es muy importante. Los grandes no se horrorizan pero los niños prestan atención. Y tenemos un niño que ha desaparecido hace casi noventa días. Y otro diputado está detenido por tráfico sexual”, agregó.

“Las palabras de un Presidente no puede tener violencia simbólica o explícita. La palabra de un Presidente debe ser sanadora”, enfatizó.