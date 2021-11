Debate en U. de Chile: duros emplazamientos cruzados marcan inicio de recta final de la carrera hacia La Moneda

Duros enfrentamientos entre los candidatos de la centroizquierda, así como emplazamientos de Sebastián Sichel a un ausente José Antonio Kast, marcaron este lunes el debate presidencial convocado por la Universidad de Chile para discutir sobre educación, cultura y ciencia.

Aunque todas las candidaturas presidenciales fueron invitadas a la actividad, solo asistieron Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Marco Enríquez-Ominami (PRO).

En este sentido, el candidato de la centroderecha, que ha perdido terreno en las encuestas recientes en favor del abanderado republicano, inició su participación criticando la ausencia de este último: “Primero, lamentar la ausencia de José Antonio Kast, lo digo abiertamente. Quiero agradecer a quienes han ido a todos los debates y no andamos seleccionando según nos conviene o no (...). Cuando alguien se ausenta en un centro de estudio como éste por decir que no existen las garantías, parece que no se cree en la educación pública”.

Una postura similar tuvo Marco Enríquez-Ominami, quien en su intervención inicial también criticó la ausencia del líder republicano. Y más tarde, mientras se discutía sobre educación, ME-O indicó: “Ahora entiendo por qué no están Kast y (el candidato del Partido de la Gente, Franco) Parisi. Parisi lucraba con los colegios, Kast cree en el lucro, para ellos los negocios son los niños. En este debate me alegro, al menos, no sé en qué está el candidato, si está en la derecha o no, en qué sector está Sichel, pero que nos aclare si él está o no por el lucro a secas en la educación”

Presupuesto para Cultura

Durante el segundo bloque del debate, y tras ser consultados los candidatos por sus propuestas para impulsar la cultura en el país, Yasna Provoste (DC) indicó que “hemos planteado un aumento el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: nos hemos comprometido a triplicar el presupuesto del Ministerio de las Culturas, porque para llegar al 1% tenemos que triplicarlo, no duplicarlo. Hoy está en 0,3%, aprovecho de pasar el dato para que puedan arreglarlo en el programa”, señaló la carta de Nuevo Pacto Social, al cuestionar a Boric, tras indicar que el diputado de Convergencia Social había señalado que se debía “duplicar” el presupuesto del sector.

“Eso no es cierto, Yasna. Está en nuestro programa y te lo puedo mostrar inmediatamente. Dice aumentar a un 1% y en mi intervención dije ‘aumentar a un 1%’. Qué bueno que estén dispuestos a hacer ahora lo que no hicieron en 30 años, pero me alegro que se avance en esta dirección, eso es lo más importante”, replicó Boric a la expresidenta del Senado.

Sin embargo, Provoste no se quedó tranquila y remató: “A lo mejor no lo sabes tanto, porque como no formas parte de la bancada cultural, aquí hay gente de tu comando que nos ha acompañado siempre a defender el presupuesto de cultura y hemos sido quienes hemos estado encabezando permanentemente estas luchas para aumentar el presupuesto en cultura”.

Durante gran parte de sus intervenciones, Marco Enríquez-Ominami intentó repetidamente interpelar a Boric. Mientras se discutía sobre la libertad de educación en el país, y consultado sobre si este es un principio conservador que debiera estar excluido de la nueva Constitución, Boric respondió que “en la medida en que garanticemos educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, no tengo ningún conflicto con el principio de libertad de la educación”.

En la ocasión, ME-O sostuvo que Boric había cuestionado la libertad de educación y el derecho preferencial de los padres de elegir sobre la enseñanza de sus hijos.

“Marco, para intentar diferenciarse no es necesario mentir. Tengo la más profunda convicción de que donde exista aporte público, las reglas tienen que ser públicas y así lo he señalado permanentemente y así, además, se señala en todo el trabajo que hemos hecho”, replicó Boric.

Ante esto, la carta del PRO le dijo al abanderado de Apruebo Dignidad: “diputado, controlarse los nervios es clave. Uno no puede en todos los debates acusar de mentiroso a todo el mundo cada vez que se le dirija la palabra. Mídase. Vámonos al debate de ideas. Hablemos de mentir, hablemos de cobardía con el cuarto retiro. Dijo que estaba en contra, ahora a favor y ahora usted mismo va ganando días para que no se apruebe algo que es de todos. Tratar de mentiroso siempre a su contendor en cada debate hace de esto justamente un tema de mala educación”.

Exención al diésel

Durante la parte final del debate, Gabriel Boric afirmó que la actual exención al diésel “no se justifica” y prometió terminarla durante su gobierno. “Creemos firmemente que esa exención se tiene que terminar. Y que el tremendo poder fáctico que han desarrollado los camioneros también se debe enfrentar mediante la construcción de un sistema de trenes para Chile. Es regresivo y tremendamente contaminante hacer exenciones de impuestos a bencinas y diésel”.

Zonas de sacrificio y carboneras

Llegando casi al final del debate, Sebastián Sichel se abrió a la posibilidad de expropiar en las zonas de sacrificio. “Si hay que expropiar y sacar, si hay que cambiar la regulación que ocurren en zonas como Tiltil o Puchucaví, por supuesto”.

Asimismo, aprovechó el tema de energía para cuestionar nuevamente a Kast, en relación al fin de las carboneras, algo que el candidato de Chile Podemos Más sitúa en 2030. “Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho José Antonio Kast de crear nuevas centrales”.

Giorgio Jackson y desalojos

En otro pasaje, Sebastián Sichel cuestinó a Gabriel Boric, rechazando los dichos del diputado Giorgio Jackson respecto de que no desalojarían las tomas de terreno, sino que privilegiarían el diálogo con los pobladores, y los dichos del secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo.

“Basta de declaraciones irresponsables”, sostuvo Sichel, critica a la que se sumó Enríquez-Ominami, quien cuestionó también las declaraciones de Jackson.

Estas intervenciones fueron rechazadas por Boric quien indicó que “lamento que haya algunas candidaturas que ocupen estos preciosos momentos de un debate de alturas para intentar pelear con otros”, en referencia a Sebastián Sichel y a ME-O.