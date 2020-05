Desde Andrea Bocelli hasta Pepe Tapia: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (X)

El mundo se aproxima a los seis millones de casos confirmados de coronavirus, en un alza que pareciera no poder estabilizarse. Aunque en la actualidad hay países que han logrado controlar la propagación del Covid-19, hay otros, especialmente de América Latina y Estados Unidos, que siguen aumentando las cifras de personas afectadas.

La pandemia ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. Una de las víctimas se conoció esta semana, justamente, y cuya muerte fue lamentada especialmente por el mundo de la cultura y espectáculo criollo: el comediante Pepe Tapia. Es considerado una leyenda popular por sus apariciones en televisión entre las décadas de los 70 y 80, que dejaron a varios personajes y frases inscritas en el imaginario colectivo. José Alejandro Tapia Bustamante falleció a los 78 años el pasado miércoles afectado por una neumonía severa que se le generó producto del coronavirus que contrajo en la residencia para adultos mayores en la que vivía hace algunos años. Su hija Clara Tapia contó tras su muerte que “pese a todo, él siempre estuvo bien, era súper guerrero y aferrado a la vida”.

Hace pocos días también falleció uno de los sacerdotes más ilustres que ha tenido el Colegio Saint George. Robert Simon murió el sábado pasado tras haber permanecido internado en el Hospital de la Universidad Católica donde se le proporcionaron cuidados paliativos. El religioso nació en Estados Unidos pero llegó a Chile en 1962 para formar parte de la comunidad educativo de los curas de Santa Cruz. Con un sello pluralista, el sacerdote puso en marcha, junto a Gerardo Whelan, el proyecto experimental de educación -del que hizo eco la película Machuca- que entregaba becas para alumnos de familias desposeídas con el objetivo de llevar a la acción el respeto por el otro y el servicio a la sociedad.

En Chile -que ya superó los 90 mil contagios- el mundo de la política ha continuado afectado por el nuevo coronavirus. Hace algunas semanas se conocieron los casos de algunos parlamentarios como Jorge Pizarro y José García Ruminot, pero esta semana se sumó al listado la diputada Marcela Sabat quien permanece en aislamiento pero en buen estado de salud. Al gabinete de Sebastián Piñera también llegó el virus. Hace algunos días se reveló que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el titular de Energía, Juan Carlos Jobet, se contagiaron por lo que tuvieron que dejar sus labores para enfrentar su recuperación. "Afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, dijo el titular del MOP en su cuenta de Twitter, mientras que su par -que se ha mantenido activo en redes sociales- celebró el cierre adelantado de termoeléctricas de Enel.

Quien también utilizó sus redes sociales esta semana fue el cantante italiano Andrea Bocelli. Lo hizo para contar que había sufrido de Covid-19 pero que ya se encuentra recuperado. “La pandemia que ha sacudido al mundo también me ha afectado aunque levemente a mí y a algunos miembros de mi familia”, dijo en su cuenta de Facebook. El reconocido músico señaló que no quiso contar la noticia antes por respeto a quienes la enfermedad los ha afectado más gravemente: “ciertamente no quería alarmar innecesariamente a mis fanáticos y también deseaba proteger la privacidad de mi familia. Tuvimos la suerte de tener una recuperación rápida y completa a fines de marzo”. Pero además, aseguró que revela la información ahora porque tras superar el virus decidió donar sangre para el estudio “Tsunami” del Hospital Cisanello de Pisa, que se encuentra analizando la efectividad del plasma para enfrentar la enfermedad. “Es un gesto modesto, pero fundamental, desde el cual estoy jugando mi pequeño papel”, contó.

Desde el mundo de la cultura quien también se recupero tras haber contraído Covid-19 fue la escritora escocesa y autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling. La noticia la dio a conocer el mes pasado cuando a través de Twitter afirmó que padeció todos los síntomas del virus aunque no se sometió a la prueba. En un video que publicó en esa oportunidad, mostró una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus: “Es una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos como lo hizo conmigo”, dijo.

Tras su recuperación y con el objetivo de recaudar fondos en ayuda de las víctimas de Covid-19, la autora británica publicó una serie de escritos inéditos que redactó hace más de diez años y de los que solo sus hijos conocían su existencia. Los ocho capítulos estrenados hasta ahora están disponibles en el sitio web The Ickabog, y la publicación completa de las historias está prevista para el 10 de julio.