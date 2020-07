Desde Karol G hasta la actriz más bella de Bollywood: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XVII)

Más de trece millones de contagiados de coronavirus se han registrado en el mundo hasta a la fecha, desde que se descubriera el primer caso en China a fines del año pasado. Con el correr de los meses, el virus se empezó a propagar rápidamente por gran parte de los países y aunque en un comienzo Asia y Europa fueron los principales focos de infección, posteriormente Estados Unidos se consolidó como el territorio con la mayor cantidad de afectados.

Según los datos del European Centre for Disease Prevention and Control, en Estados Unidos se han registrado 3,4 millones de casos y más de 138 mil fallecimientos, lo cual ha generado una gran cantidad de críticas en el gobierno dirigido por Donald Trump, a quien se le acusó de no abordar la pandemia con la urgencia y relevancia que se requería.

Pero el acelerado aumento de los casos en Sudamérica, posteriormente, hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara que la región se había convertido en el nuevo epicentro del Covid-19 con Brasil, Perú y Chile dentro del top ten de los países con las tasas más altas.

AFP

Así, la gran cantidad de contagios no ha discriminado a políticos, deportistas ni artistas. Esta semana, por ejemplo, se confirmó que la cantante colombiana Karol G -conocida mundialmente por su éxito Tusa- dio positivo en el examen de coronavirus, aunque su pareja Anuel AA salió negativo en el test. Personas cercanas a la artista de 29 años han señalado que “no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras”. Aunque la cantante no se ha referido al tema, la agencia española EFE asegura que fuentes dicen que se estaría sintiendo “muy mal” producto de la enfermedad.

El conocido conductor argentino de Telefe Andy Kusnetzoff, en tanto, anunció el martes pasado que también fue diagnosticado con la enfermedad. “Yo estoy bien, pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”, dijo en su programa radial. Tras conocerse la noticia, su canal informó que el programa que conduce -Podemos Hablar, cuya versión local fue conducida por Julian Elfenbein en Chilevisión- no volverá al aire mientras Kusnetzoff no se recupere.

Al otro lado del mundo, en India -país con la tercera mayor cantidad de contagios en el planeta- la súper estrella de Bollywood y considerada una de las mujeres más bellas del mundo, Aishwarya Rai Bachchan, reveló que también dio positivo al virus, al igual que su hija, un día después de que, además, su esposo y su suegro, la leyenda del cine indio Amit abh Bachchan, informaran que se encuentran internados en el hospital pero en buen estado de salud tras haberse contagiado. El marido de la actriz aseguró en sus redes sociales que el resto de la familia “ha dado negativo. Gracias a todos por sus deseos y oraciones”. Bachchan y Rai Bachchan es la pareja más famosa de Bollywood y se les conoce como los “Brad Pitt y Angelina Jolie” de India.

El base de los Houston Rockets de la NBA, Russell Westbrook, se sumó también a la lista de estrellas del deporte mundial que han contraído coronavirus. A través de sus redes sociales contó que dio positivo a Covid-19 antes de que su equipo viajara a Orlando. “Actualmente me siento bien, en cuarentena y esperando para unirme con mis compañeros cuando esté limpio. Gracias a todos por sus buenos deseos y apoyo”, dijo. Según las últimas pruebas de PCR, 25 de los 351 jugadores de la liga estadounidense estaban contaminados.