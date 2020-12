Detectan en EE.UU. el primer caso de la nueva cepa del coronavirus originada en el Reino Unido

Según lo informado por The Washington Post, el caso involucra a un hombre de unos 20 años que se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert y no tiene antecedentes de viajes, según un tweet de la oficina del gobernador de ese estado, Jared Polis. “El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública trabajan para identificar otros casos a través de entrevistas exhaustivas de rastreo de contactos potenciales”, agregó el mensaje por la red social.