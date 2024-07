Diosdado Cabello reitera justificación de negativa de ingreso a observadores: “Quien venga, debe respetar”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, entregó declaraciones la mañana de este domingo respecto al proceso electoral presidencial que enfrenta al gobernante Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, con el candidato opositor Edmundo González.

El diputado conocido como el “número dos” del Chavismo justificó la negativa de ingreso a observadores internacionales, entre ellos los senadores chilenos de oposición, Rojo Edwards y Felipe Kast, algo que calificó como “show mediático”.

“Estamos obligados a preservar la democracia, a preservar este espíritu, que la gente salga a votar, que no se quede nadie en su casa, que la gente se exprese en los centros de votación, en orden, en civismo. Fíjate que en algunos sitios, los de siempre, pues, trataron de generar disturbios y la misma población, el mismo pueblo, les dio una lección y los hizo entrar en cintura. Eso significa mucho, porque habla mucho de la madurez de nuestro pueblo, de la madurez política, de la madurez electoral y de la conciencia del momento que nosotros estamos viviendo”, señaló a la prensa venezolana el diputado, destacando que esta jornada “los ojos del mundo” están sobre el país sudamericano.

Consultado por la participación de los veedores internacionales, dijo que la veía bien, la de “los que están invitados”.

“Porque esto es como una fiesta. Tú haces tu fiesta, Venezuela hace su fiesta democrática, invita. ¿Quién invita? El Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de esto. Yo puedo querer que vayan muchas personas, pero si no soy yo el que invito, no califica para entrar. ¿Cuál era el procedimiento? El procedimiento era que, previamente, tu organización electoral enviabas una lista al CNE y el CNE certificaba la invitación. Eso era lo que debió haberse hecho. Pero como hay gente que no reconoce las instituciones, hay gente que cree que estas elecciones las hacen otros organismos, que no es el CNE, creen que pueden poner condiciones, pero las condiciones están muy claras”, dijo.

“A Venezuela, quien venga, debe respetar el ordenamiento contemplado en nuestra Constitución, el ordenamiento legal, debe respetar que Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y quienes no estén invitados, simplemente no participan de la observación, no participan del acompañamiento, no participan de estar acá en Venezuela, de ver uno de los procesos electorales más hermosos del mundo”, sostuvo.