Donald Trump y Ron DeSantis disputan la posición antes del enfrentamiento potencial de 2024

Los principales candidatos actuales para la nominación presidencial republicana se encuentran en Florida. Si Palm Beach o Tallahassee tienen más probabilidades de producir el ganador final, podría depender de si los votantes republicanos aquí y en todo el país quieren un bis de la voz más dominante del partido o prefieren entregar el escenario a su estrella en rápido ascenso.

Es muy probable que el expresidente Donald Trump se presente nuevamente en 2024, dicen sus asesores, y ha dicho públicamente que está sopesando si debe anunciarlo antes o después de las elecciones de mitad de período de noviembre. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha desarrollado sus propios seguidores devotos y es uno de los pocos contendientes potenciales para 2024 que no ha dicho que cedería ante Trump, aunque hay varios otros candidatos de alto perfil que podrían terminar desafiando a uno o ambos hombres.

Una vez aliados cercanos -el respaldo de Trump ayudó a impulsar el ascenso de DeSantis, y DeSantis lo elogió a cambio-, los dos republicanos se han criticado en todo el estado, particularmente sobre el manejo de cada uno frente a la pandemia de Covid-19. DeSantis está captando el interés de algunos votantes de Trump, así como de funcionarios del partido y donantes.

Aquí en Hollywood, entre 1.500 activistas republicanos en un centro turístico con forma de guitarra el sábado por la noche, muchos dijeron que DeSantis debería postularse para presidente, porque les gusta su estilo de conservadurismo desafiante.

“No he retrocedido ni una pulgada y no vamos a retroceder”, dijo DeSantis en una cumbre política que organizó en Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se burla de los atletas transgénero durante su intervención en la cumbre organizada por el America First Policy Institute en Washington, el 26 de julio de 2022. Foto: Reuters

Esa misma noche, Trump pronunció un discurso ante jóvenes conservadores en Tampa, Florida, y nuevamente se burló de un regreso, afirmando falsamente, entre aplausos, que ya había ganado dos elecciones presidenciales. “Y ahora es posible que tengamos que hacerlo de nuevo”, dijo.

Trump regresó el martes por la tarde a Washington para dar un discurso ante un grupo de políticos compuesto por miembros de su administración, que se centró en gran medida en el crimen y su deseo de luchar contra lo que él llama el estado profundo por el despido de funcionarios públicos.

Su rivalidad en ciernes es lo más importante para los miembros del Partido Republicano de Florida, y en otros estados clave, muchos de los cuales están divididos por tener que elegir bandos y preferirían no ver llegar un enfrentamiento, aunque lo esperan. Algunos esperan que Trump, de 76 años, no se postule y otros quieren que DeSantis, de 43 años, espere su turno. Otros fantasean con un boleto Trump-DeSantis.

Encuestas recientes han demostrado que Trump conserva el respaldo de la mayoría de los votantes republicanos. Pero las encuestas y las entrevistas con votantes en muchos estados han mostrado señales de que el apoyo del expresidente ha disminuido, y las audiencias del Congreso sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero han recordado a los republicanos las controversias en torno a Trump. Una encuesta de Quinnipiac de este mes encontró que el 69% de los republicanos querían que Trump volviera a postularse, frente al 78% de octubre pasado, y una encuesta reciente de New Hampshire mostró que Trump y DeSantis estaban estadísticamente empatados en el estado, lo que dejó a Trump furioso, dijeron asesores al expresidente.

DeSantis, quien rechazó una solicitud de entrevista, es el favorito para ganar la reelección en noviembre, y no se ha unido al desfile de candidatos en otras contiendas en todo el país para cortejar a Trump por su respaldo. El expresidente ha preguntado a sus amigos cómo se está desempeñando el representante demócrata Charlie Crist en su intento de enfrentarse a DeSantis en noviembre, lo que implica, según personas familiarizadas con las discusiones, que quiere que su suplente sude un poco.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, da un discurso durante la Cumbre de Acción Estudiantil (SAS) de Turning Point USA, celebrada en el Centro de Convenciones de Tampa, Florida, el 22 de julio de 2022. Foto: Reuters

En una entrevista con The Wall Street Journal el lunes, Trump dijo que votaría por la reelección de DeSantis en noviembre, pero rápidamente volvió a su papel de ayudar a DeSantis hace cuatro años. “Si no lo respaldaba, no habría ganado”, dijo Trump.

“Me llevo muy bien con Ron”, agregó, antes de mencionar “una encuesta muy buena este fin de semana”, una encuesta poco científica de jóvenes conservadores en la conferencia de Tampa que lo mostró venciendo a DeSantis por un amplio margen.

Una persona cercana a Trump dijo que no le preocupaban otros posibles candidatos para 2024, incluidos el exvicepresidente Mike Pence, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y varios senadores conservadores.

“Solo Ron importa”, dijo la persona.

Otro republicano que habló con el expresidente señaló: “Trump quiere encontrar algo más difícil de decir, pero realmente no puede, porque DeSantis lo ha jugado bien”.

Si bien los asesores del Presidente Joe Biden ven una ventaja en una revancha con Trump, algunos están preocupados por la posibilidad de que el presidente de mayor edad de la nación se enfrente al gobernador más joven y disciplinado, según personas familiarizadas con las discusiones. Biden y DeSantis a menudo han criticado las políticas del otro en sus declaraciones públicas.

DeSantis reconoce el papel de Trump en su ascenso, gracias a un respaldo sobre un republicano más conocido en la carrera por la gobernación de 2018, y los dos difieren más en la personalidad que en la sustancia. DeSantis, entonces congresista de cerca de Jacksonville, Florida, llamó la atención de Trump a través de las apariciones en Fox News atacando la investigación de Rusia por parte del fiscal especial Robert Mueller.

Después de ganar por poco ese concurso, DeSantis, un nativo de Florida que jugó béisbol en Yale y tiene un título en Derecho de Harvard, se ha convertido en uno de los ejecutivos más poderosos del estado. Con frecuencia ganó peleas territoriales con la Legislatura controlada por el Partido Republicano, mientras creaba un perfil nacional para evitar las restricciones del Covid-19, luchando contra la defensa social de Walt Disney Co. y prohibiendo la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas.

El candidato a gobernador de Florida, el demócrata Charlie Crist, posa para una foto con una votante en Tampa, Florida, el 16 de julio de 2022. Foto: Reuters

DeSantis también obtuvo apoyo bipartidista por su historial ambiental, incluido el dinero para la conservación y la restauración de los Everglades. Ha aumentado el sueldo de los profesores y ha otorgado bonificaciones a los socorristas. Y ha frustrado a los demócratas al promocionar proyectos en el estado financiados por leyes de infraestructura y ayuda Covid-19 de la administración Biden que él criticó.

En diciembre, Trump fue abucheado por sus partidarios después de decir que recibió una dosis de refuerzo. El gobernador, que hizo pública su primera inyección de la vacuna, se negó a decir si había recibido una segunda dosis, lo que llevó a Trump a comentar que los políticos que no revelaban su estado eran “insensibles”.

Unos días después, DeSantis dijo en un podcast conservador que deseaba haber hablado “mucho más fuerte” en contra de los llamados de la administración Trump a un confinamiento nacional al comienzo de la pandemia.

A medida que avanzaba 2022, algunos asesores y amigos de Trump han agitado la olla. Roger Stone, el veterano operador republicano, arrinconó al expresidente en un evento social de primavera en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach y llamó a DeSantis un “pedazo de m...”. Se publicó un video del intercambio en Twitter. La respuesta de Trump a Stone fue inaudible.

Los hombres fueron vistos juntos por última vez en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Palm Beach, para la boda en mayo del presidente de Witkoff Capital, Zach Witkoff, sentados uno al lado del otro e intercambiando conversaciones triviales mientras evitaban la política, según personas familiarizadas con la conversación.

DeSantis no tiene el talento para el espectáculo del expresidente y puede parecer irritable o frío, dicen las personas que han interactuado con él, y Trump ha dicho en privado que el gobernador carece de personalidad. Aun así, DeSantis ha entusiasmado a los conservadores.

Personas ondeando banderas del estado de Florida y apoyando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, protestan frente al Centro de Convenciones de Tampa, durante la Cumbre de Acción Estudiantil (SAS) de Turning Point USA, el 23 de julio de 2022. Foto: Reuters

“Ron tiene mucho más refinamiento”, dijo Karen Gajda, de 67 años, quien se mudó al sur de Florida en enero desde Nueva Jersey, lo que se suma a una afluencia que ha ayudado al Partido Republicano a superar a los demócratas en el registro de votantes. Ella apoya al expresidente, pero cree que su regreso traería de vuelta “mucho más de la basura con la que lidió en la primera ronda”.

Si bien no ha habido encuestas públicas recientes de las elecciones generales para gobernador, un puñado de sondeos realizados a principios de este año mostraron que DeSantis superaba a Crist por un solo dígito y también a la demócrata Nikki Fried, comisionada de Agricultura del estado, por un margen más amplio. (La primaria demócrata es el 23 de agosto). El no partidista Reporte Político Cook califica la carrera como probablemente republicana. Los aliados de DeSantis esperan una explosión que, según dicen, demostrará el atractivo del gobernador para 2024.

Para cuando termine la campaña de reelección de DeSantis en noviembre, es posible que Trump ya esté en la carrera de 2024.

Trump ha jugado con la idea de anunciar cuando regrese a Mar-a-Lago después de pasar el verano en su centro turístico en Bedminster, Nueva Jersey. Los líderes del partido y algunos de los asesores de Trump advierten contra tal medida, ya que podría resultar una distracción ya que se espera que los republicanos retomen el control de la Cámara y posiblemente del Senado.

Si bien DeSantis les dice a los periodistas y donantes que está enfocado en ganar la reelección, se siente cómodo respondiendo la pregunta de 2024, según una persona que escuchó el discurso. Da crédito al liderazgo y las políticas de Trump, al tiempo que expresa la opinión de que mucha gente quiere ver un nuevo comienzo, dijo la persona, estableciendo un argumento generacional.

“No creo que se sienta intimidado para no correr”, dijo la persona. “Si no lo hace es porque ha calculado que Trump es imbatible y él es un hombre joven y tiene muchos años por delante”, agregó la persona.

Mike Hanna, un agente republicano de Florida que quiere que DeSantis se postule -tiene una bandera de “Make America Florida” en casa, un giro del eslogan “Make America Great Again (MAGA)” de Trump- reconoce ese punto. “Va a ser difícil para un republicano vencer” a Trump, dijo. “Odio decirlo, pero así son las cosas”, dijo Hanna.

DeSantis ha superado los récords de recaudación de fondos de Florida y tiene aproximadamente US$ 129 millones en el banco para la reelección mientras mantiene un programa agresivo que lo ha llevado por todo el país: acaba de juntarse con donantes en Utah y tiene programado estar en Nueva York el jueves, y en contacto con una creciente red de donantes republicanos.

El multimillonario Ken Griffin, que está trasladando su firma de fondos de cobertura Citadel de Chicago a Miami, le dio al gobernador US$ 5 millones este año y ha dicho: “Es hora de que Estados Unidos siga adelante” de Trump, a quien ha criticado. Este mes, el empresario espacial Robert Bigelow de Las Vegas donó US$ 10 millones a DeSantis. Un portavoz de Trump ha dicho que DeSantis, al igual que otros republicanos, se ha beneficiado del movimiento MAGA.

Donald Trump se despide tras su intervención en la cumbre organizada por el America First Policy Institute en Washington, el 26 de julio de 2022. Foto: Reuters

Trump está al tanto de los números, dicen los asistentes, y ha estado llamando y reuniéndose con sus propios donantes. El expresidente está sentado sobre una montaña de dinero en efectivo mientras contempla una tercera candidatura presidencial. Trump comenzó la segunda mitad de este año con alrededor de US$ 110 millones en efectivo disponibles para su operación política posterior a la presidencia, según informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones. Aún así, su recaudación de fondos en línea ha disminuido en los últimos meses en comparación con períodos anteriores.

Algunos aliados de Trump dicen que es demasiado pronto para coronar a DeSantis como la próxima gran cosa y señalan al exgobernador de Wisconsin Scott Walker, quien generó entusiasmo en las primeras etapas de las primarias presidenciales republicanas de 2016 solo para abandonar la carrera dos meses después de saltar en ella.

En el evento en Hollywood, la influencia de Trump fue abundante, ya que la gente recogió productos de Trump junto con sombreros, letreros y aretes de DeSantis. Liz Furey, de 49 años, salió del discurso radiante. Dijo que estuvo a punto de perder su trabajo en la industria hotelera por negarse a vacunarse contra el Covid-19, pero dijo que su empleador retrocedió ante DeSantis.

“Nuestro gobernador nos defendió en un momento en nuestro país cuando nadie defendía a la gente”, dijo Furey. Pero si se trata de elegir entre Trump o DeSantis, ella quiere que prevalezca el expresidente y que el gobernador cumpla un segundo mandato completo.