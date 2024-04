Qin Huangsheng una vez imaginó una vida mejor en la ciudad cuando dejó su pueblo natal para convertirse en trabajadora de una fábrica a los 16 años.

Ahora, cuando tiene poco más de 40 años, tiene una deuda personal de 40.000 dólares y un salario base de 400 dólares al mes. Los cobradores de deudas la están acosando. Se le impide comprar boletos en el tren de alta velocidad de China, sólo una de las sanciones que el gobierno impone cada vez más a las personas que no pagan sus facturas.

En los viejos y lentos trenes en los que debe viajar, Qin a veces mira a los demás pasajeros y piensa: “Me pregunto si todos serán malos deudores como yo”.

La gente en toda China está agobiada por sus deudas y por un sistema que los penaliza por no devolver el dinero. Beijing está tomando medidas enérgicas contra los deudores morosos embargándoles sus salarios o impidiéndoles conseguir empleos en el gobierno, además de limitar su acceso a los trenes de alta velocidad y a los viajes aéreos. A muchos se les prohíbe comprar pólizas de seguro costosas y se les prohíbe irse de vacaciones o alojarse en buenos hoteles. Las autoridades pueden detenerlos si no cumplen.

El castigo de China para las personas con deudas incobrables

El número de personas en una lista negra de delincuencia gubernamental disponible públicamente ha aumentado casi un 50% desde finales de 2019 a 8,3 millones en la actualidad. Los tribunales pueden incluir a personas en la lista negra cuando no cumplen las sentencias dictadas en su contra para devolver el dinero o se considera que no cooperan con los procedimientos legales.

A diferencia de Estados Unidos, China no permite que la mayoría de las personas (incluidas las que tuvieron una racha de mala suerte) se declaren en quiebra para cancelar deudas incobrables y seguir adelante con sus vidas, una política que algunos académicos chinos critican como injusta.

La deuda de los hogares ha aumentado un 50% en los últimos cinco años hasta alcanzar hoy alrededor de 11 billones de dólares. Si bien esa cifra es inferior a los 17,5 billones de dólares que deben los estadounidenses, es una suma enorme en un país donde la gente gana mucho menos.

Con la caída de los precios de las viviendas, el riesgo de que la deflación se afiance y el desempleo sea un desafío persistente, los líderes chinos están ansiosos por lograr que la gente gaste más. Pero cada dólar adicional que se destina a pagar la deuda está quitando uno que podría usarse para derrochar en ropa nueva o pagar unas vacaciones. La amenaza de castigo por atrasarse en el pago de deudas está haciendo que muchas familias sean más conservadoras con su dinero.

Las ventas minoristas de bienes de consumo en China aumentaron un 4,7% año tras año en el primer trimestre, dijo el gobierno el martes, quedando por detrás del crecimiento económico total del 5,3%. Mientras muchos en China recortan el gasto, el gobierno está dando prioridad a impulsar la fabricación y las exportaciones, una estrategia que está exacerbando las tensiones comerciales con Occidente.

El castigo de China para las personas con deudas incobrables

Con tantos consumidores chinos bajo presión financiera, empresas occidentales como Apple, Estée Lauder y General Motors han informado de ventas más débiles en China.

Los funcionarios chinos no respondieron a las preguntas sobre el sistema de listas negras. El gobierno ha dicho anteriormente que sólo busca apuntar a aquellos que tienen la capacidad de pagar sus deudas pero se niegan a hacerlo.

Detrás del aumento de la deuda personal

El largo auge inmobiliario de China fue una causa importante del aumento de las deudas personales, porque muchas personas tuvieron que endeudarse más para poder adquirir una vivienda. Algunos compradores asumieron deudas adicionales para comprar más propiedades con fines de inversión, y en ocasiones las dejaron vacías. Ahora que el auge terminó y los precios están cayendo, muchos están atrapados en deudas que no pueden manejar.

El número de viviendas embargadas y puestas a la venta aumentó un 43% en 2023, hasta alcanzar aproximadamente 400.000 propiedades, según la firma de investigación inmobiliaria China Index Academy.

El aumento de las deudas personales también se debe en parte a que más personas utilizan tarjetas de crédito o recurren a líneas de crédito personales para cubrir sus gastos a medida que la economía se estanca.

Muchos economistas dicen que es poco probable que pronto se produzca en China una crisis financiera al estilo de la estadounidense. El control estatal del sistema bancario significa que el gobierno puede absorber pérdidas e inyectar capital en caso de emergencia. Las deudas de los hogares también se han estancado en gran medida en los últimos dos años, ya que muchas personas dan prioridad a usar efectivo extra para pagar sus obligaciones en lugar de comprar o invertir en acciones.

Un repartidor que lleva bolsas de mercancías sale de un mercado en Beijing, el 5 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Aun así, la prevalencia de grandes deudas personales es un problema para los dirigentes chinos.

“Los auges de la deuda de los hogares tienden a conducir a malos resultados macroeconómicos, incluso en ausencia de una crisis financiera”, dijo Amir Sufi, economista de la Universidad de Chicago. China no tiene una solución sencilla. “Una vez que comienza el ciclo, suele ser doloroso, largo y difícil de predecir cuándo terminará”, agregó Sufi.

Un sistema difícil para los prestatarios

China ha intentado durante años aumentar el gasto personal para aliviar la tradicional dependencia de su economía de la infraestructura y el crecimiento inmobiliario. Sus bancos emitieron decenas de millones de nuevas tarjetas de crédito cada año, y los saldos pendientes aumentaron un 50% entre 2018 y 2023, hasta superar el billón de dólares. Las aplicaciones de tecnología privada como Alipay y WeChat también comenzaron a ayudar a los consumidores a obtener préstamos a medida que sus sistemas de pago digitales ganaron popularidad.

Pero cuando las deudas no se pagan, el Estado puede embargar los ingresos de una persona para cubrir sus obligaciones, dejando a los deudores con una pequeña asignación para sobrevivir.

Un hombre de 38 años solicitó a los tribunales de la ciudad sureña de Guangzhou que aumentaran su asignación mensual a 12.000 yuanes, equivalente a unos 1.600 dólares, desde 9.500 yuanes para ayudar a pagar a un recién nacido. Los jueces denegaron su solicitud a fines del año pasado y, en cambio, concluyeron que su asignación debería reducirse en casi un 40% porque ya estaba recibiendo demasiado, según muestran los registros judiciales.

Visitantes asisten a la Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como Feria de Cantón, en Guangzhou, provincia de Guangdong, el 15 de abril de 2024. Foto: Reuters

Ha surgido un mercado negro para atender a las personas que figuran en la lista negra. En un caso, las autoridades de Shanghai desmantelaron una red de revendedores que reservaban boletos de tren de alta velocidad en nombre de deudores a quienes se les prohibía hacerlo ellos mismos. A principios de 2021, las autoridades localizaron a un deudor que había estado utilizando el servicio y lo detuvieron, según un tribunal local.

El sistema actual da prioridad a proteger a los acreedores (a menudo poderosas instituciones estatales) a expensas de ayudar a las personas en dificultades. Los académicos que estudian el tema dicen que China necesita urgentemente un sistema nacional de quiebras personales para lograr el objetivo del líder Xi Jinping de hacer que el país sea más equitativo, obligando a acreedores y deudores a compartir los costos de los préstamos morosos.

“Un sistema de quiebras personales es un mecanismo para la redistribución de la riqueza”, escribió Li Shuguang, un académico que ha asesorado al gobierno sobre la política de quiebras, en un comentario en línea de una revista china el verano pasado.

El movimiento sobre el tema se ha visto obstaculizado en parte por los opositores que creen que un sistema así sólo alentaría a más personas a eludir sus deudas.

La saga de una mujer

Para Qin, la extrabajadora de una fábrica, el fácil acceso al crédito resultó contraproducente.

En 1999, cuando tenía 16 años, Qin abordó un autobús nocturno desde su casa en la zona rural del sur de China hasta el sucio centro manufacturero de Dongguan, al norte de Hong Kong.

Sus padres, que son agricultores, no podían pagar el pago de menos de 15 dólares necesarios para que ella pudiera tomar el examen de ingreso a la escuela secundaria. Prometió hacerlo ella misma y encontró trabajo en fábricas que producían zapatillas y joyas de oro.

Unos años más tarde, Qin consiguió su primera tarjeta de crédito. Con ello, compró una computadora para aprender a escribir por sí misma y poder conseguir un mejor trabajo.

Personas con mascarillas sostienen bolsas de compras mientras caminan bajo una pantalla gigante que muestra imágenes de noticias del presidente chino Xi Jinping durante una reunión, en una zona comercial en Beijing, el 31 de julio de 2020. Foto: Reuters

Cuando se pagó la factura, Qin dijo que intentó cancelar la tarjeta. “Guárdala para una emergencia”, le dijo el empleado del banco.

La carrera de Qin floreció y finalmente se mudó a la metrópoli de Guangzhou. En 2010, dijo, gestionaba la licitación de una empresa que suministraba equipos de seguridad contra incendios a proyectos inmobiliarios. Sus ahorros crecieron constantemente gracias a las lucrativas comisiones que ganó durante el boom inmobiliario.

Cuando el sector inmobiliario se desaceleró, ella saltó de industrias. Un conocido había estado involucrado en una startup que estaba desarrollando software para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a recopilar datos de WeChat para generar más tráfico presencial y ayudar en los esfuerzos de marketing.

Qin dijo que invirtió el equivalente a alrededor de 150.000 dólares de sus ahorros en la empresa.

La startup quemó su inversión inicial mientras intentaba poner el software en funcionamiento. Qin dijo que luego acordó comenzar a cargar algunos de sus gastos, incluidos los suministros de oficina, el arriendo y los salarios de los empleados, en sus tarjetas de crédito, y a aprovechar las líneas de crédito personales que había obtenido a través de WeChat y Alipay.

Un roadshow de la empresa fue recibido calurosamente, afirmó. Pero sus perspectivas se atenuaron después de la pandemia de Covid.

Las dificultades de la empresa dejaron a Qin con una deuda equivalente a decenas de miles de dólares. Las llamadas telefónicas de los cobradores de deudas se han convertido en algo cotidiano.

Clientes compran en un centro comercial antes del año Nuevo Lunar Chino, en Beijing, el 15 de enero de 2023. Foto: Reuters

Sin opción a la quiebra, Qin concluyó que un nuevo trabajo era su única manera de salir del problema.

“Mientras siga viva y tenga una vida, puedo trabajar duro para recuperar el dinero”, dijo.

Ese camino ha enfrentado dificultades inesperadas. En 2021, mientras se preparaba para un viaje de negocios a Shanghai, a más de 1.120 kilómetros al noreste de Guangzhou, Qin se dio cuenta de que había perdido el acceso al tren de alta velocidad, donde se requiere una identificación gubernamental para comprar un boleto.. Tomó el tren lento y luego dejó ese trabajo en parte porque las restricciones de viaje lo hacían imposible.

Los funcionarios locales no respondieron a las preguntas sobre el caso de Qin y The Wall Street Journal no pudo verificar algunos detalles de su cuenta.

Hoy, Qin trabaja en una tienda en Foshan, al sur de Guangzhou, vendiendo medicinas tradicionales chinas. Con un salario base de alrededor de 400 dólares al mes, le ha resultado difícil hacer mella en sus deudas, pero dijo que hasta ahora ha logrado pagar dos de sus tarjetas de crédito, y aún le quedan alrededor de 40.000 dólares.

Qin está tratando de mantenerse optimista, con la esperanza de que los medicamentos tengan una gran demanda a medida que la población de China envejezca, lo que abrirá la puerta a bonificaciones y potencialmente incluso a tener su propia tienda. Aun así, ha tenido que ser creativa para ganar dinero y pagar sus deudas.

Su función actual requiere que Qin cobre los pagos de los clientes utilizando una billetera digital en WeChat. Pero dijo que esa función en su cuenta se ha congelado varias veces desde 2022, lo que ha obligado a Qin a buscar ayuda de su familia.

Sin embargo, decidió no contarles a sus padres toda la magnitud de sus problemas.

Si supieran la verdad, dijo Qin, “no podrían dormir”.