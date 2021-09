El primer ministro japonés Yoshihide Suga anuncia que deja el poder

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

(Behrouz Mehri/Pool Photo via AP)

Yoshihide Suga, anunció este viernes que no será candidato en las elecciones internas previstas para finales de septiembre, lo que implica que dejará posteriormente el cargo de jefe de gobierno. “Quiero concentrarme en los esfuerzos para luchar contra el coronavirus y por ello no me presentaré a las elecciones”, señaló.