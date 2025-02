Elon Musk en el gobierno de Trump: de dirigir DOGE a asesor principal del mandatario estadounidense

“Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental”, anunció en noviembre pasado el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, mediante una publicación en su red social Truth Social.

“Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales”, añadió en un comunicado de prensa.

La promesa de campaña de Trump se cumplió en parte hace un mes, cuando en su primer día de gobierno el pasado 20 de enero firmó una orden ejecutiva para establecer este departamento, cuyas siglas -DOGE- hacen un guiño tanto al meme de internet del perro Shiba Inu como también a la criptomoneda Dogecoin.

Elon Musk, multimillonario sudafricano dueño de X, Tesla y SpaceX fue un rostro clave en la carrera presidencial de Trump para llegar a la Casa Blanca, donando más de 260 millones de dólares a su campaña y acompañándolo en los rallies políticos, así como también en su toma de juramento, evento en el que estuvieron invitados otros magnates tecnológicos como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Sundar Pichai.

Foto: REUTERS.

Al mismo tiempo, y para evitar que se tuviese que discutir en el Congreso, le cambió el nombre a un departamento de gobierno ya existente, rebautizando al Servicio Digital de Estados Unidos como el Servicio DOGE de Estados Unidos.

Añ anunciar su creación, Trump indicó que tendrían como misión “modernizar la tecnología y software federal para maximizar la productividad y eficiencia gubernamental”. Para esto les dio un plazo de 18 meses, por lo que deberían terminar el 7 de julio del 2026.

Para el trabajo de DOGE, Trump ordenó que cada agencia federal pusiera a trabajar un “equipo DOGE” de al menos cuatro trabajadores: un líder, un ingeniero, un especialista en recursos humanos, y un abogado.

La orden ejecutiva también indicaba que las agencias debían dar a DOGE “acceso completo y rápido a todos los registros, sistemas de software y sistemas de TI no clasificados de la agencia”.

Las acciones de DOGE sin embargo, han sembrado el caos en las agencias de Estados Unidos en las que han intervenido. Tras la firma de la orden ejecutiva, Musk actuó con rapidez, desplegando equipos de empleados y exempleados de sus empresas como agentes.

Si bien Musk ha indicado que el funcionamiento de DOGE es transparente, no está claro quiénes componen exactamente el departamento. El gobierno no ha publicado una lista de empleados ni tampoco ha dicho cómo se les paga, cuántos han entrado en cada agencia y si son trabajadores federales, sin embargo han tomado control de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y la Administración General de Servicios (GSA), junto con sus sistemas informáticos.

Protesta contra Musk luego de que DOGE tomara control de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) . REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Este mes un equipo de Musk incluso accedió al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, que envía más de 6 billones de dólares al año en nombre de las agencias federales y contiene la información personal de millones de estadounidenses que reciben pagos de la Seguridad Social, devoluciones de impuestos y otros dineros del gobierno.

De “dirigir” DOGE a asesor principal de Trump

Tras todas las intervenciones que ha realizado el equipo de DOGE sin cumplir todavía un mes desde su creación, esta semana 14 fiscales generales demócratas presentaron una demanda en contra de Musk por presuntamente ejercer más poder del que está autorizado legalmente, considerando que la agencia no es de gobierno al no haber sido aprobada por el Congreso.

Hasta ahora, Trump había incluso descrito a Musk como líder de la operación de DOGE, supervisando los recortes masivos a la fuerza laboral y las agencias federales.

Sobre esto, el Departamento de Justicia salió a aclarar que Musk no era un empleado de DOGE, y que por lo tanto “no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”. En cambio, señalaron que el magnate ocupa un cargo de “funcionario gubernamental especial no de carrera”, siendo un asesor principal del presidente.

Respondiendo a las críticas durante una entrevista con Fox News la noche de ayer martes, el inquilino de la Casa Blanca desestimó las críticas. Musk por su parte indicó que “una de las principales funciones del equipo del DOGE es asegurarse de que las órdenes ejecutivas presidenciales se lleven a cabo”.

A esto, Trump añadió que sus políticas -incluido un recorte generalizado en las instituciones federales- deben aplicarse sin demora y aseguró que Musk ha sido fundamental para cumplir esta tarea.

En esta línea, expresó que si surge un conflicto de intereses por la participación de Musk en el gobierno y cualquier posible contrato con sus empresas, “no le permitiríamos hacerlo”.

“Si hay un conflicto, él (Musk) no estará involucrado. Quiero decir, yo no querría eso, y él no lo querrá”, indicó tajante.

Consultado por otra parte sobre si a alguien del DOGE se le paga por su labor, Musk ha reconocido que “en realidad, algunas personas son empleados federales”, pero ha argumentado que “los ingenieros de software de DOGE podrían estar ganando millones de dólares al año” en otros lugares.

El sitio web de DOGE, en donde se indica los recortes de personal que ha realizado la agencia, ha sido hackeado