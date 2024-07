En Simple: las elecciones presidenciales de Venezuela 2024

Venezuela vivió una polémica jornada electoral en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% obtenido por el opositor Edmundo González. La elección estuvo marcada por protestas en las calles y acusaciones de fraude por parte de la oposición y observadores internacionales.

¿Qué pasó en Venezuela?

En las elecciones del pasado domingo en Venezuela, Nicolás Maduro obtuvo la victoria frente a su contrincante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González. La información fue entregada por el CNE con el 80% de las mesas escrutadas y una participación del 59%. Este resultado significaría la segunda reelección del candidato, lo que lo mantendría en el poder por 6 años más.

Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado, aseguró que González obtuvo el 70% de los votos y que habría un presunto fraude electoral, no reconociendo el triunfo de Maduro. Machado aseguró que “en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos (...) Esta es la verdad y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia”.

Además, según la PUD habría presuntas irregularidades en el proceso de conteo y verificación de los votos, denunciando que el CNE dejó de transmitir las actas desde los locales de votación e impidieron el ingreso a la sede del organismo electoral.

Qué está pasando en Venezuela. En la imagen, el presidente Nicolás Maduro.

¿Cuál fue la respuesta internacional a los resultados de las elecciones?

EE.UU., la Unión Europea y gran parte de los países latinoamericanos expresaron su duda en el recuento de votos, y reclamaron transparencia de los resultados y que se publiquen todas las actas electorales para verificar el resultado. Además, observadores del Centro Carter y el secretario general de la ONU formularon sus propias peticiones con el mismo objetivo.

Por su parte, el departamento de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado donde expresó que los resultados no pueden ser reconocidos por falta de evidencia y transparencia. “A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”, indicaron.

El organismo agregó que Nicolás Maduro debe “aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”.

Qué está pasando en Venezuela. En la imagen, María Corina Machado y Edmundo González.

Países que sí reconocen el triunfo: Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Siria, Irán, Bielorrusia, China, Serbia, Qatar, Rusia, República Árabe Saharaui Democrática, Guinea-Bissau.

¿Qué dijo Gabriel Boric sobre Venezuela?

Por su parte, el presidente Gabriel Boric manifestó a través de su cuenta de X: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Debido a esta declaración, el gobierno venezolano exigió que el personal diplomático de Chile se retire del país. La respuesta del mandatario chileno a través de su cuenta de X fue: “El gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”.

Qué está pasando en Venezuela. En la imagen, el presidente Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

El día de ayer, la ministra Carolina Tohá confirmó que Chile retirará al personal diplomático durante la semana. Además, el lunes 29 de julio el embajador venezolano en el país, Arévalo Méndez, dejó su sede diplomática en Chile declarando: “Muera el Fascismo”.

Otros países a los que se les exigió el retiro de todo personal diplomático: Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

¿Qué le preocupa a Chile?

Al margen del efecto político que generaron en Chile las elecciones en Venezuela (con tensiones incluso al interior del Partido Comunista), hay un tema que preocupa de sobremanera a las autoridades: la inmigración. El descontento que dejó el triunfo de Nicolás Maduro en buena parte de la población de ese país, obliga a las autoridades a prepararse para una posible nueva ola migratoria.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó sin eufemismos estas inquietudes. “Ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos. Ya se ha estado teniendo en todos estos días bastantes contactos y primeras conversaciones” expresó la ministra.

¿Qué está pasando en Venezuela?

Tras los resultados de las elecciones, en Caracas y otros lugares de Venezuela se han realizado protestas multitudinarias por el descontento con los resultados oficiales. A lo largo del país, los manifestantes han arrancado y quemado afiches de campaña del candidato oficialista.

Incluso, han derribado cinco estatuas del exmandatario Hugo Chávez, mentor político de Maduro. Además, cientos de personas han llegado a la base militar El Libertador en Aragua, la más grande del país, para llevar a cabo una protesta masiva. Hasta el momento, durante las protestas se han registrado 11 muertos y 429 arrestos, según Foro Penal.