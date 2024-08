“Es hora de tomar medidas decisivas”: Zelensky ruega ayuda a sus aliados tras masivo ataque ruso a 15 regiones de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a las naciones europeas este lunes a ayudar a derribar drones y misiles sobre Ucrania tras sufrir uno de los mayores bombardeos rusos de la guerra. El ataque combinado de más de 100 misiles y un centenar de drones bomba causaron graves daños en el sistema energético de 15 regiones del país, dejando decenas de heridos y siete muertos, según los servicios de emergencia ucranianos.

Al pedir más apoyo regional, Zelensky dijo en una publicación en las redes sociales que era “crucial que nuestros socios cumplan con los compromisos que hemos asumido juntos, en particular con respecto a los sistemas de defensa aérea y misiles para ellos”.

“Más allá de eso”, continuó, “debemos finalmente unirnos en nuestros esfuerzos para derribar los misiles y drones rusos”. “Hoy sus objetivos fueron las regiones de Volinia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Khmelnytskyi y Ternopil. En toda Ucrania, podríamos hacer mucho más para proteger vidas si la aviación de nuestros vecinos europeos operara en sintonía con nuestros F-16 y sistemas de defensa aérea”, agregó.

Una mujer camina junto a un edificio residencial dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en las afueras de Dnipro, Ucrania, 26 de agosto de 2024. Foto: Reuters

“Fue uno de los ataques más grandes, uno combinado”, destacó. “Si esa unidad ha funcionado tan bien en Medio Oriente, debería funcionar también en Europa. La vida tiene el mismo valor en todas partes”, añadió el mandatario, aparentemente refiriéndose a la ayuda de Estados Unidos a Israel para derribar proyectiles iraníes, según información del diario Le Monde.

También instó una vez más a los aliados de Ucrania a que eliminen las restricciones al uso de armas de largo alcance, que Kiev quiere utilizar para lanzar ataques más profundos en territorio ruso. “Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros socios tienen el poder de ayudarnos a detener el terrorismo. Ahora es el momento de tomar medidas decisivas”, añadió Zelensky.

Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, dijo que el ataque demostró que Kiev necesitaba permiso para atacar “profundamente en el territorio ruso con armas occidentales”.

El residente local clasifica artículos junto a su casa dañada durante un ataque con misiles y drones rusos, en Dnipro, Ucrania, el 26 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Rusia lanzó ataques el domingo y en la madrugada de este lunes contra el norte, este y sur de Ucrania. En una publicación de Instagram, Zelensky dijo que el “cobarde ataque” de Rusia a Ucrania se realizó con más de 100 misiles y 100 drones Shahed, de fabricación iraní, incluso en varias regiones occidentales vecinas o cercanas a países europeos. Las Fuerza Aérea ucraniana informó del derribo de 102 de 117 misiles disparados por Moscú y de 99 de 109 drones.

Las operaciones de rescate concluyeron a las 20:30 horas de este lunes, según el Servicio Estatal de Emergencias. En la intervención participaron casi 740 socorristas. El organismo informó que siete personas murieron y 47 resultaron heridas. Entre los heridos había cuatro niños, el más pequeño de los cuales tenía menos de un año, según información de The Kyiv Independent.

Una vista muestra el interior de un edificio residencial dañado por un ataque de misil ruso en la aldea de Novohupalivka, en la región de Zaporiyia el, 26 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Los ataques durante la noche tuvieron como objetivo las regiones de primera línea de Ucrania de Chernihiv, Sumy, Kharkiv y Donetsk, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania en la aplicación Telegram. Fueron dirigidos contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que marca el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra, afirmó el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleshchuk, añadiendo que Ucrania derribó 102 de los misiles y 99 drones de ataque.

El ataque provocó cortes de energía en varias ciudades, con la empresa eléctrica estatal Ukrenergo anunciando la interrupción del servicio de emergencia para estabilizar su sistema tras el bombardeo, mientras que los horarios de los trenes se vieron alterados. Los residentes de la capital, Kiev, se apresuraron a refugiarse en las estaciones de metro a primera hora del lunes, mientras los periodistas de la Agence France-Presse (AFP) oían los estruendos de lo que parecían ser defensas aéreas.

La gente se refugia dentro de una estación de metro durante un ataque de misiles y drones rusos, en Kiev, el 26 de agosto de 2024. Foto: Reuters

En la estación de metro de Kiev, que se ha utilizado durante la guerra como refugio antiaéreo, los residentes dijeron a CNN que se habían despertado asustados por el sonido de las sirenas. “Me desperté por las explosiones y fui inmediatamente al metro”, señaló Dmytro, de 18 años. “Fue aterrador escuchar el sonido de las explosiones. Kiev no ha sido bombardeada durante mucho tiempo”, añadió.

Los residentes dijeron que se quedaron sin electricidad después de escuchar varias explosiones fuertes. “No hay ningún lugar donde ir ni donde esconderse”, comentó Katerina, de 35 años, a CNN por teléfono en la mañana de este lunes. Había abandonado recientemente la ciudad con su hijo para evitar los bombardeos y ahora vive sin electricidad ni agua en las afueras de la capital.

“Las explosiones fueron tan fuertes que la casa y las ventanas temblaban”, detalló. “Después de cuatro o cinco explosiones, mi esposo y yo decidimos despertar al bebé y salir. Como la casa no era nueva y no había refugio ni sótano donde esconderse, no era seguro permanecer dentro, debido a la metralla que se filtraba por las ventanas”, relató.

Durante la tarde de este lunes, Zelensky anunció que había celebrado una reunión del Consejo de Seguridad de Ucrania. Según sus palabras, “se analizó en detalle para cada región la eficacia de los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, los grupos móviles de bomberos, así como la protección de ingeniería” de las instalaciones energéticas y “se tomaron las decisiones adecuadas”.

Rusia, en tanto, dijo que había atacado a fuerzas ucranianas en más de una docena de lugares a lo largo del frente en la región de Kursk, informó Reuters. “Las unidades del grupo de fuerzas del norte, con el apoyo de la aviación del Ejército y el fuego de artillería, repelieron los ataques de los grupos de asalto enemigos en dirección a los asentamientos de Kremyanoye, Malaya Loknya y Nechayev”, detalló el Ministerio de Defensa de Rusia.

Servicios de emergencia ucranianos realizan una operación de búsqueda y rescate entre los escombros en el lugar donde un hotel fue impactado por un misil en Kramatorsk, región de Donetsk, el 24 de agosto de 2024. Foto: Reuters

El ministerio dijo que las fuerzas rusas también habían “frustrado intentos de ataque en dirección a Komarovka, Spalnoye, Korenevo, Pogrebky y Olgovka”. El ataque aéreo ruso produjo que un asesor de seguridad que trabajaba para la agencia de noticias Reuters, Ryan Evans, falleciera en un ataque con misiles contra el Hotel Sapphire, en el este de Ucrania el sábado por la noche.

Además del fallecimiento, dos periodistas de Reuters resultaron heridos en el ataque al hotel ubicado en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. En el hotel se hospedaba un equipo de seis personas el sábado, dijo la agencia en un comunicado. “Estamos buscando urgentemente más información sobre el ataque, incluso trabajando con las autoridades de Kramatorsk, y estamos apoyando a nuestros colegas y sus familias”, escribió Reuters.