Estudio ubica a Chile entre los 15 países más influenciados a nivel global por China en medios, economía y política local

Hace 10 horas Tiempo de lectura: 5 minutos

Una pantalla muestra al Presidente chino, Xi Jinping, pronunciando un discurso en la ceremonia de apertura del Foro de Boao para Asia a través de un enlace de video, en un centro de medios en Boao, provincia de Hainan, el 21 de abril de 2022. Foto: Reuters

Según el “China In The World 2022”, un estudio de Double Think Lab en alianza con el Instituto Desafíos de la Democracia, en su capítulo chileno, a nivel latinoamericano Venezuela y Perú son los casos más críticos.