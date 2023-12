Expresidente Castillo de Perú sobre cuestionada fiscal nacional: “Fui apresado por orden de la líder de una organización criminal”

El expresidente peruano Pedro Castillo expresó fuerte críticas contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien enfrenta una serie de acusaciones en su país por su presunta participación en casos de abuso de poder y corrupción.

Benavides, en su calidad de persecutora, fue una de las autoridades principales del Ministerio Público que participó en las acciones de aprehensión del exmandatario peruano, luego de ser derrocado por el Congreso por el intento de golpe de Estado.

Por esta razón, durante la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) para revisar un habeas corpus presentado por la defensa de Castillo, en un nuevo intento para lograr su libertad, el exgobernante aprovechó para apuntar a la fiscal, alegando que sus derechos habían sido vulnerados y que fue detenido producto de una persecución política, por quien ahora es sindicada como la líder de una supuesta organización criminal.

“Me han apresado y mis derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso han sido violados. Esto fue ordenado por la fiscal de la Nación, quien hoy se revela como líder de una organización criminal, en coordinación con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y algunos congresistas. Todo esto con el fin de derrocar mi gobierno debido a que no pertenezco a esta élite y no están de acuerdo con mis orígenes”, expresó Castillo al inicio de la audiencia, según el reporte del diario limeño La República.

Castillo se encuentra actualmente encarcelado y investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad. Por ello, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria dictó 18 meses de prisión preventiva para el exjefe de Estado.

La defensa pública de Pedro Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de fugarse del país.

Mientras la crisis de credibilidad remece al Ministerio Público y sectores políticos, diversas organizaciones anuncian para el próximo jueves manifestaciones para demandar la renuncia de autoridades involucradas en casos de corrupción, entre ellas la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc).