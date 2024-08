Expresidente uruguayo Pepe Mujica fue hospitalizado en Montevideo

A sus 89 años, el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica fue hospitalizado este martes por la mañana, informaron cercanos al dirigente político de izquierda. La información, confirmada a La Tercera por una persona del círculo frenteamplista uruguayo, llega a solo días de que se hubiera reportado una “muy buena” evolución del exmandatario a una reciente intervención por el cáncer al esófago con el que carga desde al menos abril de este año, fecha en que lo transparentó.

Mujica está siendo tratado en el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, ubicado en Montevideo y más conocido como CASMU, y se estima que se mantenga internado en la mutualista por un máximo de 48 horas, detalló TeleMundo citando a informantes allegados al octogenario político.

El exdirigente del Frente Amplio de Uruguay se venía sometiendo desde hace meses a tratamientos para hacer frente al cáncer al esófago. Recién el viernes pasado hizo su reaparición pública, cuando concedió una entrevista al periódico estadounidense The New York Times. Allí, señaló que le “hicieron un tratamiento con radiología. Según los médicos anduvo bien, pero yo estoy deshecho”.

Fue durante una conversación con agencia EFE que la médica personal del exmandatario, Raquel Pannone, señaló que a Mujica “le está costando mucho” la rehabilitación, pero la evolución ha sido “buena”.

“Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, afirmó Pannone este lunes 26 de agosto.