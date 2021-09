Francia pide un gobierno “fuerte” en Alemania rápidamente

Francia, que asume la presidencia pro témpore de la Unión Europea (UE) a inicios de 2022, pidió este lunes la formación rápidamente de un gobierno “fuerte” en Alemania, donde las elecciones legislativas del domingo dejaron un escenario abierto.

“A Francia le interesa contar rápidamente con un gobierno alemán fuerte”, dijo el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, a la cadena France 2, sobre la primera economía europea y actor clave, junto a París, de la UE.

Para el responsable francés, “en Europa, ser fuerte en solitario no sirve para nada, porque no logras reformas sobre inversiones, economía, energía, si no cuentas con socios europeos”.

El partido socialdemócrata SPD, cuyo candidato fue Olaf Scholz, encabeza las legislativas seguido, por escaso margen, de los conservadores de la actual canciller Angela Merkel, que presentaron a Armin Laschet.

Ambos se comprometieron a lograr un gobierno para diciembre. A falta de una mayoría clara, los ecologistas y los liberales aparecen como socios claves en un ejecutivo de coalición con los socialdemócratas o con los conservadores, o con ambos.

Beaune se felicitó de que todas estas fuerzas sean “proeuropeas” y reconoció que con los socialdemócratas será “más fácil” discutir de reglas fiscales y, con los conservadores, de defensa y seguridad.