George Clooney dice que Biden no es el hombre que era en 2020 y debería abandonar la carrera

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

George Clooney llega al estreno británico de "The Tender Bar", en el Royal Festival Hall de Londres durante el BFI London Film Festival, el 10 de octubre de 2021. Foto: Reuters

El actor, que se describió a sí mismo como un demócrata de toda la vida, escribió en The New York Times: “No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado”.