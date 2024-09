Jefe de Hamas en Líbano y tres dirigentes del Frente Popular para la Liberación de Palestina mueren tras ataques israelíes

El grupo militante palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) anunció que su líder en Líbano fue asesinado en la madrugada del lunes, en medio de una serie de ataques aéreos israelíes. Fateh Sherif, alias “Abú al Amin”, líder de Hamas en Líbano, murió junto con su esposa, su hijo y su hija en un ataque que tuvo como objetivo su casa en un campo de refugiados palestinos en la ciudad sureña de Tiro, dijo Hamas.

“El hermano ‘Abú Amin’ ha fallecido como un mártir en la sagrada batalla de la ‘Inundación de Al Aqsa’, en el camino de los líderes de nuestro movimiento de nuestro pueblo martirizado, tras una carrera dedicada al servicio del pueblo palestino, su lucha legítima y su justa causa”, señaló el grupo islámico en un comunicado, según consignó el diario palestino Filastin, vinculado a Hamas.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reconoció que Sherif trabajaba para la agencia y que en marzo fue puesto en licencia sin sueldo tras iniciar una investigación sobre sus actividades políticas, informó The Wall Street Journal.

Sherif era responsable de las actividades políticas y militares de Hamas en Líbano y se coordinaba con la milicia chiita libanesa Hezbolá para organizar ataques contra Israel, según informó el Ejército israelí el lunes.

Personal de seguridad inspecciona un edificio dañado en un ataque israelí, en Kola, en el centro de Beirut, Líbano, el 30 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

En tanto, en Kola, distrito de la capital libanesa, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) informó que que tres de sus miembros murieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial. Los fallecidos son el comandante Mohamed Abdel Al, miembro del Buró Político del Frente y jefe del Departamento de Seguridad Militar; el comandante Imad Odeh, miembro del Departamento Militar del Frente y comandante militar en Líbano; y Abdel Rahman Abdel Al, según dijo el grupo a través de un comunicado.

Hasta el domingo, los ataques no habían afectado a las localidades cercanas al centro de Beirut. El primer ataque contra el centro de la capital libanesa a primera hora de esta mañana alcanzó un edificio residencial de varios pisos, según un periodista de The Associated Press en el lugar. Los videos mostraron ambulancias y una multitud reunida cerca del edificio.

Este ataque tiene lugar después de que las Fuerzas Armadas israelíes mataran al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el viernes en un bombardeo “selectivo” también en Beirut, y cuando las autoridades libanesas han confirmado la muerte de más de un centenar de personas durante la última jornada, mientras aviones israelíes continúan bombardeando de forma continúa varios puntos del país.

Israel ha atacado objetivos en todo Líbano y ha matado a 1.030 personas durante la última semana según el Ministerio de Salud del país. También ha bombardeado frecuentemente los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá tiene una fuerte presencia. Los medios de comunicación libaneses informaron de decenas de ataques en el centro, este y oeste del Valle de la Becá, así como en el sur. Israel dice que sus ataques son contra militantes, pero han alcanzado edificios donde vivían civiles y se espera que el número de muertos aumente.

Durante la madrugada, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insinuó que Israel tiene la intención de montar una invasión terrestre de Líbano, después de decirle a las tropas en el norte del país que “usaremos todas nuestras capacidades, incluidos ustedes”. Gallant dijo que devolver a los israelíes a sus hogares en el norte (unos 60.000 se han visto obligados a evacuar por repetidos disparos de cohetes desde Líbano) era “la misión de las FDI”, según informó el periódico The Guardian.

El conflicto alcanzó su punto álgido el viernes con el asesinato del jefe de Hezbolá, sobre lo que el ministro Gallant, en su discurso esta madrugada ante la 188ª Brigada Blindada y la Brigada de Infantería Golani desplegadas en el norte de Israel, dijo que “la eliminación de Nasrallah es un paso muy importante, pero no lo es todo”. Agregó que “si alguien del otro lado no entiende lo que significan estas capacidades, son todas, y ustedes son parte de este esfuerzo. Confiamos en que podrán lograr cualquier cosa”.

Miembros del Ejército israelí junto a vehículos blindados, en medio de hostilidades transfronterizas con Hezbolá, en el norte de Israel, el 30 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

The Wall Street Journal informó el lunes que pequeñas unidades del Ejército israelí han estado entrando en territorio libanés en los últimos días para reunir información y preparar una posible invasión terrestre, incluyendo la entrada en túneles que Hezbolá había cavado cerca de la frontera. El Ministerio de Defensa de Israel anunció el lunes que sigue adelante con su proyecto de instalar protección adicional en las aldeas y kibutz cerca de la frontera con Líbano, según consignó el medio independiente Al Monitor, especializado en Medio Oriente.

Al menos 105 personas murieron en ataques aéreos el domingo, dijo el Ministerio de Salud libanés. Los ataques incluyeron dos cerca de la ciudad de Sidón, 45 kilómetros al sur de Beirut, que mataron al menos a 32 personas, confirmó el ministerio. Se informa que los ataques israelíes en la provincia norteña de Baalbek Hermel mataron a 21 personas y dejaron heridas al menos a 47.