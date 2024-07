Kamala Harris arremete contra Donald Trump en su primer discurso electoral: “Conozco a los tipos como él”

La nueva candidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Kamala Harris, arremetió este lunes contra su rival Donald Trump, a quien acusó de “querer hacer retroceder al país”.

Durante la jornada, la vicepresidenta de la nación norteamericana participó en su primer mitin realizado en el cuartel general de la campaña del presidente Joe Biden, en la ciudad de Wilmington, Delaware, logrando recaudar cerca de 81 millones de dólares en donaciones, y aproximándose al número de delegados necesarios para ser proclamada en la Convención Nacional Demócrata de Chicago del próximo 19 de agosto.

En su primer discurso electoral, asestó un duro mensaje contra el expresidente y aspirante republicano, a quien comparó con “depredadores” y “estafadores”.

“He visto depredadores de todo tipo. Depredadores que acosaban a mujeres, defraudadores que estafaban a los consumidores, tramposos que rompían las reglas de su propio juego. Así que, escúchenme cuando digo que conozco a los tipos como Donald Trump. Y en esta campaña, con orgullo, lucharé contra él”, declaró, prometiendo ganar las elecciones de noviembre al finalizar el acto de precampaña.

U.S. Vice President Kamala Harris speaks at her Presidential Campaign headquarters in Wilmington, DE, U.S., July 22, 2024. Erin Schaff/Pool via REUTERS

Posteriormente, y a través de una publicación en X (antes Twitter), Harris acusó que el exmandatario “quiere hacer retroceder a nuestro país a una época en la que muchos de nuestros conciudadanos estadounidenses no gozaban de plenas libertades y derechos, pero nosotros creemos en un futuro mejor que dé cabida a todos los estadounidenses”.

Sumado a ello, recalcó que “creemos en un futuro donde cada persona tenga la oportunidad no solo de salir adelante, sino de prosperar. Creemos en un futuro donde ningún niño tenga que crecer en la pobreza, donde cada persona pueda comprar una casa, formar una familia y construir riqueza”.

“Fortalecer la clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia”, enfatizó en el mensaje difundido en sus redes sociales.

Cabe recordar que este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que no iría a la reelección, afirmando que “lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”.

En tanto, el Partido Demócrata ha anunciado realizar un “proceso transparente y ordenado” para la sustitución de Biden, en miras a la convención de agosto, donde se espera que Harris pueda conseguir los apoyos requeridos para convertirse en la primera mujer, en los 248 años de historia de Estados Unidos, que llegue a liderar la Casa Blanca.