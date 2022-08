Kansas vota para preservar el derecho al aborto en la primera prueba electoral posterior al fallo contra Roe vs. Wade

Los votantes de Kansas rechazaron el martes un esfuerzo por eliminar las protecciones al aborto de la Constitución del estado, una victoria rotunda para el movimiento por el derecho al aborto en la primera prueba electoral estatal desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade.

El fracaso de la enmienda en el estado conservador elevó las esperanzas de los demócratas de que el tema del derecho al aborto atraiga a los votantes al partido en las elecciones intermedias de noviembre, incluso cuando les preocupa el aumento de la inflación.

El resultado también evitará que la legislatura liderada por los republicanos de Kansas apruebe severas restricciones al aborto en el estado, que se ha convertido en un punto clave de acceso al aborto en el corazón de Estados Unidos.

“Esto debería ser una verdadera llamada de atención para los opositores al aborto”, dijo Neal Allen, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Wichita. “Cuando una prohibición total parece una posibilidad, entonces va a atraer a mucha gente y va a perder a muchos de los partidarios más moderados de las restricciones al aborto”.

Personas se abrazan después de que fracasara una pregunta sobre una enmienda que eliminaba las protecciones al aborto de la Constitución de Kansas. Foto: AP

Los analistas políticos esperaban que se aprobara la enmienda de Kansas, dado que los republicanos suelen asistir en mayor número a las elecciones primarias del estado que los demócratas y los independientes.

Pero la votación del martes atrajo una participación mayor a la esperada. Con el 98% de los votos contados, el 59% de los votantes favoreció la preservación del derecho al aborto en comparación con casi el 41% que apoyó eliminar las protecciones al aborto de la constitución estatal, según Edison Research.

“Este es un resultado titánico para la política de Kansas”, dijo Allen.

La iniciativa electoral de Kansas es la primera de varias que pedirán a los votantes estadounidenses que opinen sobre el derecho al aborto este año. Kentucky, California, Vermont y posiblemente Michigan incluirán el aborto en la boleta electoral este otoño.

La exitosa campaña de “vote no” en Kansas podría ofrecer un modelo a los grupos de derechos al aborto que buscan aprovechar la energía de los votantes tras la reversión de Roe, dijo Allen.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a los demócratas de todo el país para aplaudir los resultados el martes.

“Esta votación deja en claro lo que sabemos: la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que las mujeres deberían tener acceso al aborto y deberían tener derecho a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud”, dijo Biden en un comunicado.

Votantes marcan sus boletas durante la elección primaria y el referéndum sobre el aborto en una mesa electoral del condado de Wyandotte, en Kansas City. Foto: Reuters

Una encuesta estatal publicada por el Instituto Docking de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de Fort Hays en febrero mostró que la mayoría de los residentes de Kansas no apoyaban la prohibición total del aborto.

El 60% no estuvo de acuerdo en que el aborto debería ser completamente ilegal y el 50,5% dijo: “El gobierno de Kansas no debería establecer ninguna regulación sobre las circunstancias en las que las mujeres pueden abortar”.

Los republicanos de Kansas habían estado presionando por una enmienda constitucional estatal para eliminar el derecho al aborto desde 2019, cuando la Corte Suprema de Kansas dictaminó que la Constitución estatal protegía el derecho al aborto.

Como resultado del fallo, Kansas ha mantenido políticas más indulgentes que otros vecinos conservadores. El estado permite el aborto hasta las 22 semanas de embarazo con varias restricciones, incluido un período de espera obligatorio de 24 horas y el consentimiento obligatorio de los padres para menores.

Los pacientes viajan a Kansas para abortar desde Texas, Oklahoma, Missouri y otros estados que han prohibido el procedimiento casi por completo desde que la Corte Suprema anuló en junio Roe, la decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.

Un portavoz de la clínica de aborto Trust Women en Wichita dijo que el 60% de sus pacientes de aborto son de fuera del estado.

Lillian, de 12 años, reparte panfletos para instar a los residentes a votar "no" a una propuesta de enmienda a la Constitución de Kansas que afirmaría que no existe el derecho al aborto, en Wichita. Foto: Reuters

El referéndum del martes atrajo la atención nacional y dinero. La Asociación Value Them Both, que apoyó la enmienda, recaudó alrededor de US$ 4,7 millones este año, alrededor de dos tercios de eso de las diócesis católicas regionales, según datos de financiamiento de campañas.

Kansas por la Libertad Constitucional, la principal coalición que se opone a la enmienda, recaudó alrededor de US$ 6,5 millones, incluido más de US$ 1 millón de grupos de Planned Parenthood.

Susan B. Anthony Pro-Life America, un grupo nacional contra el aborto, dijo que gastó US$ 1,4 millones para promover la enmienda y visitó 250.000 hogares en Kansas.

“La derrota de esta noche es una gran decepción para los ciudadanos pro-vida de Kansas y los estadounidenses en todo el país”, dijo Mallory Carroll, portavoz del grupo. “Lo que está en juego para el movimiento pro-vida en las próximas elecciones intermedias no podría ser mayor”.