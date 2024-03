Kate Middleton dice que está en la primera etapa de tratamiento de cáncer

La princesa de Gales anunció hoy que le diagnosticaron cáncer a los 42 años y que está recibiendo quimioterapia “preventiva”. En un mensaje de video profundamente emotivo, filmado en Windsor el miércoles, Kate reveló que la noticia había sido un “gran shock” y que ella y Guillermo “han estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”.

La noticia se dio a conocer después de que la vieran sonriendo con el Príncipe Guillermo cuando salían de un mercado agrícola cerca de su casa en Windsor.

Hablando desde un banco rodeado de narcisos y flores primaverales, dijo: “Nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

“Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, indicó.

Kate Middleton

El cáncer de la princesa fue descubierto sólo después de que se sometiera a una cirugía abdominal mayor en The London Clinic en enero. El Palacio de Kensington ha dicho que no compartirá detalles sobre qué tipo de cáncer tiene la princesa o en qué etapa del cáncer se encuentra y ha pedido a la gente que no especule.

“Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo la princesa.

Se entiende que el Rey, que actualmente también se encuentra en tratamiento contra el cáncer, y la Reina han sido informados de la noticia, dijo el diario Daily Mail.

Kate dijo que estaba pensando en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer y añadió: “Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

Además señaló que la recuperación de su cirugía en enero, por una condición que no ha sido revelada, había tomado tiempo y que la prioridad ahora era tranquilizar a su familia.

Ahora no se espera que Kate y Guillermo aparezcan con la Familia Real el Domingo de Pascua, y no habrá un regreso anticipado a sus deberes oficiales para la princesa.

El palacio también dijo que la repentina ausencia del príncipe de un servicio conmemorativo a finales de febrero se debió al descubrimiento del diagnóstico de cáncer de Kate.

En el momento de su cirugía abdominal en enero, el Palacio de Kensington dijo que no era cancerosa. Esta noche han vuelto a confirmar que así es y que ninguna prueba ha confirmado la presencia de cáncer. Sin embargo, las pruebas postoperatorias revelaron posteriormente que el cáncer “había estado presente”, dijo The Daily Mail.

El anuncio de esta noche causará conmoción en todo el mundo y se produjo después de semanas de especulaciones y teorías de conspiración sobre su salud. También crea una nueva crisis para la familia real británica en un momento en el que el rey Carlos también lucha contra el cáncer. En enero, a Sarah, la duquesa de York, le diagnosticaron cáncer de piel, apenas seis meses después de haber sido tratada por un cáncer de mama.