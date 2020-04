Katharina Fenz, científica de World Data Lab: “América Latina debe tomar en serio el riesgo del Covid-19”

¿Cómo describe la perspectiva de mortalidad del Covid-19?

Hasta ahora más de 50 mil personas han fallecido por Covid-19 en el mundo. En comparación con los 15 millones de personas que ya murieron este año, la cifra podría no parecer tanto. Sin embargo, el número de muertes por coronavirus se ha más que duplicado en la última semana y esa tendencia no parecer cesar en el corto plazo. Por lo tanto, no podemos subestimar el riesgo de Covid-19 y establecer las medidas oportunas para minimizar la mortalidad.

¿Es probable que el Covid-19 se convierta en la principal causa de muerte en algún país?

Al mirar países específicos y períodos de tiempo limitados, el Covid-19 ya es una de las principales causas de muerte. Por ejemplo, más de 12 mil personas murieron de coronavirus en marzo solo en Italia. Según nuestras estimaciones, esto sitúa al Covid-19 entre las tres principales causas de muerte en Italia durante ese período. Esto lo deja directamente detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En los próximos meses probablemente el coronavirus será una de las principales causas de muerte en muchos países.

¿Hay datos globales para comparar si en las últimas semanas han muerto más personas por coronavirus?

La disponibilidad de los últimos números de muertes por otras causas aún es limitada. Si dividimos las causas en diferentes tipos de enfermedades cardíacas y cáncer, el Covid-19 probablemente fue la principal causa de muerte en Italia en el último mes. Desafortunadamente, el coronavirus todavía sigue en aumento en EE.UU. y Francia, por lo que podría convertirse en una de las principales causas de muerte.

¿Podría América Latina superar la cifra de fallecidos en Europa?

Afortunadamente, el Covid-19 aún no ha golpeado a América Latina con tanta fuerza como algunos países europeos. Por el momento es difícil predecir la propagación futura, pero definitivamente deben tomar en serio el riesgo del coronavirus. Para mantener baja la mortalidad, se deben establecer las medidas correctas antes de que la enfermedad se haya propagado.