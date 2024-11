Kim Kardashian, ¿la nueva aliada de Donald Trump?

¿Kim Kardashian se unió al clan Make America Great Again (MAGA)? Esa es la pregunta que rondó Internet esta semana después de que la modelo, abogada, personalidad del reality show y destacada influenciadora de las redes sociales, publicara una serie de fotografías de ella misma en Instagram y X posando delante y dentro de un Tesla Cybercab, a pocos días de haber felicitado por su cumpleaños a Ivanka Trump, la hija del presidente electo Donald Trump.

En la imagen, llevaba tacones negros y medias de encaje sobre su ropa interior moldeadora de color piel, de su propia marca Skims, con un liguero y una chaqueta negra abullonada. Un robot Optimus, que según se informa será capaz de hacer prácticamente cualquier cosa, ya sea conducir un Cybertruck o freír un huevo, estaba sentado en el asiento del conductor. En el carrusel publicado por la personalidad de televisión, había fotos de Kardashian parada afuera del vehículo y sentada en el regazo del robot.

Kardashian mostró al robot saludando, bailando y formando corazones con sus manos. Y aunque un representante de Kardashian -quien ha ocultado algunos contenidos patrocinados en el pasado- dijo que no se recibieron pagos a cambio de las publicaciones, no todos los seguidores vieron el contenido como puramente entretenimiento. El momento elegido fue ciertamente curioso, asegura el periódico demócrata The New York Times.

Ello, porque Elon Musk, dueño de la marca Tesla, ha ganado nueva prominencia como uno de los patrocinadores más notables del presidente electo, e incluso Trump le ha pedido que se una a Vivek Ramaswamy para dirigir un nuevo “departamento de eficiencia gubernamental”.

Esa conexión fue suficiente para que la gente comenzara a especular sobre sus motivaciones, y algunos llegaron al punto de conectar esas publicaciones con la aparente amistad de Kardashian con Ivanka Trump, la hija de Trump, para reforzar la idea de que había abrazado a Trump políticamente.

El pasado 30 de octubre, Kardashian le deseó un feliz cumpleaños a su amiga Ivanka Trump, cuando ya faltaban pocos días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La fundadora de Skims, de 44 años, publicó en Instagram un homenaje a la hija mayor del expresidente Donald Trump. “Nadie más dulce que tú @ivankatrump”, escribió Kardashian junto a una selfie. “Feliz cumpleaños”, añadió, junto con tres emojis de corazones blancos.

La exintegrante de Keeping Up With the Kardashians luego compartió una foto de ella e Ivanka posando para las cámaras, ambas con vestidos negros y metálicos hasta el suelo. Ivanka, quien fue la ex asesora de la Casa Blanca, también parecía estar riéndose con Kardashian mientras se inclinaba hacia la estrella de reality shows y sonreía en otra publicación de historias de Instagram.

Dado que eso fue a poco menos de una semana de las elecciones generales en el país, los usuarios de las redes sociales no tardaron en sugerir que el saludo de cumpleaños de Kardashian a Ivanka fue “una elección deliberada”. “Que Kim K publique esto una semana antes de la elección más importante de la historia es una decisión deliberada y no digo que esperaba nada más de ella o de su familia, ¡pero guau!”, escribió un usuario en X/Twitter.

“Publicar esto justo antes de una de las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos es ciertamente una… elección”, señaló otra persona. Un tercer usuario afirmó: “Seis días antes de las elecciones fue intencional”.

Sin embargo, algunos fanáticos se apresuraron a defender a Kardashian al señalar que ella e Ivanka han sido amigas durante décadas. La primera vez que las fotografiaron juntas fue en la Gala del Met de 2014, donde Kardashian estuvo acompañada por su entonces prometido Kanye West e Ivanka asistió con su esposo Jared Kushner.

Aun así, la especulación de que Kardashian apoya al presidente republicano comenzó en 2023, cuando la modelo celebró su cumpleaños en Funke, un restaurante italiano en Beverly Hills, California. Muchas personas se sorprendieron de que en una fotografía que Kardashian publicó en Instagram de esa fiesta, apareciera con un grupo que incluía a Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, y al mismísimo Trump.

Pero Ivanka y el robot de Tesla no son las únicas conexiones de Kardashian con Trump. Cuando Kardashian se propuso convertirse en abogada y defensora de la reforma de la justicia penal, en 2018 consiguió una reunión con el entonces presidente para hablar del caso de Alice Marie Johnson, que cumplía cadena perpetua por un delito no violento relacionado con drogas. Una semana después de la visita de Kardashian, Trump le concedió el indulto a Johnson.

Visitó la Casa Blanca nuevamente en 2020 después de que Trump aceptara acortar las sentencias de tres prisioneras que fueron encarceladas por delitos relacionados con las drogas y de cuello blanco. Durante una entrevista en My Next Guest With David Letterman de Netflix en 2020, la empresaria multimillonaria abordó las críticas en torno a su controvertida decisión de trabajar con Trump en la reforma penitenciaria.

“Lo entiendo y hay frustraciones. Créanme, todos me llamaron y me dijeron: ‘No te atrevas a poner un pie en esa Casa Blanca o tu reputación estará arruinada’. Y yo les dije: ‘Tengo que poner un pie allí o estas personas no tendrán ninguna oportunidad’”.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, la madre de cuatro hijos compartió su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris publicando una foto de los candidatos demócratas en X/Twitter, junto con tres emojis de corazones azules.

A Trump no le gustó esto. “Me decepcionó Kim”, dijo más tarde en una entrevista. “Con Kim hice muchas reformas penitenciarias que ella no pudo hacer con nadie más”. “Dejé salir de prisión a gente que creía que merecía salir”, añadió. “Y después de que todo terminó, ella anunció que no me apoyaría. Y lo hizo sólo para ser popular en Hollywood”.

El pasado mes de abril, Kardashian visitó a la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca para continuar con su trabajo en el ámbito de la justicia penal. “¡Es un honor unirme a la vicepresidenta Harris, a los defensores de la justicia penal y a cuatro increíbles propietarios de pequeñas empresas que recibieron indultos en el evento de la Segunda Oportunidad de la Casa Blanca!”, escribió Kardashian en las redes sociales.

El rapero Kanye West sonríe durante una reunión con el presidente de EE. UU. Donald Trump para discutir la reforma de la justicia penal en la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 11 de octubre de 2018. Foto: Reuters

Otras conexiones más tenues de Kardashian con el presidente republicano incluyen a Caitlyn Jenner, una activista transgénero partidaria de Trump que estuvo casada con la madre de Kardashian, y el exmarido de Kardashian, Kanye West, que en ocasiones se ha alineado estrechamente con Trump. Sin embargo, los sentimientos personales de Kardashian sobre el presidente Trump no son de conocimiento público, y es poco probable que eso cambie. Para las elecciones de noviembre, Kardashian optó por no respaldar a ningún candidato. Se mantuvo callada cuando Trump ganó.