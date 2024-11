La hija secreta de Putin, de 21 años, no quiere ser asociada con su padre: cambió su apellido y patronímico

Pese a que el presidente ruso Vladimir Putin se esfuerza por mantener privada su vida personal, algunos medios rusos independientes, de oposición y ucranianos reportaron recientemente que tiene una hija secreta, que vive bajo un pseudónimo mientras reside en Occidente durante la guerra en Ucrania. Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh, también conocida como Luiza Rozova, de 21 años, nació cuando Putin ya era presidente ruso y estaba casado con la primera dama Lyudmila Putina, de quien luego se divorció.

Su existencia se conoció gracias a los periodistas de investigación del medio ruso independiente Proekt, que fue cerrado por el gobierno después de la primicia. La niña, a quien los periodistas de investigación rusos llamaron otra de las hijas ilegítimas de Putin, nació el 3 de marzo de 2003. Actualmente, se dice que Yelizaveta tiene un pasaporte en que cambió su apellido y patronímico (Vladimirovna, derivado del nombre de su padre), identificándose como Elizaveta Olegovna Rudnova, con fecha de nacimiento conocida como el 3 de marzo de 2003.

Con ese nombre se conoce que entró a estudiar en la Escuela de Administración y Artes (ICART) de París, cerca del Arco del Triunfo, poco después de que inició la guerra en Ucrania, pero ya no estudia allí. Los investigadores encontraron una carta que confirmaba esto, enviada por la administración de la escuela a Svetlana Krivonogikh, su madre. En la carta se detallaban los años y las horas que la estudiante de San Petersburgo, Yelizaveta Rudnova, había pasado estudiando allí. Comenzó sus estudios en 2020, pero solo completó tres cursos, según informó el medio ruso pro-Putin, Pravda.

Se dice que con su pasaporte, se hace pasar por pariente del difunto aliado de Putin, Oleg Rudnov. Rudnov, según los periodistas rusos, era un amigo cercano de Putin. De hecho, tanta era la confianza en su amigo, que el apartamento en el que supuestamente vivía Alina Kabaeva -la novia de Putin, que en ese entonces era solo su amante- estaba registrado a su nombre. Rudnov, que se desempeñaba como director del Canal 5 de televisión de San Petersburgo, murió en 2015.

En el contexto de que recientemente han surgido informes sobre los hijos menores de Putin -incluidos los hijos que tuvo con Alina Kabaeva- y también sobre una sobrina del mandatario que está acusada de malversación de fondos del tesoro, el programa televisivo de noticias ucraniano TSN informó que Yelizaveta había cambiado su apellido a Rudnova, “supuestamente tomando el apellido de Oleg Rudnov, un aliado cercano de Putin que una vez organizó acuerdos inmobiliarios de lujo. El cambio resalta aún más la supuesta conexión con Putin”.

Según reportó The Daily Mail, a Yelizaveta se le ha visto utilizando ese apellido en reservas de vuelos y para otros fines. Al llamarse Rudnova, oculta su nombre patronímico, Vladimirovna, que identifica el nombre de su padre como Vladimir. Ha desaparecido en gran medida durante la guerra en Ucrania, después de ser vista en el Louvre en 2021, y en la escuela de arte en París ese año.

Anteriormente tenía su propia marca de moda y trabajaba como DJ en Rusia. Durante un tiempo, publicó regularmente en Instagram sobre su propia vida glamorosa: asistiendo a fiestas, pasando tiempo con amigos de familias influyentes y viajando en aviones privados. Antes de la guerra, dijo que le encantaba estar en el centro de atención después de que políticos de oposición revelaran su identidad.

Pero sus redes sociales desaparecieron inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Hubo informes de que antes de la guerra en Ucrania, Putin intentó bloquear su perfil público. “Y hasta donde yo sé, algo pasó en octubre de 2021 porque ella eliminó su cuenta de Instagram y ya no es pública”, dijo Andrei Zakharov, quien reveló su existencia. “Parecía como si alguien le hubiera dicho: ‘Basta’”, dijo Zakharov al Daily Mail.

Existen varias supuestas cuentas de Elizabeth en Instagram, pero no hay datos que confirmen que ella sea su propietaria, precisa el medio ruso Telegraf. Uno de los posibles perfiles contiene varias fotografías en las que la supuesta hija de Putin esconde su rostro. Incluso hay una publicación que condena la guerra en Ucrania. Pero muchos usuarios suponen que el texto escrito no es obra suya.

Yelizaveta no completó las horas académicas requeridas en ICART durante el año académico 2022-2023, probablemente porque se vio obligada a regresar a casa después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Una de las profesoras de su universidad reconoció a Rudnova en una fotografía, pero no quiso hacer más comentarios. La académica confirmó que había estado en la misma clase que la estudiante y otra compañera de clase también la reconoció.

“Ella era simpática... no sé, no éramos amigas cercanas, así que no sé sobre su evolución”, afirmó la profesora, confirmando cuando le preguntaron si sabía quién era el padre de Luiza. En una conversación privada, el director de la institución explicó a los periodistas que la información de la estudiante era confidencial y confirmó que ella ya no estaba matriculada.

Otro detalle no menor, es que Yelizaveta tampoco es hija de la primera dama en 2003. Los periodistas lograron descubrir que, además de Alina Kabaeva, Putin tenía otra amante. La madre de la niña y el segundo amorío extramarital de Putin, Svetlana Krivonogikh, en secreto dio a luz a la hija del presidente. Según el certificado de nacimiento de Yelizaveta, la columna “padre” estaba tachada con un guión, pero el segundo nombre de la niña siempre fue Vladimirovna.

El día de su nacimiento en San Petersburgo, Putin se encontraba de viaje en Bulgaria. Krivonogikh, según los periodistas, era una vieja conocida de Putin y pudo enriquecerse gracias a esta relación. Actualmente es una de las mujeres más ricas de Rusia. Es multimillonaria, propietaria de un yate y restaurante, casas y apartamentos de lujo. Y su riqueza empezó a crecer desde que Putin se instaló en el Kremlin. Después de tres años de presidencia, Svetlana consiguió un apartamento de élite valorado en 3,1 millones de libras en Mónaco, que ocupó por un tiempo con su hija.

Según TSN, tanto Yelizaveta como su madre Svetlana ahora llevan el apellido Rudnova. Svetlana es accionista y miembro de la junta directiva del Rossiya Bank, del National Media Group y de la estación de esquí de Igora, donde se casó la segunda hija de Putin, Ekaterina. La fortuna de Svetlana se estima en unos 100 millones de euros. No obstante, la madre de la niña está bajo sanciones del Reino Unido y Canadá desde 2023, según el periódico ucraniano Svoboda. El mensaje del gobierno británico dice: “por promover constantemente un ataque ruso contra Ucrania”.