La misión imposible de hacer cumplir un alto el fuego entre Israel y Hezbolá

Durante casi dos décadas, miles de efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no han podido impedir que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se rearme a lo largo de la frontera con Israel desde la guerra anterior entre ambos bandos.

Ahora que Israel y Hezbolá han llegado a un cese del fuego que pone fin a un año de combates, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, o FPNUL, está nuevamente en el centro de los esfuerzos para mantener la paz, pero aún carece de la capacidad para imponer una zona de amortiguación entre las partes, dijeron analistas.

Según funcionarios libaneses, el acuerdo alcanzado el martes incluye un período de implementación de 60 días para permitir que el ejército israelí se retire y que el ejército libanés asegure la zona fronteriza e impida que Hezbolá restablezca una presencia armada allí. Un comité internacional que incluye a fuerzas de paz de la ONU supervisará el cumplimiento, dijeron.

Pero ni el ejército libanés ni las fuerzas de la ONU pudieron hacer mucho para evitar que Hezbolá estableciera posiciones de combate en el sur del Líbano y disparara cohetes al otro lado de la frontera, mientras que Israel respondió con vuelos militares y ocasionalmente con fuego real. La culminación fue un año de combates que comenzó después de que otro grupo militante respaldado por Irán, Hamás, atacara a Israel el 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza. Las fuerzas de paz de la ONU se han refugiado en su mayoría en sus bases después de haber sido atacadas repetidamente por ambos lados.

El libanés desplazado Assaad Bzih y su familia caminan sobre escombros cerca de su casa destruida, luego de que entrara en vigencia un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, en Zibqin, sur del Líbano, el 27 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Como resultado, Israel insiste en la libertad de atacar a Hezbolá incluso después de un alto el fuego si considera que el grupo terrorista designado por Estados Unidos representa una amenaza. Un funcionario israelí dijo que Israel garantizaría su propia seguridad.

“No estamos hablando de disolver la FPNUL, pero tampoco vamos a poner la seguridad futura del norte de Israel en manos de la FPNUL”, afirmó el funcionario. “No vamos a volver al 6 de octubre”.

La misión de la FPNUL ha sido, según sus defensores, un mandato imposible desde 1978, cuando Israel invadió el Líbano tras un ataque de militantes palestinos contra un autobús en el centro de Israel, en el que murieron 38 civiles, entre ellos 13 niños. La misión de la FPNUL era supervisar la retirada del ejército israelí del Líbano y ayudar al gobierno libanés a mantener la seguridad en el agitado sur del país.

Miembros de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas (FPNUL) cerca de una imagen que muestra al líder de Hezbolá del Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, y al presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, en la aldea de Adaisseh, cerca de la frontera entre Líbano e Israel, en el sur del Líbano, el 10 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Pero en 1982, Israel volvió a combatir en el Líbano. Después de una guerra entre Israel y Hezbolá en 2006, el trabajo de la FPNUL incluía supervisar las actividades de Hezbolá en el sur del Líbano y ayudar a los militares libaneses en sus esfuerzos en virtud de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La FPNUL informa de las posibles violaciones al ejército libanés y a Israel, que son responsables de corregir la conducta, y al secretario general de la ONU, que transmite periódicamente las conclusiones al Consejo de Seguridad. Sin embargo, el ejército libanés está subfinanciado y superado en armamento por el Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, y la resolución no contiene nada que obligue a ninguna de las partes a acatar la resolución.

La resolución 1701 fue violada casi inmediatamente y la tarea de la FPNUL se ha vuelto más difícil con el paso de los años. La FPNUL, que en ocasiones realizaba unas 10.000 patrullas al mes, se quejaba cada vez más de que a sus fuerzas de paz se les impedía moverse libremente e inspeccionar lugares sospechosos, entrar en propiedades privadas y detener a civiles sin permiso de las autoridades libanesas.

Vehículos de las fuerzas de paz de la ONU (FPNUL) estacionados en Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 9 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Los cascos azules se han quejado a lo largo de los años de un entorno cada vez más hostil y de la intimidación por parte de Hezbolá y de la población del sur, que en ocasiones los acusa de espiar para Israel y los ataca. En 2010, la FPNUL informó de que, durante un ejercicio de 36 horas, sus soldados fueron atacados por civiles libaneses que lanzaron piedras, agredieron al jefe de patrulla, dañaron vehículos y se llevaron algunas armas y municiones de la FPNUL.

En 2010, la FPNUL informó de una explosión en una casa de un pueblo, pero dijo que no podía determinar la causa, “ya que se habían manipulado o eliminado posibles pruebas antes de que se permitiera al equipo de investigación de la FPNUL acceder al lugar del incidente”. El ejército libanés sólo pudo entrar tras un enfrentamiento con los habitantes del pueblo, dijo la FPNUL.

La FPNUL ha tenido cierto éxito en la desactivación de conflictos y ha organizado reuniones con el ejército libanés e Israel para evitar que se disparen entre sí. Pero con el paso de los años, Hezbolá acumuló tantas armas cerca de la frontera que la situación se volvió insostenible para Israel, dijo Richard Gowan, director de la ONU en el International Crisis Group, un grupo de expertos.

“Ha sido un secreto a voces durante bastante tiempo que Hezbolá operaba muy cerca de la FPNUL”, dijo Gowan.

La hija del desplazado libanés Assaad Bzih, Zeinab, se encuentra sobre los escombros mientras sostiene un libro cerca de su casa destruida, después de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, en Zibqin, en el sur del Líbano, el 27 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

El último informe de las fuerzas de paz a la ONU antes de los ataques del 7 de octubre (fechado en julio de 2023) destaca los desafíos que enfrentaron al intentar controlar la situación.

En el documento, los cascos azules denuncian una serie de incidentes preocupantes, como el lanzamiento de cohetes, el uso de armas no autorizadas, violaciones del espacio aéreo israelí, la construcción de túneles y un ejercicio de Hezbolá con lanzacohetes y cuadricópteros, así como frecuentes hostigamientos. En abril, una patrulla de la ONU fue detenida y agredida por personas enmascaradas. La misión se quejó de que no pudo acceder a edificios sospechosos en la frontera que pertenecen a un grupo ecologista al que Estados Unidos e Israel acusan de ser una tapadera de Hezbolá. Los tanques israelíes les apuntaron con armas en varias ocasiones y les apuntaron con rayos láser desde ambos lados.

La FPNUL afirma que puede denunciar violaciones, pero no aplicar unilateralmente la Resolución 1701.

“Volvemos a la cuestión de la limitación del mandato de la misión, de lo que la misión puede hacer y lo que no podemos hacer”, dijo el portavoz de la FPNUL, Andrea Tenenti. “Pero es el Consejo de Seguridad el que debe decidir cómo avanzar. No es tarea de la misión adoptar medidas adicionales que no estén dentro de su mandato”.

Soldados del ejército libanés conducen en Qana, después de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, en el sur del Líbano, el 27 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, las observaciones de la FPNUL dieron lugar a algunas medidas. En 2006, la FPNUL informó de “pruebas esporádicas” de armas y personal armado en la zona fronteriza aproximadamente una vez por semana, incluido el descubrimiento de 17 lanzacohetes Katyusha y un depósito de armas. La FPNUL afirmó que informó a las Fuerzas Armadas Libanesas, que confiscaron o destruyeron las armas.

Posteriormente informó de ataques esporádicos con cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel, lo que indicaba la presencia de armas en la zona desmilitarizada. En 2008, descubrió ocho cohetes listos para ser lanzados hacia Israel, que el ejército libanés desactivó y desmanteló.

Años después, entre diciembre de 2018 y abril de 2019, tras ser notificados por Israel, los cascos azules confirmaron la existencia de cinco túneles, tres de los cuales cruzaban la Línea Azul desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Facilitaron las coordenadas a las Fuerzas Armadas libanesas y las instaron durante meses a cumplir los compromisos del país en virtud de la resolución.

Soldados israelíes hacen guardia en la entrada del túnel donde las fuerzas israelíes recuperaron los cuerpos de seis rehenes israelíes asesinados por Hamas a principios de este mes, en medio de la operación terrestre en curso del ejército israelí contra el grupo islamista palestino Hamas, en la Franja de Gaza, el 13 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

La FPNUL dijo a Israel que no podía inspeccionar la ubicación de los túneles sin el permiso del ejército libanés, porque estaban en propiedad privada, dijo Jonathan Conricus, ex enlace militar israelí con la FPNUL y la ONU. Cuando no pasó nada después de un mes, el ejército israelí bombeó tanto cemento en uno de los túneles que se derramó por el otro extremo, inundando un edificio en un pueblo y derramándose en la calle, dijo Conricus, ahora miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de lobby pro-Israel con sede en Washington.

Las Fuerzas Armadas del Líbano no respondieron a una solicitud de comentarios. Anteriormente, dijeron que han estado ejecutando sus misiones con las fuerzas de paz de la ONU para implementar el acuerdo de 2006 y defender la soberanía nacional del Líbano, incluso frente a Israel. Sus defensores dicen que hay varias razones por las que las fuerzas armadas no han podido cumplir con su mandato, incluida la falta de financiación internacional y los desafíos para superar las divisiones sectarias del Líbano.

En marzo de 2022, la FPNUL denunció más incidentes violentos y confiscaciones de sus bienes, incluso por parte de personal armado. Más tarde ese año, un soldado irlandés murió en un ataque presuntamente vinculado a Hezbolá mientras realizaba una patrulla de mantenimiento de la paz. En ese momento, Hezbolá negó su participación.

Una mujer lleva a su hijo mientras camina junto a un edificio destruido, después de que un alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, entrara en vigor a las 0200 GMT del miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que ambas partes aceptaron un acuerdo negociado por Estados Unidos y Francia, en Tiro, Líbano, el 27 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

La FPNUL también ha denunciado violaciones regulares por parte de Israel de la resolución de 2006. Entre 2007 y 2022, la ONU informó que 22.355 aviones israelíes violaron el espacio aéreo libanés, según datos recopilados por Earshot, una agencia de investigación.

Los funcionarios israelíes afirman que los vuelos sobre el Líbano son necesarios para reunir información de inteligencia porque la FPNUL no ha cumplido con eficacia su mandato. También afirman que la FPNUL no ha informado con precisión sobre el alcance del rearme de Hezbolá.

Fouad Siniora, quien como primer ministro del Líbano ayudó a negociar la resolución de 2006, dijo que era responsabilidad de las partes que la aceptaron cumplirla. Cuando no lo hacen, la FPNUL se encuentra en una situación prácticamente imposible, dijo, parafraseando un verso de poesía clásica persa para describir la situación de los cascos azules: “Arrojas a un hombre al agua y luego lo culpas por estar mojado”.