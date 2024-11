La historia de Gan Pampols: de militar en Afganistán a liderar la reconstrucción en Valencia

“Se me presentó la posibilidad de colaborar en la tarea más importante que me han ofrecido en mi vida y no pude decir que no”, afirmó el teniente general del Ejército de Tierra español Francisco José Gan Pampols en las primeras entrevistas concedidas este martes, tras ser nombrado como el nuevo vicepresidente del Consell para la Recuperación Económica y Social de la región de Valencia, recientemente afectada por el fenómeno atmosférico DANA.

Las declaraciones para ‘Les Notícies del Matí’ de À Punt, medio local de la Comunidad Valenciana, vinieron minutos después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en un comunicado que Pampols asumirá el cargo de ser el “número dos” en el gobierno de la región al este de España. El militar también confesó que este trabajo “no tiene nada que ver” con lo que ha hecho hasta ahora.

Nacido en Figueras, Girona y de 66 años, Pampols tiene una extensa carrera en el ámbito militar. Ingresó en 1975 en la Academia General Militar, de la que fue director entre 2009 y 2013. Fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) y ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Afganistán.

Su último trabajo fue el de jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera, una localidad de Valencia, cargo que desempeñó hasta enero de 2020. Además, está en posesión de diversas condecoraciones civiles y militares, entre ellas, la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como otras 10 cruces blancas al mérito militar.

Su nombramiento se trata de una “sorpresa mayúscula”, puesto que no es “ni del partido” en que milita Mazón -el Partido Popular (PP)- “ni de la sociedad civil”, asevera el diario español El País. Pero es la gran apuesta del líder del PP en Valencia para recuperar credibilidad y sobrevivir en la política hasta las elecciones de 2027, debido a la crisis de gobierno que enfrenta tras la presión pública que lo critica por su mala gestión de la emergencia.

De esta manera, el militar tendrá la misión de levantar de cero una provincia devastada por el fenómeno atmosférico, que arrasó a 78 municipios valencianos y provocó la mayor catástrofe del siglo en la comunidad autónoma, llevándose por delante la vida de al menos 219 personas, mientras aún se intenta ubicar a 11 desaparecidos. Ese “escenario bélico”, como calificó Mazón el viernes pasado, es el que tendrá que afrontar Pampols.

El presidente de la Generalitat Valenciana, según fuentes del gobierno autonómico, buscaba una figura que tuviera “experiencia en reconstrucción en zonas de guerra”. Y así contactaron a Pampols, quien contó en otra entrevista con El País este martes que lo que más le llamó la atención de las imágenes tras la DANA fue “la violencia de la naturaleza desatada, que nunca deja de sorprenderme. Y créame que he visto cosas violentas, pero esto… los cauces desbordados y la energía que desarrollaba me pareció aterrador”.

No obstante, Pampols dejó claras sus condiciones para cumplir con el cargo. “Directriz política ninguna, porque no la aceptaré. Vamos a distinguir lo que es emergencias. Todos los municipios afectados todavía están afrontando una situación de emergencia. Yo trabajaré una parte de esa emergencia que es exclusivamente la de empezar a acelerar las acciones para un nuevo plan de prevención, viendo las infraestructuras que han fallado y las estructuras que hay que mejorar. (...) No se trata de tender puentes, sino de hacer lo que ética y moralmente es correcto, que es trabajar todos en una dirección”, sostuvo a El País.

Entre sus funciones, el nuevo vicepresidente tendrá que realizar “el diseño de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas (...), por lo que será también el responsable de presidir la Comisión Interdepartamental encargada de organizar y coordinar a todos los departamentos del Consell orientados al proceso de reconstrucción de las comarcas afectadas”, explica el comunicado emitido por la Generalitat.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a vecinos en Chiva, una de las localidades afectadas por la DANA en la región de Valencia. Foto: X/@irescanciano

En tanto, este martes fueron recibidos entre aplausos y vítores los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, en su llegada a Chiva, la primera de las tres localidades (junto con Utiel y Letur) que los monarcas tenían contemplado recorrer, pero cuya visita debió ser aplazada el pasado 3 de noviembre tras los incidentes registrados durante su recorrido por Paiporta, “zona cero” de la tragedia.

“No os olvidéis de Valencia”, fue una de las peticiones que escucharon los monarcas de una vecina durante su recorrido este martes. La visita distó completamente de su periplo anterior a la zona cero, cuando los afectados les lanzaron barro y otros objetos y gritaron “¡asesinos, asesinos!” a los monarcas en respuesta a su frustración porque la ayuda tardaba en llegar, culpando a las disputas políticas entre el gobierno regional que dirige Mazón, y el nacional, que preside el socialista Pedro Sánchez.