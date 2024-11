Moscú afirma que restos de un misil fabricado en Estados Unidos cayeron dentro de sus fronteras

Rusia afirmó, hoy, que restos de un misil Atacms de fabricación estadounidense cayeron en la región de Bryansk.

La agencia estatal de noticias rusa Tass, citando al Ministerio de Defensa ruso, informó que los escombros cayeron sobre una instalación militar en la región de Bryansk y que se produjo un pequeño incendio.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que había derribado cinco misiles sobre la región de Briansk y que el ataque no causó víctimas ni daños materiales.

Las afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente. Ucrania no ha hecho comentarios sobre los informes rusos y no ha habido confirmación por parte de Estados Unidos ni de otras potencias aliadas.

La administración de Joe Biden había dado a Ucrania el permiso largamente solicitado para usar misiles de largo alcance contra objetivos en la vecina región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han realizado una incursión y donde Rusia ha desplegado tropas aliadas norcoreanas.

Militares ucranianos viajan en un vehículo militar, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la frontera rusa en la región de Sumy, Ucrania, el 10 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Durante la noche, las fuerzas ucranianas afirmaron haber atacado con éxito un centro logístico ruso cerca de la ciudad de Karachev , en la región rusa de Bryansk, provocando múltiples explosiones.

Esto ocurre el mismo día en que se conmemoran 1.000 días desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Con motivo de esta fecha el Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky se dirigió a la Rada Suprema de Ucrania.

Reuters publica estas citas del discurso, donde Zelenskyy le dijo al pueblo ucraniano: “En los momentos decisivos, que llegarán el año que viene, no debemos permitir que nadie en el mundo dude de la resiliencia de Ucrania”.

“En esta fase de la guerra se está decidiendo quién prevalecerá: si nosotros sobre el enemigo o el enemigo sobre nosotros, los ucranianos… y los europeos. Y sobre todo aquel que quiera vivir en libertad y no estar sometido a un dictador. Hemos alcanzado el nivel más alto de proximidad con la UE y la OTAN desde nuestra independencia. Se ha creado toda la arquitectura necesaria para el proceso de negociación con la UE. El derecho de Ucrania a ser miembro de la OTAN es de vital importancia para todos nosotros”, añadió.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, se dirige a los legisladores en el día 1000 de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, durante una sesión parlamentaria en Kiev, Ucrania, el 19 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Por otro lado, el número de muertos por un ataque con aviones no tripulados rusos en la pequeña ciudad de Hlukhiv, en la región de Sumy aumentó a al menos 12. Según se informa, el ataque del avión no tripulado Shahed en la región norteña de Sumy a última hora del lunes (23.20 hora local) alcanzó un dormitorio de un centro educativo en Hlukhiv.

Las autoridades dijeron que 12 personas, entre ellas un niño, murieron y otras 11, entre ellas dos niños, resultaron heridas. Es probable que haya más personas atrapadas bajo los escombros.