La historia del “DiCaprio ruso” obligado a ir a la guerra en Ucrania

Un hombre ruso conocido por su fuerte parecido con el actor estadounidense Leonardo DiCaprio ya está en el frente de batalla, como soldado en la guerra con Ucrania. Se trata de Roman Burtsev: un exprogramador de 41 años que vivía en Moscú, y que se volvió famoso en internet hace años, luego de que se descubriera su parecido con la estrella de Hollywood.

La historia comienza en 2016, cuando Burtsev, de entonces 33 años, se registró en una aplicación de citas con la intención de encontrar el amor y formar una familia. Sin embargo, terminó llamando la atención de una serie de agencias de publicidad, interesadas en “capitalizar” su talento en el mundo del modelaje.

A medida que el trabajo se agotaba y el estrés se instalaba, Burtsev comenzó a ganar peso, perdiendo su parecido con DiCaprio. Foto: Instagram

Aquel éxito fue una sorpresa para el entonces programador, que admitió estar impactado por el hecho de que hubiera gente discutiendo cuán parecido era él a DiCaprio, luego de que se volviera viral.

Con 45 kilos más que “el original” y ocho años menos, muchos diarios en Europa y Estados Unidos llamaron a Burtsev “la versión rusa y gorda de Leonardo DiCaprio”. Así, el programador llegó a ser medianamente conocido en todo el mundo.

Roman Burtsev, imitador de Leonardo DiCaprio. Foto: Archivo

Burtsev aprovechó la oportunidad y comenzó a recibir muchas ofertas para sesiones de fotos y otras actividades comerciales. En una ocasión notable, recreó escenas clásicas de The Revenant, que le valió un Oscar a DiCaprio, aventurándose en el desierto nevado para imitar la intensa interpretación del actor.

Sus compromisos se expandieron más allá de los comerciales y abarcaron presentaciones en vivo. En un evento en un centro comercial, se construyó un “barco simulado” donde Burtsev, haciéndose pasar por DiCaprio de Titanic, recreaba la escena icónica del filme con mujeres participantes: todo con la canción My Heart Will Go On como música de fondo.

Roman Burtsev, imitador de Leonardo DiCaprio. Foto: Archivo

Debido a la crecientes ofertas de trabaj, Burtsev incluso dejó su trabajo de programación para dedicarse a tiempo completo a una carrera como imitador. Sin embargo, en 2020, la pandemia mundial de Covid-19 afectó gravemente su carrera, provocando una rápida disminución de las oportunidades laborales como imitador de DiCaprio.

Agotado por el estrés financiero y viviendo en un departamento estrecho de dos habitaciones con sus padres y un gato, Burtsev comenzó a comer en exceso y ganó un peso considerable, perdiendo así su parecido con DiCaprio. Terminó teniendo trabajos ocasionales en un mercado y una ferretería, pero le faltaba dinero.

Después de aumentar de peso durante la pandemia, Burtzev fue reclutado para luchar en Ucrania.

El reclutamiento militar del régimen de Vladimir Putin es conocido por enviar hombres a la muerte como “carne de cañón”. Pero luchar contra las Fuerzas Armadas de Ucrania paga mucho más que lo habitual porque el presidente ruso está desesperado por reclutar nuevos soldados.

Con pocas esperanzas de volver a ser el centro de atención, Burtsev dio un paso sorprendente al responder al llamado del gobierno ruso para alistarse en el Ejército y luchar en el frente en Ucrania.

En Rusia, los voluntarios militares tienen derecho a un pago único de 20 mil dólares y a un salario mensual continuo de 2 mil dólares durante su servicio. En caso de fallecimiento, la familia puede recibir una indemnización de hasta 130 mil dólares.