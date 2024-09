Las contradictorias versiones sobre el supuesto regreso del príncipe Harry a la familia real

El príncipe Harry consideraría una participación “a tiempo parcial” en la familia real británica si su padre, el rey Carlos III, le pide que “ayude”, según afirmaron fuentes sin identificar este miércoles. Sin embargo, el duque de Sussex, que cumplirá 40 años este mes, sólo lo hará con la condición de que su hermano, el príncipe Guillermo, se disculpe con él, según informó el diario The Mirror.

La semana pasada, el príncipe Harry realizó una visita a Althorp House, la casa de la infancia de su difunta madre, la princesa Diana, durante su reciente viaje a Reino Unido. Allí, se quedó con su tío Charles, el noveno conde Spencer, luego de su aparición sorpresa en el servicio conmemorativo de su difunto tío y cuñado de Diana, Lord Robert Fellowes, el pasado jueves. Según el comentarista real Richard Fitzwilliams, Harry “demostró que se siente como en casa con los Spencer”.

El entonces príncipe Carlos gesticula mientras se sienta al lado de su esposa, Camila, Duquesa de Cornualles, y su hijo, el príncipe Harry, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus, en el Parque Olímpico de la Reina Isabel II en Londres, el 10 de septiembre de 2014. Foto: Archivo

Fitzwilliams dijo este martes al Daily Mail que la estancia del duque de Sussex, de 39 años, en Althorp “enfatiza sus vínculos con la familia de su madre”, mucho más que con su padre, el rey Carlos III, ya que sigue distanciado de la mayor parte de la familia real. El servicio del jueves pasado se celebró a dos días de cumplirse el 27º aniversario de la muerte de Lady Di, cuyo lugar de descanso final se encuentra en una isla del lago Oval en Althorp. La decisión de Harry de quedarse allí “es, por supuesto, comprensible tan cerca del aniversario de la muerte de su madre”, dijo Fitzwilliams.

Las versiones coinciden en que la brecha entre el príncipe Harry y el príncipe Guillermo continúa haciéndose más fuerte. En el servicio conmemorativo del pasado jueves, los hermanos evitaron otro encontronazo incómodo entre ellos, según la BBC. “Los hermanos estaban en la parte trasera de la iglesia, separados”, dijo a Fox News Digital Hilary Fordwich. “No se hablaban entre sí ni se los veía mirándose”, comentó la experta real.

El príncipe Harry y el príncipe William durante la inauguración de una estatua que encargaron de su madre, la princesa Diana, en el Jardín hundido del Palacio de Kensington, Londres, el 1 de julio de 2021. Foto: Archivo

“El príncipe Guillermo y Harry no se hablan actualmente, y todo fue cuidadosamente planificado para que no tuvieran que interactuar entre sí”, dijo Kinsey Schofield, presentador del podcast “To Di For Daily”, a Fox News Digital. “No hubo nada en común en esta aparición. Fueron dos miembros de la familia mostrando su respeto a título personal. Fuera de servicio”, añadió.

El pasado 15 de agosto, el diario británico The Times afirmó que Harry decidió alojarse en un hotel durante un viaje en mayo después de rechazar una oferta de alojamiento en el Palacio de Buckingham. La invitación para utilizar los departamentos del palacio se hizo cuando el duque llegó a Londres ese mes para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, la competición deportiva de estilo paralímpico creada por el propio Harry en 2014.

El rey Carlos III sale de la Clínica de Londres después de recibir tratamiento por una próstata agrandada, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

Aunque ya se sabía que el rey, de 75 años, había ofrecido alojamiento a su hijo menor, no se había desvelado que las habitaciones estaban en el Palacio de Buckingham. El monarca se alojaba cerca, en Clarence House. La estadía de Harry en un hotel y luego con su tío Charles en Althorp, “pone de relieve la aparente ruptura de las relaciones no sólo con su hermano, con quien, según se informa, no ha hablado durante dos años, sino también con su padre, que está luchando contra el cáncer”, dijo Fitzwilliams al Daily Mail.

A pesar de la ruptura real, aparentemente el rey Carlos III mantiene la esperanza de que Harry regrese al corral. “Él (el monarca) todavía ama a Harry y lo quiere de vuelta por razones personales, independientemente de que él y Meghan no (quieran) volver a la vida real”, dijo una fuente citada por el periódico.

La atención de los tabloides británicos y estadounidenses respecto a los acercamientos de Harry con su familia, vienen luego de que el fin de semana pasado se rumoreó, según fuentes sin identificar, que el duque de Sussex se encontraba solo y falto de propósito en Estados Unidos, que quería encontrar una manera de reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, y comenzar a vivir y trabajar con la familia real nuevamente.

Las fuentes también describieron un “plan de rehabilitación” para Harry y señalaban que estaba recurriendo a amigos y asesores para encontrar una manera de volver a estar en buenos términos con su familia. Pero varias fuentes cercanas insistieron a los periodistas de The Daily Telegraph que Harry no está atravesando una crisis de mediana edad, ya que cumplirá 40 años el 15 de septiembre.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, llegan al castillo de Windsor tras la muerte de la reina Isabel II, el 10 de septiembre de 2022. Foto: Archivo

En cambio, está “feliz” en su matrimonio con Meghan Markle y “establecido” en Montecito (California). Harry también tiene un nuevo grupo de amigos “increíbles” en Estados Unidos y varios proyectos filantrópicos y profesionales prometedores en el horizonte, dijeron las fuentes. Por lo tanto, Harry “no tiene ningún interés” en regresar a sus deberes reales en Reino Unido y está centrado únicamente en su futuro en Estados Unidos, agregaron.

Según la revista People, pese a los rumores que circulan sobre su situación con la familia real, “Harry está ansioso por visitar a sus amigos en Reino Unido y trabajar directamente, en lugar de hacerlo a través de Zoom, con las organizaciones benéficas con las que sigue conectado en su país natal”. Además, está centrado en su próximo viaje a Nueva York, que tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre, y tal vez incluso esté pensando en su próximo cumpleaños.