Las extremas medidas que toman los agricultores de Camerún para frenar el robo de cacao

El aumento de los precios del cacao, impulsado por la escasez de producción mundial, ha provocado un aumento de los robos de este producto en las plantaciones de Camerún, según afirman los agricultores y las autoridades, lo que ha obligado a los agricultores a recurrir a vigilantes armados con machetes y amuletos para detener a los ladrones.

El aumento de los precios en Camerún, atribuido a las condiciones climáticas adversas y a las enfermedades de las plantas en los principales productores, Costa de Marfil y Ghana, ha atraído a los ladrones a las plantaciones de cacao, lo que ha aumentado los problemas de seguridad y ha hecho que los agricultores teman por su seguridad.

Mientras que los agricultores de Costa de Marfil y Ghana venden sus granos a un precio fijo en origen regulado por las autoridades, los agricultores de Camerún, donde el mercado está liberalizado, obtienen un precio más alto relacionado con el mercado, respaldado por los precios mundiales.

Mani Pascal, un agricultor, usa un machete para eliminar una chinche de un árbol en su plantación de cacao en el pueblo de Endaba, cerca de Ntui, en la región central de Camerún, el 19 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Los datos de la Junta Nacional del Cacao y el Café, el regulador del cacao de Camerún, muestran que los precios a veces se han triplicado desde los 1.500 francos CFA (2,56 dólares) por kg, el precio mínimo al comienzo de la temporada 2023/24.

Esto ha convertido al cacao en un objetivo lucrativo para los ladrones, lo que ha provocado preocupación entre los agricultores de las cuencas productoras de cacao del país.

Pascal Mani, que cultiva siete hectáreas en la aldea de Endaba, cerca de la ciudad de Ntui, en el centro de Camerún, patrulla su granja armado con un machete todos los días de manera intermitente y antes de acostarse.

“Por la noche, cuando oigo un sonido inusual, me despierto”, dijo Mani, y agregó que el miedo a que los ladrones visiten su granja lo mantiene despierto a él y a otros agricultores la mayoría de las noches.

Para abordar el problema, algunas comunidades agrícolas han formado grupos de vigilantes armados con silbatos, chalecos reflectantes, arcos y flechas, machetes y lanzas para vigilar y enviar alertas.

Un trabajador levanta una bolsa de cacao después de pesarla en el almacén de Ntui, Camerún, el 19 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Un reportero de Reuters vio a algunos agricultores de otra comunidad recurriendo a métodos poco ortodoxos para proteger sus cultivos, incluida la plantación de amuletos en sus granjas, con la esperanza de que atraparan a los ladrones o les lanzaran un hechizo si se atrevían a robar su cacao.

El aumento de los robos ha provocado violencia.

La temporada pasada, dos agricultores de cacao fueron asesinados y sus granos fueron robados por empleados de su granja, dijo a Reuters un alto oficial de policía en la ciudad de Ntui, que pidió permanecer anónimo porque no estaba autorizado a hablar sobre el caso.

En respuesta a la escalada de robos, los agricultores, las autoridades locales y los compradores están implementando medidas para proteger los cultivos y las cadenas de suministro, incluida la negativa a comprar cacao a agricultores no registrados o niños. Las autoridades administrativas de algunas zonas han prohibido la venta de cacao no secado, una medida que Marriette Embolo, que cultiva 14 hectáreas en la zona, espera que se extienda a todo el país.

Los trabajadores llenan un saco con semillas de cacao en la aldea de Ntui, Camerún, el 16 de diciembre de 2017. Foto: Reuters

Embolo dijo que una vez sorprendió a un ladrón en su granja. El ladrón acababa de cosechar mazorcas frescas de sus árboles y las había escondido en varias bolsas.

“Cuando le pregunté, dijo que quería pedirme semillas de cacao. Me pregunté cómo podíamos estar los dos en el mismo pueblo, pero nunca me preguntó y prefirió ir a la granja cuando yo no estaba allí”, comentó.