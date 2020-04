Los cinco estados de EE.UU. más afectados por el Covid-19

Nueva York

El panorama en Nueva York es desolador, con 149.185 contagios y 6.268 fallecidos. Los expertos han señalado la densidad de la ciudad y el estado, además de su papel como centro de comercio y turismo, para explicar por qué el coronavirus se ha extendido tan rápidamente. Según The New York Times, ante la falta de ayuda federal en un comienzo, los funcionarios estatales tuvieron que tomar decisiones que se vieron obstaculizadas por su propia guía confusa, advertencias no escuchadas y luchas políticas internas.

Nueva Jersey

Es el segundo en la lista después de Nueva York, con 47.437 contagiados y 1.504 muertos. El gobernador Phil Murphy dijo que el peak de contagios se espera entre el 19 de abril y el 11 de mayo. Nueva Jersey ordenó 20 camiones refrigerados capaces de almacenar 1.680 cuerpos para aliviar el estrés en las morgues y las funerarias.

Michigan

Este estado tiene 18.970 contagiados y 845 fallecidos. “He pedido ayuda reiterada y respetuosamente. Lo necesitamos. (...). Dijiste que estás con Michigan, demuéstralo”, tuiteó la gobernadora Gretchen Whitmer, en referencia a Trump. Pero en Michigan se han evidenciado tasas alarmantes de casos y muertes entre los afroamericanos. A pesar de comprender el 14% de la población del estado, la población negra representa al menos el 41% de las muertes por Covid-19, un fenómeno que se repite en otros estados.

California

El estado más poblado del país tiene 17.625 casos y 425 muertos. El gobernador Gavin Newsom predice un peak a mediados de mayo, sin embargo, ha trasladado 500 ventiladores a las reservas nacionales. “En tiempos de crisis, es más importante que nunca que seamos los Estados Unidos de América”, tuiteó Newsom.

Louisiana

El estado cuenta con 17.030 infectados y 652 fallecidos. De todas formas, el gobernador John Bel Edwards, anunció que Louisiana comenzaba a ver signos de “aplanamiento de la curva”, aunque ha alertado que el estado pronto se quedaría sin ventiladores y camas.