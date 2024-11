Los incidentes registrados durante la jornada de elecciones en Estados Unidos

A medida que se desarrolla la jornada de elecciones presidenciales en Estados Unidos, las autoridades están rastreando múltiples interrupciones en varios estados. Hasta ahora, ningún incidente está alterando las votaciones a gran escala, pero están aumentando los temores de interferencia electoral extranjera y contribuyendo a las preocupaciones sobre la violencia relacionada con los comicios.

Durante la mañana de este martes, el candidato republicano Donald Trump fue consultado sobre si debería pedir a sus partidarios que aceptaran el resultado de manera pacífica en caso de que no sean favorables para él. Luego de emitir su voto en Palm Beach, el republicano respondió en repetidas ocasiones en que no se sentía obligado a abordar el tema. “No tengo por qué decirles eso”, respondió. “Por supuesto, no habrá violencia. Mis partidarios no son gente violenta”, sostuvo.

Michigan

Las personas votan en la escuela primaria Pasteur en Detroit, Michigan, el 5 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

En el estado de Michigan, un hombre de 25 años fue arrestado tras amenazas de violencia si el expresidente Donald Trump gana las próximas elecciones. El hombre supuestamente afirmó poseer un rifle AR-15 robado, diciendo que tenía un “objetivo”, pero se estaba absteniendo de dar detalles para evadir a las autoridades.

“Tengo un AR-15 robado y un objetivo que me niego a nombrar para poder seguir con mis planes. Sin una víctima específica o la capacidad de encontrar el lugar donde escondí el arma, no hay nada que el FBI pueda hacer hasta que complete el ataque”, dijo el sospechoso.

Específicamente, se sabe que el hombre identificado como Isaac Sissel, fue detenido el martes por la mañana luego de una supuesta serie de mensajes que generaron serias alarmas entre las autoridades. Los fiscales federales revelaron que Sissel habría enviado su amenaza directamente al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI, con sede en Virginia Occidental.

En su mensaje, supuestamente prometió una respuesta violenta dirigida a un grupo específico si el resultado de las elecciones favorecía a Trump. En la correspondencia obtenida por los funcionarios, se dice que Sissel advirtió que atacaría lo que describió como “basura cristiana conservadora” si el republicano era declarado ganador.

Washington

Los policías también arrestaron a un hombre en el Centro de Visitantes del Capitolio de EE.UU. (CVC) después de que se descubriera que llevaba una antorcha y una pistola de bengalas, según informaron las autoridades. El arresto provocó que el CVC cerrara sus puertas durante el día, según informó la cadena BBC. La Policía del Capitolio de EE.UU. declaró que el hombre, quien fue detenido durante un control de rutina, olía fuertemente a combustible.

Las autoridades dijeron que el hombre todavía estaba siendo interrogado y que se estaba llevando a cabo una investigación. En X, la Policía del Capitolio de EE.UU. escribió: “Nuestros oficiales acaban de arrestar a un hombre que fue detenido durante nuestro proceso de control en el Centro de Visitantes del Capitolio (CVC). El hombre olía a combustible, tenía una antorcha y una pistola de bengalas”.

Una vista del Capitolio de EE.UU. en Washington, el 1 de julio de 2024. Foto: Reuters

Nueva York

En tanto, el candidato a la Asamblea del Estado de Nueva York fue arrestado durante la mañana por acosar a electores en un centro de votación en Queens. El candidato republicano, Jonathan David Rinaldi, recibió una citación por acosar a los votantes mientras gritaba “asesinos de bebés” y sostenía un cartel que decía “Vote a Rinaldi”. Después de recibir numerosas órdenes para que se detuviera, la policía lo esposó.

También fue arrestado un hombre en Fowler, Nueva York, cerca de la frontera canadiense, después de amenazar con llevar un arma o quemar un lugar de votación. La policía estatal dijo que el hombre, que había sido condenado previamente por un delito grave, se enfureció después de que le dijeran que no era elegible para votar porque no se había vuelto a registrar después de ser liberado de prisión. Luego amenazó con regresar y huyó, pero luego fue detenido por la policía. Los cargos están pendientes.

Los electores hacen fila para votar en una escuela del East Harlem convertida en centro de votación en Manhattan, Nueva York, el 5 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Georgia

En Georgia, uno de los siete estados en disputa que podrían ayudar a determinar el resultado de la elección, la votación se suspendió temporalmente en el condado de Fulton, en Atlanta, después de que la policía recibiera amenazas de bomba, según informó el medio Sky News. Pero la policía dijo que no encontró amenazas activas. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que el origen de estas amenazas provenía de Rusia; el FBI afirmó que parecen haber venido de “dominios de correo electrónico rusos”.

La funcionaria electoral Tammy Patrick, quien es directora de programas de la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales, dijo a Sky News que también se habían colocado cercas de alambre de púas en varios lugares que sufrieron problemas tras las elecciones presidenciales de 2020. Y afirmó que el 40% de los trabajadores ya había sufrido amenazas o abusos. “Los funcionarios electorales han tenido que tomar algunas medidas extremas para protegerse no sólo a ellos mismos y a su personal, sino también las papeletas literales que contienen las voces de sus votantes”, señaló.

Las personas hacen fila para votar en Park Tavern en Atlanta, Georgia, el 5 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

También señaló que algunos miembros del personal habían recurrido “a la implementación de chalecos antibalas”, mientras que centros de recuento en lugares como el condado de Maricopa, Arizona, y Las Vegas, Nevada, habían colocado alambre de púas. Se teme que los funcionarios puedan correr riesgos mientras se emiten y cuentan los votos, o que pueda estallar la violencia si Trump pierde y disputa el resultado.

En el mismo estado, un trabajador electoral de 25 años también fue arrestado este lunes después de enviar una carta al superintendente electoral del condado de Jones amenazando a los trabajadores electorales. Un comunicado del FBI dijo que el joven supuestamente tuvo un altercado verbal con un votante y envió una carta al superintendente como “votante del condado de Jones” amenazando con una bomba y “violación violenta”, entre otras cosas, según informó U.S. News & World Report.