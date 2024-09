Maduro tras orden de captura contra Edmundo González: “Nadie está por encima de las leyes”

Presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, justificó orden de captura contra excandidato opositor Edmundo González. Foto: Reuters/Fausto Torrealba

“La Fiscalía lo citó tres veces y él no va, ya que dice que no reconoce al Ministerio Público, ¿en qué país ocurre eso? (…) González Urrutia se da el tupé de decir que no reconoce las leyes”, dijo el mandatario venezolano.