María Corina Machado: “El miedo no nos va a paralizar, esto es irreversible y hasta el final”

“Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (…) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final”, dijo este martes la líder opositora venezolana en un audio que difundió a través de las redes sociales.

Machado llamó a sus seguidores a mantener unión y firmeza y a cuidarse los unos a los otros, tanto en las calles como en las redes sociales. “Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados”, expresó, en medio de las manifestaciones que suman 13 víctimas fatales.

Explicó que quienes apoyan la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales -como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- van entrando a la quinta etapa de una lucha, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar las actas que certifiquen la victoria de Maduro, como también lo demandan varios gobiernos extranjeros, según reporta el medio venezolano ‘El Nacional’.

La también fundadora del movimiento Vente Venezuela pidió a sus simpatizantes a mantener unión y firmeza y a cuidarse los unos a los otros, tanto en las calles como en las redes sociales, justo cuando aumentan las detenciones de antichavistas -calculadas ya en más de 2.000 personas- que protestaron contra el resultado anunciado por el CNE, a quienes la Fiscalía califica como “terroristas”.

“El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos las calles”, prosiguió Machado tras aclarar que su plan no contempla estar siempre en la calle, sino que incluye momentos de preparación para, entre otros asuntos, concertar con aliados alrededor del mundo.

“A veces estamos, y es necesario, incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos, una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción”, precisó.