Mauricio Macri: “Quiero pedir disculpas al pueblo chileno por la falta de respeto del actual gobierno argentino y su Presidente”

El exPresidente de Argentina, Mauricio Macri participó vía telemática en el primer encuentro del grupo Libertad y Democracia, que integran diversos líderes y expresidentes de Iberoamérica, entre ellos Sebastián Piñera.

Macri respondió a las preguntas de la prensa que había asistido al evento y se refirió a la carta que suscribió el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que se cuestiona el aplazamiento del juicio oral en Chile por el caso SQM, que entre otros, tiene como imputado al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O), amigo del Mandatario trasandino, con quien fundó el llamado Grupo de Puebla.

“Quiero pedir disculpas al pueblo chileno, no es esta la primera falta de respeto del actual gobierno (argentino) y su Presidente, al pueblo chileno, al que tengo profundo afecto, respeto y admiración por todo lo que han logrado en las últimas décadas. Creo que este tipo de intromisiones no ayudan, no construyen. Prometo que a partir de diciembre se terminarán y que volveremos a hablar de proyectos comunes de crecimiento, de integración económica, energética, las cosas que ya habíamos empezado con Sebastián Piñera hace unos años”, dijo en el encuentro que se llevó a cabo en la Universidad Andrés Bello.

En esta foto de archivo tomada el 1 de diciembre de 2018, el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, gesticula durante la conferencia de prensa final, en el segundo día de la Cumbre de Líderes del G20, en Buenos Aires. Foto: Archivo

Cuando fue consultado sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre, señaló que hace un tiempo dijo que no tenía “ningún tipo de esperanza en el corto plazo para Argentina, pero sí un enorme optimismo en el largo plazo, porque estaba convencido que este gobierno (…) va a demostrar que estas ideas no funcionan y que atrasan”.

“Cada vez tengo más fe y más confianza que nos vamos a abrazar en el camino a recorrer que es el del progreso, el respeto profundo entre nosotros y hacia los demás habitantes de este planeta. Estamos ante un gobierno sin rumbo, sin plan, solamente pateamos problemas para adelante, problemas que van a ser graves de resolver. Lo hemos hablado con el Presidente Piñera, que hace poco nos visitó, que entiende de economía y sabe la gravedad de lo que ha incubado este gobierno en términos de deuda, déficit fiscal, inflación. Volvemos a escuchar a un gobierno que dice que la inflación es un problema sicológico de los argentinos, que es un problema de los supermercados, que aumentan los precios. Sin reconocer que la inflación es producto de un gobierno que gasta demás y después lo financia imprimiendo billetes en el Banco Central”, indicó Macri desde Madrid.

“Soy muy optimista en un camino de trabajo. No voy a dar soluciones mágicas para volver a donde habíamos empezado a arreglar los problemas que era agosto de 2019. Yo estaré colaborando en un lugar que pueda agregar más. La coalición tiene que aprender a competir, (...) nuestra coalición tiene que demostrar hecha con altura es algo sano y que nos mejora, creo que eso lo podamos hacer los próximos meses”, añadió.

El expresidente regresa mañana a Buenos Aires y viaja el lunes a Santa Fe para mostrarse en zonas afectadas por el narcotráfico, indicó el diario La Nación. El periódico señaló que Macri planea comunicar su decisión respecto a una posible candidatura presidencial entre abril y mayo.