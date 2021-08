Canciller indica que vuelo de evacuación en el que colaboró Chile se realizaría mañana y señala que arremetida Talibán en Afganistán es un “fracaso político” de la comunidad internacional

Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se refirió en Radio Duna acerca de la crisis que se encuentra viviendo Afganistán luego de que los talibanes volvieran a estar al poder.

“Estamos ante una situación extraordinariamente dramática. Es un fracaso político gigantesco de la comunidad internacional y simultáneamente, por las expectativas y por lo que ha ocurrido en el pasado, es una tragedia para las mujeres”, sostuvo el canciller. “De manera que todo lo que Chile pueda hacer para expresar solidaridad o intentar colaborar con quienes han pasado momentos tan complejos, lo vamos a hacer”.

Con respecto la ayuda que el país ha estado gestionando desde el domingo, como señalaron desde Cancillería, colaborando con una ONG para evacuar a personas vinculadas a Derechos Humanos desde Kabul, Allamand indicó que el vuelo de esta evacuación finalmente no pudo partir hoy como se había programado, pero que posiblemente lo haga mañana.

“En principio (el vuelo) se iba a materializar el día de hoy, pero por los antecedentes que vamos teniendo será mañana”, indicó. “Estamos trabajando con grupos familiares. La información que yo manejo es que hay una especie de status quo bastante especial en el aeropuerto: hay una zona que ya esta en control talibán, y hay otra zona que esta bajo control de la fuerza de la Otan, fundamentalmente norteamericana y de Reino Unido”.

La duración de este cerco perimetral que se maneja entre estas dos zonas y que está delimitado por 6 mil soldados de la Otan, indicó, es una de las preguntas que está sobre la mesa.

“La ventana que hay de tiempo, de acceso y utilización (del aeropuerto)... mi impresión es que se va a ir cerrando a medida que avancen los días”, agregó el canciller.

En cuanto a cómo se gestionó esta ayuda y el rol que tomará nuestro país, Allamand explicó que si bien Chile no tiene embajada en Afganistán, lo que sí se puede hacer es “solidarizar y prestar este apoyo”.

“Estamos trabajando desde el domingo. Tomó contacto con nosotros una ONG que tiene gente en terreno en Kabul y nos solicitaron colaboración para asegurar el punto de destino de aquellas personas que pudieran ser evacuadas. Obviamente nosotros le dimos prioridad a personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, de defensa de los derechos de la mujer, porque precisamente son las personas que están más expuestas a las acciones que puedan tener los grupos talibanes que ya han tomado control de Kabul”, explicó.

En este sentido, agregó, “tenemos que estar en condiciones de disponer de pasaportes, los salvoconductos, los documentos de viaje que fueran necesarios, y posteriormente, la disposición de poder acogerlos a nuestro país”, sostuvo.

Sobre este punto profundizó el Presidente Sebastián Piñera esta tarde, indicando que la ONG, de nombre Frontline Defenders, es la permitirá que nuestro país pueda ser refugio de algunas personas.

“Ya hemos comprometido que Chile va a recibir y acoger a algunas familias afganas, que estamos pensando en el orden de diez familias, que son mujeres que se han dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres”, destacó. Además de esto, también han querido incorporar dentro de estas personas a una mujer afgana que es hermana de una estudiante de medicina de la Universidad de Chile.

“Y esperamos en los próximos días prestar un apoyo para que mucha gente que esta huyendo con desesperación de Afganistán pueda escoger y pueda tener en Chile el acogimiento y protección que tanto necesita”, agregó.

“Si ya en Chile sabemos lo difícil que es cuidar las instituciones democráticas, Afganistán demuestra lo aun más difícil que es crear instituciones democráticas”

Sobre cómo se ha manejado la situación para que llegara hasta este punto del conflicto, el canciller indicó que el error de cálculo de Estados Unidos y de otras fuerzas de la Otan es que “tenían una previsión totalmente distinta de cuando iniciarían el retiro”.

“Si ya en Chile sabemos lo difícil que es cuidar las instituciones democráticas, Afganistán demuestra lo aun más difícil que es crear instituciones democráticas”, expresó.

“Ahí esta el gran fracaso de la comunidad internacional en estos últimos 20 años, que en el fondo, la ocupación no sirvió para crear un Estado en forma, para crear un ejército competente, para crear Estado de derecho, y para generar instituciones democráticas en el país”.

“No es que no haya ejército, sino que cuando no hay Estado, no hay ejército”, agregó.

En este mismo sentido, el Presidente Piñera también se refirió a esto indicando que “es muy fácil destruir las instituciones democráticas, y es muy difícil construir instituciones democráticas”.

“Así que una lección de Afganistán es que cuidemos nuestras instituciones democráticas”, sostuvo.