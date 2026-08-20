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    Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev

    La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre el lanzamiento de misiles balísticos hacia la capital mientras se desarrollaba el ataque, en medio de la escasez de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot que afecta al país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bombardeos de las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev. Foto: Ukraine's State Emergency Service/Telegram.

    Al menos cinco personas murieron y otras 23 resultaron heridas en bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves local.

    Así lo indicó la gobernación de la ciudad de Kiev en un mensaje en redes sociales en el que alertó de daños en “doce lugares en los distritos de Darnistki, Sviatoshinski y Solomianski”.

    “Lamentablemente, 5 personas han perdido la vida a manos del enemigo. Otras 23 personas han resultado heridas”, informó la autoridad.

    En su publicación también dio a conocer “daños en edificios residenciales, un centro de salud y un centro educativo”, así como de “incendios en almacenes a lo largo de una importante zona”.

    “Los servicios de emergencia están trabajando para hacer frente a las consecuencias”, señaló la gobernación, que aún advertía de “amenaza de misiles de crucero” sobre la capital, minutos después de comenzar a informar del balance de víctimas.

    La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre el lanzamiento de misiles balísticos hacia Kiev mientras se desarrollaba el ataque, así como de misiles rusos Zircon desde la región rusa de Kursk en dirección a la ciudad.

    La última ofensiva a la capital se produce en un momento en que Ucrania sufre una escasez crónica de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, el único sistema capaz de interceptar misiles balísticos.

    Como consignó el periódico The Kyiv Independent, Rusia ha aprovechado esta situación en las últimas semanas aumentando drásticamente el número de misiles utilizados en ataques masivos.

    Más sobre:UcraniaKievRusiaAtaqueMuertosHeridosMundo

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