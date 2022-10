Neil Melvin, experto británico en seguridad: “No hay pruebas de que Rusia se haya preparado para utilizar armas nucleares”

El director de Estudios Internacionales de Seguridad del prestigioso Royal United Services Institute (RUSI) de Londres -el think tank sobre defensa y seguridad más antiguo del mundo-, Neil Melvin, es uno de los mayores expertos en asuntos de seguridad. Sus últimas publicaciones se han centrado en la nueva política de seguridad exterior del Cuerno de África y el Océano Índico, y la región del Mar Negro.

Melvin ha ocupado puestos de asesor superior en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Carta de la Energía y la Unión Europea, y ha sido consultor de las Naciones Unidas. En conversación con La Tercera, el experto británico analiza el estado de la guerra en Ucrania y la amenaza nuclear lanzada por el Presidente ruso, Vladimir Putin.

¿Cuál es el progreso que ha tenido la campaña de movilización de reservistas que inició el Presidente Putin hace algunas semanas y que ya dijo que se extendería por dos semanas más?

Creo que la movilización puede ser vista como uno de los puntos de inflexión de la guerra por un par de razones. En primer lugar, ha tenido un gran impacto político en Rusia, porque hizo ver a la población rusa en general que la guerra no iba a ser sólo una especie de asunto pequeño y que se pueda contener. Y así vemos que, literalmente, cientos de miles de rusos han huido a Asia Central, al sur del Cáucaso. Y la gente dentro de Rusia, creo, entiende ahora que puede verse afectada por esta guerra. Así que esto ha comenzado por primera vez a cuestionar, a nivel de las personas, la decisión del Presidente Putin. En segundo lugar, están los aspectos militares reales de la movilización. Se manejó de manera bastante caótica inicialmente. Y todavía hay muchas dudas sobre si Rusia tiene la capacidad de entrenar y armar realmente a este número de individuos. Y hay algunas pruebas de que las personas que ya han sido enviadas a Ucrania no están preparadas y a menudo se han rendido y, ya sabes, o han sido asesinadas. Así que en realidad la evidencia está mostrando que esto está teniendo un impacto negativo en la moral rusa. Así que la gente del Ejército ahora está menos dispuesta a luchar en nombre del Presidente Putin.

Reservistas rusos se despiden de familiares y conocidos antes de su partida hacia una base en Omsk, Rusia, el 7 de octubre de 2022. Foto: Reuters

En las últimas semanas, Ucrania ha tenido avances y las fuerzas rusas se encuentran presionadas en el sur. ¿Cómo ve que se está desarrollando el conflicto en el terreno y cuáles son las perspectivas?

Ucrania ha tenido realmente algo así como dos posiciones en el frente de batalla. Una es en el norte, donde han tenido un par de avances. Y en el sur han tenido una estrategia de más largo plazo, porque Rusia tiene mejores fuerzas, mejor entrenadas, más fuerzas de élite, mejor armadas. Así que los ucranianos han estado tratando de desgastarlos como una boa constrictora, la serpiente los ha presionado gradualmente en Kherson, en la orilla oeste del río Dnipro. Ahora hay pruebas de que esta estrategia está empezando a tener efecto en Rusia. Así que el 4 de octubre, los rusos se vieron obligados a renunciar a una gran cantidad de territorio. No se derrumbaron, se retiraron y establecieron una nueva línea. Pero ya eso era una indicación, creo, de que estaban bajo mucha presión en el sur de la región de Kherson. También han estado perdiendo territorio. Y hace poco el gobernador civil en ese territorio indicó a Moscú que tenía que empezar a evacuar a los civiles de esa zona. Así que creo que es muy probable que en las próximas dos semanas los ucranianos puedan abrirse paso y obligar a los rusos a salir de esa zona, más o menos en la orilla occidental del río Dnipro. Así que por delante del río, por delante del invierno, Ucrania acabaría controlando toda la orilla occidental del río Dnipro.

¿Está de acuerdo con las afirmaciones del director de la agencia de inteligencia, cibernética y seguridad del Reino Unido, Jeremy Fleming, quien dijo que el Ejército ruso se encontraba desgastado y qué el Presidente Putin había cometido errores estratégicos?

Sí, creo que es cierto que muchas de las fuerzas están agotadas, porque han estado luchando en Ucrania desde febrero, muchas de ellas. Así que muchas de las unidades han sufrido muchas bajas, han estado viviendo en condiciones muy difíciles. A menudo no ha habido una verdadera rotación de las fuerzas militares. Se supone que la movilización de la que hemos hablado antes traerá soldados frescos, pero eso probablemente no ocurrirá hasta dentro de unos meses. Así que ciertamente hay evidencia de que algunas partes del Ejército ruso son cada vez menos eficaces en el combate. Puedes ver que los rusos no están atacando realmente. Hay una pequeña zona en Donetsk, Bakhmut, donde están atacando, pero en realidad probablemente se trate de las fuerzas de la compañía de seguridad privada Wagner más que el Ejército ruso principal. El Ejército ruso principal está ahora totalmente a la defensiva o estático.

Soldados ucranianos dejan sus armas en el suelo mientras se toman un descanso durante el entrenamiento en una base militar con las Fuerzas Armadas de Reino Unido, en el sur de Inglaterra, el 12 de octubre de 2022. Foto: AP

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre las consecuencias en caso de que el mandatario ruso decida usar armas nucleares. Además, Putin se ha referido al tema en sus discursos. Sin embargo, la inteligencia estadounidense ha dicho que no existe evidencia de que Moscú vaya a usar su arsenal nuclear. ¿Cómo ve esta situación?

Como usted dice, ha habido muchos comentarios por parte de los dirigentes rusos, así que tenemos que tomar este asunto en serio. Pero no hay pruebas de que Rusia se haya preparado para utilizar armas nucleares. Así que no hay pruebas, creo, de que las armas nucleares se estén moviendo de una manera que sugiera que se estén posicionando para ser operativas. Las fuerzas rusas no parecen estar preparadas para luchar en un entorno de guerra nuclear, porque obviamente si las usas querrías que tus soldados fueran capaces de operar en ese entorno. Y en tercer lugar, creo que hay cierto escepticismo sobre la eficacia real del uso de armas nucleares, porque desde un punto de vista militar, no son muy útiles. Quiero decir, suena terrible usar armas nucleares, pero en realidad, si se utilizan las llamadas armas tácticas, no van a destruir una gran cantidad de fuerzas militares. Tendrías que usar muchas armas nucleares tácticas para dañar realmente a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y entonces, por supuesto, Rusia se convertiría en un paria internacional. Sí. Así que creo que no podemos descartarlo, pero en realidad no es una estrategia muy viable para Rusia. Y en cambio, lo que hemos visto es que Rusia, mientras ha estado hablando de armas nucleares, ha escalado en otras dos formas. Así que creo que Putin está tratando de escalar el conflicto, pero no lo está haciendo a la dimensión nuclear. En primer lugar, es la movilización. Esa fue la primera escalada. Eso fue una admisión de que lo que Rusia había hecho antes no era suficiente, que tenían que escalar. Y en segundo lugar, en la última semana, hemos visto este cambio para tratar de destruir la infraestructura ucraniana con todos estos ataques de misiles contra las instalaciones energéticas en particular. Así que creo que esto es una señal de que Rusia está perdiendo en el campo de batalla y está tratando de progresar de alguna otra manera mediante la escalada de sus ataques para golpear las centrales eléctricas y los puentes y este tipo de cosas, usando misiles.

Un misil ruso Iskander-K, lanzado durante un ejercicio militar en un campo de entrenamiento en Rusia, en febrero de 2022. Foto: AP

Tras el ataque al puente que conecta Crimea con Rusia, Moscú bombardeó Kiev y otras ciudades ucranianas, algo que no había hecho desde junio. ¿Es posible que Moscú vuelva a repetir este tipo de estrategia?

Para Rusia es más difícil hacerlo por un par de razones. En primer lugar, no tienen superioridad aérea. Todo el mundo pensaba que la Fuerza Aérea rusa dominaría rápidamente en Ucrania, pero incluso en los primeros días de la guerra, nunca han logrado establecer el dominio aéreo. La Fuerza Aérea rusa sigue operando y ahora hay más y más de estos misiles antiaéreos que tiene Ucrania. Así que los rusos no pueden bombardear desde los aviones de la manera que quizás vimos en Siria. Así que lo que pueden hacer es usar misiles y drones. Pero esos son a menudo relativamente poco precisos. Sabemos que Rusia sólo tiene unos pocos misiles realmente precisos. Así que si quieres atacar objetivos militares normalmente, porque a menudo están en movimiento, tienes que tener misiles de precisión muy sofisticados. Rusia se está quedando sin ellos, así que lo que le queda es usar estos aviones no tripulados que, a menudo, son proporcionados por Irán. Pero realmente están bien para atacar grandes objetivos que no se mueven, como bloques de departamentos y ciudades o estaciones de generación de electricidad, pero no mucho más. Y, por supuesto, lo que Ucrania está tratando de hacer ahora es desarrollar también una fortaleza en su capacidad para derribar esos objetivos. Así que incluso aquí, creo que las opciones de Rusia se están reduciendo con cada día adicional de guerra.