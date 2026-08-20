Netanyahu advierte a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”
El primer ministro israelí afirmó que esto supone una amenaza para su país, poco después de que el jefe de su Ejército, Eyal Zamir, asegurará que se están “monitoreando los acontecimientos en el frente sirio”.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló este miércoles que Israel le advirtió a Turquía que está en contra de cualquier intento de establecer una base militar en Siria, un día después del ataque perpetrado contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur, en el norte del territorio sirio, que fue atribuido a la aviación israelí.
“Turquía tiene la intención de establecer una base en el sur de Tufa, cerca de Alepo, y hemos transmitido un mensaje (...) Por lo visto, no lo oyeron, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad”, relató en una entrevista concedida a la emisora del Ejército israelí.
En esa línea, Netanyahu aseguró que su Ejecutivo no va a “tolerar una base militar turca que se extienda hacia el sur, porque supone una amenaza”.
Sus declaraciones coinciden con una visita del jefe del Ejército, Eyal Zamir, al territorio de Siria ocupado por Israel, quien desde ese lugar afirmó que las fuerzas israelíes están “monitoreando los acontecimientos en el frente sirio”.
“No permitiremos que fuerzas hostiles se establezcan en nuestras fronteras y utilizaremos nuestras capacidades operativas con precisión, donde y cuando sea necesario”, apuntó Zamir.
Turquía, por su parte, negó que estuviera preparando el establecimiento de una base militar o un despliegue de tropas en el lugar señalado por Israel.
“No había presencia turca en la base aérea. Israel está inventando pretextos para bombardear países vecinos y desestabilizar la región”, le declaró un funcionario del gobierno de Ankara a Axios.
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