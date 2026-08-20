Netanyahu advierte a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló este miércoles que Israel le advirtió a Turquía que está en contra de cualquier intento de establecer una base militar en Siria, un día después del ataque perpetrado contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur, en el norte del territorio sirio, que fue atribuido a la aviación israelí.

“Turquía tiene la intención de establecer una base en el sur de Tufa, cerca de Alepo, y hemos transmitido un mensaje (...) Por lo visto, no lo oyeron, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad”, relató en una entrevista concedida a la emisora del Ejército israelí.

En esa línea, Netanyahu aseguró que su Ejecutivo no va a “tolerar una base militar turca que se extienda hacia el sur, porque supone una amenaza” .

לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל.



הבהרנו את המסר בצורה ברורה: Don’t.



כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר. pic.twitter.com/O3FtoByEnP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 19, 2026

Sus declaraciones coinciden con una visita del jefe del Ejército, Eyal Zamir, al territorio de Siria ocupado por Israel, quien desde ese lugar afirmó que las fuerzas israelíes están “monitoreando los acontecimientos en el frente sirio”.

“No permitiremos que fuerzas hostiles se establezcan en nuestras fronteras y utilizaremos nuestras capacidades operativas con precisión, donde y cuando sea necesario”, apuntó Zamir.

After the IDF's strike on a Syrian airbase where Israel says Turkey was planning to deploy forces, Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir says the military "will not allow hostile forces to establish themselves along our borders."



Zamir visited troops in the Israeli-held buffer zone… https://t.co/c9X9aCkv5h pic.twitter.com/8L13ZhVNF4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 19, 2026

Turquía, por su parte, negó que estuviera preparando el establecimiento de una base militar o un despliegue de tropas en el lugar señalado por Israel.