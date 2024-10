“No fue el peor escenario posible”: Al menos 10 muertos y 3 millones sin electricidad tras paso de Milton por Florida

El peor de los escenarios fue evitado: luego de la evacuación de cerca de cinco millones de personas de la zona central de Florida, concentrada en Tampa Bay, los muertos no fueron tantos como los registrados hace dos semanas durante el paso del huracán Helene. De momento, se habían contabilizado 10 fallecidos, pero solo con el paso de los días ese total va a saberse con exactitud.

De todos modos, la respuesta de los habitantes de Florida esta vez fue rápida, y mientras miles de familias pudieron huir del estado, otros encontraron resguardo en los 149 refugios habilitados a lo largo de Florida: cerca de 80 mil residentes de los condados más vulnerables.

De todos modos, los vientos fuertes azotaron Tampa Bay, llegando a arrancar el techo del Tropicana Field, el estadio de los Tampa Bay Rays. Aunque se suponía que iba a ser utilizado como refugio para socorristas, al final estos tuvieron que instalarse en Jacksonville.

Residente reacciona al daño después de volver a su casa en Wellington, Florida. Foto: Reuters

El huracán Milton dejó una cicatriz de daños en todo el centro de Florida, después de tocar tierra en Siesta Key, justo antes de las 8:30 p.m. del miércoles: en ese entonces, actuaba como una tormenta de categoría 3, con vientos de 190 kilómetros por hora. Luego de una noche entera atravesando la península, se alejó del otro lado del estado el jueves por la mañana, justo al norte de Cabo Cañaveral.

A las 8 a.m. del jueves, el Centro Nacional de Huracanes dijo que seguía siendo un huracán de categoría 1 con vientos de 136 kilómetros por hora. Más tarde, Milton se había convertido en una baja extratropical con fuerza de huracán. “Las condiciones de tormenta tropical y la marejada ciclónica siguen produciéndose en partes de la costa sureste de Estados Unidos”, advirtió el pronosticador con sede en Miami.

Se necesitarán días para evaluar completamente los daños y sumar las pérdidas, pero ya antes del amanecer, estaba claro que Milton -o “el huracán del siglo”, en las palabras de Joe Biden- dejó un desastre multimillonario a su paso.

Aún luego de los esfuerzos que se hicieron para evacuar a la gente, se teme que los destrozos de Milton tarden semanas o meses en revertirse. De momento, más de tres millones de personas permanecían sin energía eléctrica en el estado, y miles de techos salieron volando de un lado a otro de la península de Florida.

En ciudades como Sarasota y Fort Myers muchas localidades se encontraban bajo el agua, tras una marejada que cubría hasta dos metros de altura. Casas y edificios quedaron totalmente destruidos debido a una serie de tornados que azotó todo el estado, incluida una gran instalación del Departamento del Sheriff de St. Lucie. Cinco personas -al menos dos de ellas en las comunidades de ancianos de Spanish Lakes- murieron durante el paso de dos tornados que arrasaron el mismo condado, dijeron funcionarios al Miami Herald.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) notificó que se reportaron 45 tornados asociados al huracán Milton el miércoles en la costa oeste y el centro del estado.

Edificio colapsado luego del paso de Milton en St. Petersburg, Florida. Foto: Reuters.

En cuanto a las lluvias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que Milton arrojó hasta 450 mm de lluvias en la costa de Pinellas y de 120 mm a 250 mm en Hillsborough. Se han desbordados ríos como St. Johns, agregó.

DeSantis señaló en una conferencia de prensa que “afortunadamente este no fue el peor escenario posible. El huracán se debilitó antes de tocar tierra, y la marejada ciclónica, como se informó inicialmente, no ha sido tan importante en general como lo que se observó con el huracán Helene”.

“Una de las bendiciones para nosotros es que no hubo la marejada ciclónica prevista. Eso nos ha salvado de muchas cosas”, declaró la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, durante una rueda de prensa a primera hora de la mañana.

El Miami Herald informó que el Aeropuerto Internacional de Tampa y el Aeropuerto Internacional de Orlando, dos de los aeropuertos más transitados del estado, reabrirán y volverán a funcionar con normalidad este viernes. El Aeropuerto Internacional de Miami ha permanecido abierto y operativo. Este jueves tuvo 171 cancelaciones debido a Milton y 25 vuelos retrasados, indicó el periódico.

“Huracanes más destructivos”

Aunque, por esta vez, Florida parece haber sorteado con suerte el paso de Milton, The Economist advierte que el cambio climático forzará al “estado del sol” y a otros lugares con ciclones habituales a adaptarse.

“El cambio climático no vuelve los huracanes más frecuentes. Sin embargo, los vuelve más destructivos. Los expertos ven una prueba de la influencia humana en el hecho de que los vientos de estos ciclones superan con mayor frecuencia los 208 kilómetros por hora, la velocidad a la que una tormenta alcanza el cuarto de los cinco niveles de la escala Saffir-Simpson, que se utiliza para dar una idea del daño que nos espera”, indica la revista.

Ya no solo se trata de una mayor velocidad en los vientos, sino una mayor aceleración de estos: Milton, este lunes 7 de octubre, pasó de no ser un huracán a tener vientos de más de 250 km/h en menos de 25 horas. Esto, a causa de la subida de las temperaturas en el mar: “Más calor guardado en los mares significa más energía disponible para ‘cargar’ huracanes”, explica The Economist.

Una vista aérea muestra escombros en una calle después de que el huracán Milton tocara tierra, en Siesta Key, Florida, el 10 de octubre de 2024. Foto: Reuters

En términos económicos, las consecuencias de este huracán se prevén desastrosas, a medida que la mayoría de los estadounidenses no está asegurado contra este tipo de eventos, y las empresas privadas no ofrecen un “seguro de inundaciones”. A diferencia de lluvias anteriores causadas por huracanes, esta vez la cantidad de agua que cayó fue excepcionalmente grande: casi 100 mil millones de toneladas de agua, según la revista.

Pocos propietarios compran la cobertura que ofrece el gobierno federal, a menos que se vean obligados a hacerlo por vivir en una llanura vulnerable a estos fenómenos. Por eso, aunque los daños causados por Helene se han estimado en 250 mil millones de dólares, las aseguradoras se verán obligadas a pagar menos del 6% de esa cantidad.

Una vista aérea de un dron muestra un barco descansando en una cancha de tenis luego de que el huracán Milton lo arrastrara a la costa, en Punta Gorda, Florida, el 10 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Según el Miami Herald, los funcionarios estatales confían en que el huracán Milton no será un golpe devastador para el mercado de seguros de Florida, que se está recuperando, a pesar de las predicciones de los analistas.

“Parece que se evitó en gran medida este evento catastrófico que ocurre una vez en la vida”, dijo el jueves el comisionado de la Oficina de Regulación de Seguros, Mike Yaworsky, en un comunicado.

“El mercado está preparado para soportar los impactos de estas tormentas de manera efectiva”, agregó, señalando las reformas recientes que incluyen dificultar las demandas contra las compañías de seguros.