Nuevo libro asegura que príncipe Andrés hizo “duro lobby” ante Isabel II para que su hermano Carlos no fuera rey

El príncipe Andrés habría planeado secretamente con la princesa Diana y su exesposa Sarah Ferguson para tratar de evitar que Carlos se convirtiera en rey, y que su hijo Guillermo tomara su lugar en el trono, afirma una nueva y explosiva biografía.

Según el Daily Mail, el duque de York, haciendo un “duro lobby” ante su madre Isabel II, quería que Guillermo accediera al trono cuando la reina muriera, con el propio Andrés actuando como regente si esto sucedía antes de que el hijo mayor de Carlos cumpliera 18 años.

También se dice que Andrés “presionó” a la reina para evitar que Carlos se casara con Camilla Parker Bowles, alegando que no era “no confiable”, ni suficientemente aristocrática.

Portada del libro “Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort”, de la biógrafa real Angela Levin.

Las acusaciones son parte del nuevo libro de la biógrafa real Angela Levin, titulado “Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort” (Camilla, Duquesa de Cornualles: de marginado a reina consorte), que se publicará el 29 de septiembre en Reino Unido.

Levin también sostiene que Andrés era “venenoso” sobre Camilla con Isabel II. “Trató de persuadir a la reina para que bloqueara a Carlos de casarse con Camilla siendo bastante venenoso, malvado, inútil y muy desagradable sobre Camilla”, señala, citando fuentes con información privilegiada de palacio.

‘Su comportamiento fue muy, muy negativo y extremadamente desagradable para la reina (Isabel II), quien no estuvo de acuerdo. Me dijeron que era una de las raras ocasiones en que no se salió con la suya”, agregó la fuente.

La prensa británica señala que Andrés y Carlos tienen una relación tensa, con el rey buscando reducir la monarquía en un movimiento que podría expulsar a las hijas del duque de York, las princesas Beatriz y Eugenia.

Según los informes, el rey no quiere que Andrés desempeñe ningún papel real en el futuro, luego de revelaciones sobre sus tratos con el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, quien fue hallado ahorcado en una prisión de Nueva York en 2019, mientras esperaba el juicio por acusaciones de que dirigía una red que utilizaba a niñas menores de edad para mantener relaciones sexuales.