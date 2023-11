Partidarios del derecho al aborto acumulan victorias y ponen en aprietos al Partido Republicano para 2024

Se trataba de elecciones dispares en diferentes estados: para gobernador, para el Senado estatal, para un escaño en la Corte Suprema y para una enmienda constitucional. Pero los resultados de las elecciones del martes apuntaban en una dirección: Los votantes acudirían a las urnas para defender el derecho al aborto.

En los bastiones republicanos de Ohio y Kentucky, así como en los políticamente morados Virginia y Pennsylvania, los partidarios del derecho al aborto gastaron millones de dólares para decirles a los votantes que no se podía confiar en que los legisladores republicanos establecieran la política estatal sobre el aborto después de que el año pasado la Corte Suprema eliminara el derecho al procedimiento bajo la Constitución de Estados Unidos.

Esos esfuerzos funcionaron, dando esperanzas a los demócratas de que pueden aprovechar el tema una vez más en 2024 para compensar el desencanto de los votantes con la economía y el presidente Joe Biden, que se presenta a la reelección con una débil aprobación por su gestión.

“El aborto es un tema que motiva y entusiasma a los demócratas, y esa ventaja para ellos no se va a desvanecer”, dijo Tucker Martin, un veterano estratega político republicano en Virginia, donde los demócratas retuvieron el control de la Cámara de Representantes.

Partidarios aplauden tras el anuncio de la aprobación proyectada de la cuestión 1, un derecho constitucional estatal al aborto, durante una reunión en el Hyatt Regency Downtown en Columbus, Ohio, el 7 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Al lado del derecho al aborto le fue particularmente bien en los tipos de condados suburbanos que fueron clave para determinar los resultados de las elecciones de 2016 y 2020 y que serán cruciales nuevamente en 2024. Y algunos demócratas se apresuraron a señalar los resultados del martes como evidencia de que el partido estaba en buena forma y no debería preocuparse tanto por la impopularidad personal de Biden.

“¿Qué pasaría si, y escúchenme un segundo, la marca demócrata y Joe Biden tuvieran políticas que a la gente realmente le gusten? ¿Y la forma en que la gente votó anoche es un reflejo de ambas cosas?”, preguntó Jim Messina, quien dirigió la campaña de Barack Obama en 2012, en una publicación en X.

Los resultados también sugirieron que los republicanos y los grupos antiaborto aún no han encontrado su posición en el tema, ya que los demócratas se han concentrado en prohibiciones estrictas en algunos estados para presentar al otro lado como extremista. Las elecciones del martes ponen de relieve que, ya sea que los conservadores busquen presentarse como conciliadores, impulsar restricciones más estrictas o tratar de evitar por completo hablar sobre el aborto, siguen luchando cuando el tema es un punto central electoral.

En su campaña por las legislativas republicanas, el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, había llamado a prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo, en lugar del límite actual de 26 semanas, una idea que ha quedado descartada ahora que los demócratas controlarán ambas cámaras legislativas. Él y los líderes nacionales antiaborto esperaban que las elecciones del martes mostraran que la propuesta de Youngkin, que están promoviendo como una posición de compromiso, atraería a los votantes moderados.

En Ohio, los votantes aprobaron una enmienda a la Constitución estatal que protege el acceso al aborto hasta que el feto pueda vivir fuera del útero, generalmente alrededor de las 23 semanas de embarazo. La decisión fue una reprimenda para los republicanos en la legislatura estatal y para el gobernador republicano Mike DeWine. En 2019, el gobernador firmó una prohibición del aborto después de aproximadamente seis semanas de embarazo, que ha estado bloqueada en los tribunales durante la mayor parte del año pasado.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, saluda con su esposa Britainy Beshear y la vicegobernadora Jacqueline Coleman, a la izquierda, después de ganar un segundo mandato, el 7 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

En Pennsylvania, el demócrata Daniel McCaffery ganó un asiento en la Corte Suprema estatal, después de publicar anuncios prometiendo defender el derecho al aborto y al voto. Su victoria sobre la republicana Carolyn Carluccio fortalece la mayoría demócrata existente en un tribunal que decidió casos importantes sobre el acceso al voto antes de las elecciones de 2020 en el estado presidencial más grande del país.

En Kentucky, un estado que el expresidente Donald Trump ganó dos veces por más de 25 puntos porcentuales, los votantes eligieron al gobernador demócrata Andy Beshear y rechazaron al fiscal general republicano Daniel Cameron, que apoya la prohibición casi total del aborto en el estado. Beshear había publicado uno de los anuncios más agudos del año relacionados con el aborto, en el que aparecía una joven que dice que fue violada por su padrastro cuando tenía 12 años.

“Esto va por ti, Daniel Cameron”, dijo a la cámara. “Decirle a una niña de 12 años que debe tener el bebé de su padrastro que la violó es impensable”.

En ocasiones, Cameron había manifestado su apoyo a agregar excepciones por violación e incesto a la prohibición del aborto en el estado. Trey Grayson, republicano y exsecretario de Estado de Kentucky, afirmó que el cambio de política de Cameron demostraba que el aborto se había convertido en un factor en las elecciones, al igual que el hecho de que Beshear destacara el tema. “En el pasado, los demócratas no hablaban mucho sobre el aborto”, agregó.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade en junio pasado, los grupos defensores del derecho al aborto han obtenido una serie de victorias en estados tan diversos como Kansas, Kentucky, Michigan y Wisconsin. El tema también ayudó a impulsar la suerte de los demócratas en las elecciones de mitad de período del año pasado en las carreras para gobernador en Arizona y Michigan, donde el aborto fue un punto central de división entre los candidatos, así como en las carreras para el Congreso.

Es probable que la victoria en Ohio genere un nuevo impulso a los esfuerzos para incluir el derecho al aborto en la boleta electoral en 2024 en estados como Arizona, Florida, Nevada y Nebraska. Eso podría ayudar a impulsar la participación de los votantes demócratas en lugares que podrían ser campos de batalla clave en las elecciones presidenciales y otras contiendas.

Una voluntaria fuera de una mesa electoral en Falls Church, Virginia, el 7 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Los dos partidos buscarán pistas en los resultados del martes sobre cómo el aborto podría afectar la carrera presidencial de 2024.

Los resultados de algunos estados sugirieron que los votantes de los suburbios de ingresos altos fuera de las grandes ciudades, que a menudo se inclinan por los republicanos, están ansiosos por apoyar el derecho al aborto.

En Ohio, por ejemplo, cerca del 60% de los votantes del condado de Delaware, en las afueras de Columbus, respaldaron la enmienda constitucional que protege el derecho al aborto, sustancialmente más que el 53% que respaldó a Trump en 2020.

Mike Madrid, un consultor político republicano radicado en California, comentó que muchos de estos votantes, particularmente las mujeres, estaban abandonando el Partido Republicano.

“La tendencia de las mujeres republicanas suburbanas con educación universitaria a votar por los demócratas es ahora más probable que menos probable”, dijo. “No todos, pero sí un número significativo. Hay una parte muy crítica de la coalición republicana que parece marcharse permanentemente por cuestiones culturales”.

En las afueras de Richmond, Virginia, una senadora republicana perdió su escaño frente a un demócrata después de hacer campaña a favor de la prohibición del aborto a las 15 semanas. Los demócratas también ganaron una competitiva carrera por el Senado en los suburbios de Virginia en las afueras de Washington, D.C., en la que su candidato prometió evitar una reversión del derecho al aborto.

El difícil terreno del aborto ha llevado a Trump a no dejar claras sus intenciones. A menudo destaca el hecho de que sus candidatos a la Corte Suprema ayudaron a anular Roe vs. Wade, pero no ha respaldado una ley nacional que prohíba el aborto en algún momento del embarazo, como algunos grupos antiaborto lo han presionado a hacer.

Partidarios reaccionan ante la aprobación de la cuestión 1 de Ohio, una medida electoral para enmendar la Constitución estatal y establecer el derecho al aborto, en el barrio Over-the-Rhine de Cincinnati, el 7 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Tom Bonier, de la firma demócrata de datos electorales TargetSmart, dijo que los resultados del martes mostraban que el aborto podría impulsar el esfuerzo de reelección de Biden, lo que ha generado un entusiasmo moderado entre los votantes. Las encuestas muestran de forma abrumadora que los votantes están preocupados por la edad y la eficacia del presidente.

“Lo que se está viendo en estos resultados limitados es que el tema del aborto en realidad ha cobrado mayor importancia. La gente ha tenido más de un año para vivir con la decisión Dobbs”, señaló Bonier, refiriéndose al caso de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade, “y la realidad vivida es más cruda y más impactante de lo que nadie había anticipado”.

Afirmó que los resultados electorales desde que se tomó la decisión mostraron que el derecho al aborto podría motivar a los votantes demócratas que hasta ahora no han estado comprometidos, al mismo tiempo que ganan a “un cierto número de votantes de Trump”.

Martin, el republicano de Virginia, dijo que, si bien el aborto era un tema poderoso, podría no serlo el día de las elecciones del próximo año. “Cada elección es diferente en la jerarquía de cuestiones que importan a los votantes”, señaló. “Cuando lleguemos a las elecciones presidenciales, con el mundo en su estado actual, podría tratarse de política exterior. Podría ser la economía. Nadie puede decir cuál será el principal problema en 2024″.