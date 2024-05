Por qué Reino Unido tomó la polémica medida de eliminar los baños mixtos

En Reino Unido, se implementará una nueva legislación que requiere la instalación de baños separados para hombres y mujeres en edificios no residenciales, como bares, restaurantes, oficinas y hospitales. La polémica medida, surge en respuesta a preocupaciones crecientes sobre la “privacidad y dignidad” de las mujeres en instalaciones neutrales al género, según dijo la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch.

“Estas regulaciones guiarán a las organizaciones a diseñar baños unisex y diferenciados por sexo, poniendo fin al aumento de los llamados espacios sanitarios mixtos y neutrales en cuanto al género, que niegan la privacidad y la dignidad tanto a hombres como a mujeres”, afirmó la ministra Badenoch.

Los nuevos requisitos significarán que los edificios de nueva construcción no podrán tener únicamente baños “universales”. En vez de éstos, las instalaciones solo podrán disponer de baños diferenciados de mujeres y de hombres o, en caso de que no les sea posible, de baños universales, con un solo inodoro, lavabo y secador de manos tras una puerta con cerradura.

En la misma línea que la ministra de Igualdad, el ministro de Vivienda, Lee Rowley, dijo que la legislación ayudará a garantizar que existan las “instalaciones adecuadas para todos”. Un comunicado decía: “Sabemos que todos los miembros de la sociedad valoran la seguridad, la privacidad y la dignidad, y esta nueva legislación ayudará a garantizar que existan las instalaciones adecuadas para todos”, añadió, de acuerdo con información publicada por el diario Daily Express.

Según los ministros, esta medida tiene un amplio apoyo, con un 81% de acuerdo en la instalación de baños separados por sexo y el 82% también de acuerdo en la provisión de baños “universales”, siempre que el espacio lo permita. La polémica medida, podría afectar a cerca de 7.000 solicitudes que se presentan cada año para desarrollos comerciales, de acuerdo con el diario The Times.

Una encuesta de YouGov muestra que el 48% de los encuestados aseguran sentirse incómodos al usar baños de “género neutro”, un porcentaje que asciende al 57% en el caso de las mujeres, y todavía más entre las personas mayores. Cuando se le cuestionó en el programa Good Morning Britain del canal ITV si la implementación de baños neutrales al género influiría en el apoyo a los conservadores después de los resultados adversos en las elecciones locales del pasado 2 de mayo, la ministra de Salud de la Mujer, Maria Caulfield, reafirmó: “Este es un tema de gran importancia para las mujeres”.

Sex Matters, un grupo de campaña que se describe a sí mismo como promotor de “claridad sobre el sexo en la ley, las políticas y el lenguaje”, dijo que muchos “darían un suspiro de alivio ante este bienvenido regreso al sentido común”. La directora ejecutiva Maya Forstater añadió: “Los baños diferenciados por sexo ofrecen privacidad, dignidad y tranquilidad para ambos sexos, pero son especialmente importantes para las mujeres y las niñas”.

Aunque esta legislación busca garantizar el acceso a instalaciones sanitarias para todas las personas, ha sido criticada por ser transfóbica desde 2021, cuando se propuso por primera vez, debido a la falta de un plan alternativo para personas transgénero y no binarias. Los defensores de los derechos de las personas trans sostienen que los baños neutrales al género ofrecen un entorno más inclusivo y seguro para aquellos que enfrentan discriminación en baños basados en género binario.

Los grupos de derechos humanos, por su parte, señalan que las personas trans, junto con otros individuos que no se identifican dentro de las categorías tradicionales de género, pueden enfrentar dificultades invasivas al utilizar baños asignados específicamente para hombres o mujeres, indica la cadena BBC.

Mermaids, una organización benéfica de apoyo a la comunidad LGBTQ+, dijo en respuesta a las propuestas del gobierno del primer ministro Rishi Sunak: “Para garantizar que todos sean atendidos de manera justa y que todos puedan sentirse cómodos usando instalaciones públicas de baño, no solo son vitales las instalaciones específicas por género en las que las personas trans puedan sentirse seguras al usar, sino que también son muy necesarias las instalaciones neutrales al género para asegurar que las experiencias de las personas no binarias con las instalaciones de baño sean de comodidad”.

Miembros de la comunidad LGBTQ+ y sus simpatizantes participan en el Desfile del Orgullo Gay de Belfast 2019 en Belfast, Irlanda del Norte, el 3 de agosto de 2019. Foto: Archivo

“Escuchamos que las personas trans, no binarias y de género diverso a menudo no se sienten bienvenidas, o incluso seguras, cuando usan los baños. Es inaceptable que se haga sentir así a cualquier niño (...) Todos los niños, incluidos los trans, los no binarios y los de género diverso, deberían poder acceder a un baño que los haga sentir respetados y afirmados. Queremos un futuro en el que cada joven pueda elegir un baño con libertad y autonomía; para algunos esto sería un baño neutral en cuanto al género y para otros sería un baño específico para cada género”, continuaba el comunicado en su página web.

La nueva y polémica legislación será presentada al Parlamento en las próximas semanas. De ser aprobada, se espera que entre en vigor a finales de este año. No obstante, se eximirán de esta normativa las escuelas, residencias y locales destinados a la educación infantil, dado que la regulación actual ya requiere la existencia de baños separados para niños y niñas mayores de ocho años, excepto en casos de aseos individuales con cierre desde dentro. Además, habrán exenciones para residencias de ancianos y celdas de custodia.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, habla con la prensa durante una visita a Omnom, un restaurante y centro comunitario en Londres, el 6 de mayo de 2024. Foto: Reuters

El diario The Telegraph señala que muchos interpretan esta iniciativa como un esfuerzo de Rishi Sunak por destacar sus credenciales conservadoras, especialmente en medio de presiones para orientar al partido hacia la derecha antes de las elecciones generales. Esta medida se suma a otras acciones del gobierno destinadas a preservar espacios exclusivos para mujeres, en un contexto en el que el debate público sobre cuestiones transgénero continúa generando titulares.

La semana pasada, el gobierno también anunció propuestas para garantizar que los pacientes de hospitales en Inglaterra tengan derecho a solicitar tratamiento en salas diferenciadas por sexo, con personas transgénero ubicadas en habitaciones separadas. Los pacientes también tendrán derecho a solicitar que una persona del mismo sexo biológico les proporcione cualquier cuidado íntimo.