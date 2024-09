Quién es Ryan Wesley, el sospechoso detenido por intentar asesinar a Donald Trump

Este domingo, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, salió salido ileso de un nuevo intento de asesinato, hecho que se registró mientras se encontraba en un campo de golf en Palm Beach, en el estado de Florida.

Según reportó el Servicio Secreto, agentes que se encontraban acompañando al exmandatario, se percataron de un cañón de pistola que se asomaba en unos arbustos cerca del límite del recinto deportivo, al momento en que asegurando el terreno donde se encontraba Trump.

Fue en ese contexto en que el personal de seguridad le disparó al atacante en al menos cuatro oportunidades, dejando este caer su rifle tipo AK-47, dos mochilas, una cámara Go Pro y otros artículos, dándose a la fuga a bordo de un automóvil Nissan negro.

Según informó la agencia Reuters, el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, detalló que un testigo logró tomar una fotografía del vehículo y la matrícula del mismo, la cual proporcionó a las autoridades. Posteriormente, agentes del condado de Martin detuvieron al sospechoso en la carretera interestatal 95, dejándolo bajo custodia policial.

Identidad del sospechoso

Respecto a su identidad, CNN, Fox News y The New York Times sindicaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años y oriundo de Hawái, según consignaron con declaraciones de funcionarios policiales no identificados. Pese a ello, el FBI no ha confirmado dicha información.

Reuters también consignó que se encontraron perfiles en las plataformas X, Facebook y LinkedIn con el nombre de Ryan Routh. Horas después del tiroteo, el acceso público a los perfiles de Facebook y X fue eliminado.

Asimismo, se indica que las tres cuentas que llevan el nombre de Routh sugieren que era un “ávido partidario de Ucrania en su guerra contra Rusia”.

El 21 de abril, Routh habría enviado un mensaje a Elon Musk, en el que escribió: “Me gustaría comprarte un cohete. Deseo cargarlo con una ojiva para el búnker de la mansión del Mar Negro de Putin para acabar con él. ¿Puedes darme un precio, por favor?”.

De igual forma, el New York Times publicó que había entrevistado al sospechoso en 2023 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios para reclutarse en el conflicto bélico europeo.

Routh le habría señalado al medio estadounidense que había viajado a la nación invadida y había pasado varios meses allí en 2022 y que estaba tratando de reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar en Ucrania.

De igual forma, en 2020 el sujeto habría expresado en la plataforma X su apoyo al excandidato presidencial demócrata estadounidense Bernie Sanders y se burló de Biden llamándolo “Sleepy Joe” (Joe el dormilón).