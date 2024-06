Quiénes son los cuatros rehenes israelíes rescatados este sábado

Este sábado, el Ejército de Israel anunció que rescató con vida a cuatro rehenes israelíes que se encontraban secuestrados por Hamas desde los ataques del 7 de octubre.

Los rehenes corresponden a tres hombre y una mujer, cuyas edades van desde los 21 a los 40 años. Todos ellos permanecían cautivos después de ser capturados por Hamas en el festival de música Supernova.

Según información de la agencia de noticias, Europa Press, todos se encuentran en buen estado de salud y actualmente están recibiendo atención médica en el hospital de Tel Hashomer.

El Ejército aseguró que la operación de rescate se produjo en un campo de refugiados, que Hamas habría utilizado como escondite, específicamente en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Nuseirat ha sido objeto de constantes bombardeos en las últimas semanas. El último de ellos dejó alrededor de 14 muertos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

¿Quiénes son los rehenes israelíes liberados?

Del grupo de cuatro rehenes liberados, el caso de la joven Noa Argamani (25) fue uno de los que tuvo mayor visibilidad, ya que apareció en múltiples videos difundidos por Hamas mientras estuvo cautiva.

Su novio, Avinatan Or, aún permanece secuestrado, según reportó The Jerusalem Post.

Noa Argamani, una rehén rescatada, abraza a su padre, Yakov Argamani, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes de la zona central de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Ejército israelí/Folleto vía REUTERS

Almog Meir Jan de 21 años, pudo comunicarse con su familia antes de ser secuestrado. En declaraciones recogidas por The Jerusalem Post, su madre cuenta: “A las 7:45, Almog me llamó y me dijo: ‘Ima, enciende la televisión’. El ejército ha cerrado la fiesta. Hay cohetes desde todas direcciones y nos disparan. No sé qué está pasando, pero intentaré llamarte cada media hora. Ima, te amo”.

Almog Meir Jan, un rehén rescatado abraza a un ser querido, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes del centro de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Israelí Ejército/Folleto vía Reuters.

Posteriormente, Almog Meir Jan fue identificado por su familia como uno de los rehenes capturados por Hamas, por los videos que circulaban en redes sociales.

Andrey Kozlov, un rehén liberado, reacciona después de que los militares dijeran que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes de la Franja de Gaza central el sábado, en Ramat Gan, Israel, 8 de junio de 2024. REUTERS/Marko Djurica

Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40) estaban trabajando como guardias de seguridad en el evento antes de ser secuestrados. Ziv se encontraba junto a dos amigos en la fiesta, que posteriormente fueron asesinados, de acuerdo con The Times of Israel.